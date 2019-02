Live-Ticker: Aufstellung ist da! Neuer und Süle kehren in Startelf zurück

Der FC Bayern München muss heute Abend in Augsburg ran. Kann der FCB den Rückstand auf Borussia Dortmund vorerst verkürzen? Alles im Live-Ticker.

FC Augsburg - FC Bayern München -:- (-:-), Freitag, 20.30 Uhr

FC Augsburg: 40 Kobel - 5 Oxford, 38 Danso, 3 Stafylidis - 17 Schmid, 14 Moravek, 8 Khedira, 31 Max - 22 Ji, 11 Gregoritsch, 21 Cordova

FCA-Bank: 13 Giefer, 4 Götze, 15 Stanic, 18 Callsen-Bracker, 19 Koo, 23 Richter, 24 Jensen FC Bayern München: 1 Neuer - 32 Kimmich, 4 Süle, 5 Hummels, 27 Alaba - 6 Thiago, 18 Goretzka - 22 Gnabry, 11 James, 29 Coman - 9 Lewandowski

FCB-Bank: 26 Ulreich, 7 Ribery, 8 Martinez, 13 Rafinha, 17 Boateng, 25 Müller, 35 Sanches Tore: - Schiedsrichter: Bibiana Steinhaus (Langenhagen)

19.38 Uhr: In Abwesenheit des Ex-Löwen Baier trägt diesmal ein ehemaliger Bayern-Akteur die Kapitänsbinde bei Augsburg. Max war von 2007 bis zu seinem Wechsel zu Schalke 04 drei Jahre später für die Jugendteams der Roten aktiv. In den vier Jahren davor lief er für Sechzig auf.

19.33 Uhr: Bei den Gastgebern fehlen im Vergleich zum 0:4 in Bremen Kapitän Baier und Torjäger Finnbogason. Dafür starten Danso und Cordova.

Philipp #Max führt heute als Kapitän unser Team aufs Feld: Viel Erfolg, Jungs! #FCAFCB pic.twitter.com/aBTJP81FaO — FC Augsburg (@FCAugsburg) 15. Februar 2019

19.27 Uhr: Das könnte auch die Elf sein, die am Dienstag in Liverpool bestehen soll. Wäre auch der perfekte Zeitpunkt, um die Formation einspielen zu lassen.

19.22 Uhr: Neuer ist zurück! Das Comeback des Kapitäns ist eine von zwei Änderungen in der Startelf der Roten. Denn auch Süle kehrt zurück - dafür muss Boateng wieder auf der Bank Platz nehmen.

18.28 Uhr: Die Bilanz zwischen den Schwaben und den Roten spricht vor dem Anpfiff eine ganz klare Sprache. Von bislang 27 Vergleichen gewann der FC Bayern 21 bei einem Remis und fünf Niederlagen. Das Torverhältnis lautet 74:27.

Die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München in Augsburg

Tor (siehe 16.54 Uhr): Wer wird heute beim FC Bayern im Tor stehen? Über Wochen fehlte Mauel Neuer wegen einer Daumen-Verletzung und musste von Sven Ulreich vertreten werden. Nun scheint der Weltmeister wieder fit zu sein und gibt wohl aller Voraussicht nach sein Comeback beim heutigen Auswärtsspiel in Augsburg.

Bereits am Mittwoch soll neuer wieder die Torwarthandschuhe geschnürt und am normalen Keeper-Training teilgenommen haben. Auch Bayern-Trainer Niko Kovac rechnet mit einem Einsatz seiner Nummer eins gegen Augsburg: „Manuel hat keine Beschwerden gehabt, sodass er für das Spiel wieder eine Option ist.“

Auch wenn am Ende Neuer grünes Licht für einen Einsatz geben muss (Kovac: „Der Spieler hat immer das letzte Wort“), scheint die Torwartfrage damit vorerst geklärt.

Verteidigung: Hier gibt es die Fragezeichen auf der Innenverteidigerposition. Während die Rückrunde über Mats Hummels und Niklas Süle gespielt haben, durfte gegen Schalke 04 Jerome Boateng statt Süle ran. Rotation oder Neuausrichtung? Das Spiel gegen Augsburg ist die Generalprobe für den CL-Kracher in der Champions League. Kovac könnte wieder auf Hummels/Süle setzen. Außen dürften David Alaba und Joshua Kimmich mangels Alternativen zum Zug kommen.

Mittelfeld: Probiert Kovac schon seine Liverpool-Elf? Sein Fokus liegt auf drei Punkten und er wird wenig Rücksicht auf die Begegnung am Dienstag nehmen können. Gegen defensivschwache Fuggerstädter wäre die Variante mit den technisch starken Leon Goretzka, James Rodriguez und Thiago sinnvoll. Javi Martinez könnte aber Chancen auf einen Startelfeinsatz gegen Liverpool haben.

Sturm: Lewandowski wird in der Mitte stürmen. Auf den Außenbahnen durften gegen die Gelsenkirchener Serge Gnabry und Kingsley Coman ran. Was passiert mit Thomas Müller? Wurde er gegen Schalke nur geschont oder hat er auch gegen Augsburg das Nachsehen? Alternativ könnte Müller auch James im Mittelfeld ersetzen. Franck Ribéry ist auch eine Option - wohl aber nicht über 90 Minuten.

Neuer-Statement zu einem möglichen Einsatz

Update vom 14. Februar, 16.54 Uhr: Der zuletzt am rechten Daumen verletzte Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer hat grünes Licht für sein Comeback beim Rekordmeister Bayern München gegeben. "Es hat gestern und auch heute gut geklappt", sagte Neuer nach dem Abschlusstraining der Bayern am Donnerstag und fügte an: "Ich bin bereit."

Ob er spielt oder nicht, entscheidet wohl alleine Niko Kovac. "Die medizinische Abteilung hat mir das Go gegeben, ich hatte zwei gute Einheiten und habe mich nirgendwo rausgenommen. Es hat alles funktioniert“, so der Torhüter.

Lewy mit unfassbarer Augsburg-Bilanz

Update vom 14. Februar, 13.55 Uhr: Wenn sich der FC Bayern am Freitagabend anschickt, den Abstand auf den Liga-Primus aus Dortmund zu verkürzen, dürfte ein Mann besonders im Fokus stehen: Robert Lewandowski.

Geradezu imposant liest sich dessen persönliche Torbilanz im Bayern-Dress. Aus sieben Spielen gegen die Baum-Elf lautet diese wie folgt: Lewandowski 11 - FCA 4. In den letzten vier Partien gegen die Fuggerstädter traf der 30-Jährige jeweils doppelt.

Stattliche 18 Tore hat der Pole für den BVB und den Rekordmeister von der Isar in insgesamt 13 Duellen mit dem FC Augsburg erzielt.

Einen Liga-Bestwert hat der Pole mit seiner imposanten Bilanz allerdings nicht aufgestellt. Ein gewisser Gerd Müller hat dem Hamburger SV während seiner Karriere im Bayern-Dress sagenhafte 26 Treffer eingeschenkt.

Vorbericht: Augsburg empfängt den FC Bayern

München - Joshua Kimmich hoffte am vergangenen Wochenende, dass Borussia Dortmund „die Flatter bekommt“. Der Rekordmeister machte am 21. Spieltag zwei Punkte auf den Tabellenführer gut. Diesen Freitag können die Bayern weiter auf Dortmund verkürzen. Die Schwarz-Gelben müssen erst am Montag beim 1. FC Nürnberg ran.

Dem Gegner aus Augsburg wird aktuell akute Abstiegsgefahr attestiert - und die Situation könnte der FC Bayern noch verschlimmern. Im Worst-Case-Szenario wären die Fuggerstädter am Ende des Spieltags punktgleich mit dem VfB Stuttgart, der auf einem Relegationsrang steht. Trainer Manuel Baum und sein neuer Gehilfe Jens Lehmann müssen sich gegen die Münchner etwas Gutes überlegen, sollte der Abstand auf Platz 14 nicht größer werden.

Die Partie gilt auch als Generalprobe für das Duell der Münchner in der Champions League gegen den FC Liverpool.

