„Sehr enttäuscht von meinem Team“ – FC Bayern II im Abstiegskampf

Teilen

Stefan Buck vertrat den an Corona erkrankten Martin Demichelis. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Ohne den an Corona erkrankten Trainer Martin Demichelis, der in beiden Partien von seinem Assistenten Stefan Buck vertreten wurde, blieben die kleinen Bayern auch am Montag ohne Punkte.

TSV Aubstadt - FC Bayern II 2:0 (1:0). – Nachdem Ingo Feser die Platzherren per Strafstoß in Front gebracht hatte (39.), scheiterte im Gegenzug Eyüp Aydin auf der Gegenseite vom Punkt (40.). Timo Pitter erzielte schon kurz nach dem Wiederanpfiff den Treffer zum Endstand (51.).

Buck zeigte sich anschließend „sehr enttäuscht von meinem Team“, relativierte allerdings, dass „wir stark ersatzgeschwächt hier angetreten sind“. Der „verschossene Elfmeter war ein bisschen der Knackpunkt“, so der 42-Jährige, die Priorität aber liegt in dieser Saison beim Rekordmeister ohnehin auf der Youth League. So stellt die U21 für das heutige Heimspiel der U19 am Campus gegen Viktoria Pilsen (13 Uhr) erneut zahlreiche Akteure ab. Dass die zweite Mannschaft allerdings deshalb in dieser Spielzeit ein Abstiegskandidat ist, kann dennoch kaum im Interesse des Vereins sein. Nur noch drei Punkte rangiert die FCB-Reserve vor den Relegationsplätzen. (Matthias Horner)