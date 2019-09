Ärger über neues Mannschaftsfoto des FC Bayern - Fans meckern über komische Details

Der FC Bayern hat am Dienstag sein neues Mannschaftsfoto für die Saison 2019/2020 veröffentlicht. Doch die meisten Fans störten sich an einem Detail.

München - „Fesch sehen sie aus“, mit diesen Worten stellte der FC Bayern am Dienstag das neue Mannschaftsfoto des Vereins auf seiner Homepage vor. Einige Fans hatten aber durchaus etwas auszusetzen an dem neuen Bild. Vor allem ein grafisches Detail fiel vielen Fans unangenehm auf.

FC Bayern zeigt Mannschaftsfoto - Fans stören sich an Detail

Einerseits wurde unter dem Bild-Post des Vereins auf Facebook kritisiert, dass die Münchner mit roten Trikots vor rotem Hintergrund abgelichtet wurden. Andererseits fielen etlichen Usern die „Photoshop Bälle“ am unteren Bildrand negativ auf. Ein Fan fasste zusammen: „Die Bälle und den Untergrund hättet ihr bisschen schöner einbearbeiten können“.

Ein anderer stimmte ihm zu: „Ich mag den FCB, steht außer Frage, aber sie sind ein doch wohlhabender Verein und können nicht mal ein ordentliches Vereinsfoto veröffentlichten. Das finde ich bisschen schade, dass es am Setting und dann noch an der Bearbeitung scheitert.“ Wieder ein anderer forderte direkt: „Puh, also der Bildbearbeiter sollte sofort entlassen werden“.

Video: Der FC Bayern feiert Rekorde, nicht nur beim Fußball

Doch auch Positives wurde vermeldet: So fiel einigen Fans das strahlende „Colgate-Lächeln“ von Neuzugang Philippe Coutinho auf, der gerade erst Details lieferte, wie sein Transfer zustande kam. Offenbar wird der Brasilianer auch optisch als echter Zugewinn gewertet.

