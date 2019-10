Abwehr-Alarm: Zwei Spieler fallen wohl aus - Kovac muss experimentieren

Niko Kovac muss gegen Hoffenheim wohl auf zwei Spieler verzichten. Nach muskulären Problemen gibt es derweil positive Nachrichten von Jerome Boateng.

München - Die Bayern-Abwehr stellt sich am Samstag gegen die TSG Hoffenheim (Samstag ab 15.30 Uhr im Liveticker von tz.de*) von selbst auf – und das liegt nicht nur an den verletzten Defensivspielern, sondern auch an den jüngsten Leistungen von Alphonso Davies. Aber der Reihe nach.

Ein Einsatz von Lucas Hernandez gegen Hoffenheim ist nach seiner Knieprellung aus dem Paderborn-Spiel ausgeschlossen, daraus machte Bayern-Trainer Niko Kovac am Donnerstag erst gar keinen Hehl: „Bei Lucas sind wir zufrieden, aber noch nicht so zufrieden, dass es am Samstag reichen wird. Das heißt: Er wird weiterhin therapiert und behandelt.“

FC Bayern: Wiederholt Kovac seine Taktik aus dem Tottenham-Spiel?

Ebenfalls unwahrscheinlich ist ein Einsatz von David Alaba, der sich im Spiel gegen Tottenham eine Rippenprellung zuzog. Kovac erklärte zum Gesundheitszustand des Österreichers: „David hat einen harten Schlag gegen die Rippe bekommen. Gott sei Dank ist nichts passiert, er hat aber Schwierigkeiten beim Atmen. Bei David ist es so, dass wir von Tag zu Tag sehen müssen. Wir werden morgen abwarten, wie es geht. Er ist bereit, aber wir müssen abwägen, wie sinnvoll es aus medizinischer Sicht ist.“

Durch den Ausfall von Hernandez und Alaba muss Kovac auf der Linksverteidiger-Position also erneut experimentieren. In London ließ er dort Benjamin Pavard spielen, zog Joshua Kimmich aus dem zentralen Mittelfeld rechts in die Viererkette. So wird der Bayern-Trainer wohl auch gegen Hoffenheim seine Defensive auf den Außenbahnen positionieren – auch, weil Alphonso Davies als Linksverteidiger gegen Paderborn keine gute Figur machte und Pavard seine Sache gegen Tottenham auf dieser Position ordentlich erledigte. Kovac: „Wir sind sehr zufrieden mit Benjamin. Sowohl als Innenverteidiger als auch auf der Außenverteidigerposition. Er hat es links sehr gut gemacht, das war schon toll. Er ist auf jeden Fall dort eine Alternative.“

FC Bayern: Boateng ist wieder fit

Heißt: Davies muss am Samstag erst mal auf der Bank Platz nehmen. „Alphonso hat in Paderborn 45 Minuten gespielt (der Ticker des Spiels zum Nachlesen). Er weiß auch, dass er das besser kann. Daran müssen wir auch arbeiten, dass er sich taktisch noch verbessert“, lauteten Kovacs harte Worte in Richtung Davies. Jerome Boateng ist nach seinen muskulären Problemen immerhin wieder einsatzbereit und trainierte bereits am Donnerstag mit dem Team.

Video: FC Bayern - Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Hoffenheim

