Bayern Amateure vor Derby: „Das wichtigste Spiel des Jahres“

„Für uns und unsere Fans ist es das wichtigste Spiel des Jahres.“

München – So bringt Holger Seitz, Führungsmitglied des Bayern-Campus, den Stellenwert des anstehenden Derbys zwischen dem FC Bayern II und dem TSV 1860 auf den Punkt. Er glaubt, dass solch ein prestigeträchtiges Spiel im Hinblick auf die weitere Karriere prägen kann: „Viele Spieler, ich rede jetzt von den zahlreichen jüngeren Spielern, denen wir die Chance einräumen, 3. Liga zu spielen, können auf alle Fälle einen weiteren Schritt in Richtung professioneller Herrenfußball machen. Sie spüren sicherlich, dass es ein besonderes Spiel ist. Die Vorbereitung unter der Woche ist nochmal intensiver und schärft alle Sinne für diese Aufgabe. Es ist ein gewisser Druck vorhanden und von daher kann man an solchen Aufgaben sicherlich reifen.“ Insgesamt ist man beim FC Bayern mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden. „Es sind viele abgezockte Spieler mit Erstligaerfahrung in den gegnerischen Mannschaften. Wir hingegen spielen mit einigen A-Jugendlichen. Wichtig ist, dass sich alle Spieler Stück für Stück weiterentwickeln und aus Rückschlägen lernen. Das tun sie.“ bok