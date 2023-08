FC Bayern II gegen SV Schalding-Heining LIVE: Bejubeln die Amateure endlich den ersten Heimsieg?

Von: Selina Leitl

Glänzte zuletzt in Bayreuth mit einem Traumtor: Amateure-Spieler Paul Wanner. © IMAGO / sportworld

Der FC Bayern München II empfangen am 6. Spieltag der Regionalliga Bayern Aufsteiger SV Schalding-Heining. Die Amateure wollen den ersten Heimsieg.

Duell der defensiv schwächsten Teams der Regionalliga Bayern

FC Bayern München II: Noch kein Heimsieg für die Amateure in der aktuellen Spielzeit

Elf Siege in 14 Aufeinandertreffen: Statistik spricht für Bayern-Reserve

München/Passau - Endlich die ersten drei Punkte: Am vergangenen Spieltag feierten die Amateure des FC Bayern München in Bayreuth trotz 60 Minuten in Unterzahl den ersten Saisonsieg. Auch der heutige Gegner SV Schalding-Heining ging zuletzt gegen Schweinfurt erstmals als Sieger vom Platz. Welches Team kann im Grünwalder Stadion nachlegen und eine Serie starten?

„Wir wollen den Schwung aus Bayreuth mitnehmen.“

Der Motor der Zweitvertretung des FCB scheint langsam warmzulaufen: Nach dem durchwachsenen Saisonstart mit einem Remis und zwei Niederlagen holte das Team von Cheftrainer Holger Seitz vier Punkte aus den letzten zwei Partien. Nun soll endlich auch zuhause dreifach gepunktet werden. „Wir wollen den Schwung aus Bayreuth mitnehmen und ab der ersten Sekunde auf den Platz bekommen”, sagt Seitz, der nach seiner Roten Karte im Auswärtsspiel auf der Tribüne Platz nehmen muss und von den Co-Trainern Dirk Teschke und Sebastian Dreier vertreten wird.

„Freitagabend, Flutlicht, Grünwalder Stadion - das ist immer ein Erlebnis und ein Highlight!“

Auch der SV Schalding-Heining hat nach dem Remis gegen Augsburg II und dem Sieg gegen Schweinfurt in den letzten zwei Spielen Selbstvertrauen tanken können. Dennoch erwartet Coach Stefan Köck ein schweres Auswärtsspiel: „Freitagabend, Flutlicht, Grünwalder Stadion - das ist immer ein Erlebnis und ein Highlight! Über die Spielstärke der Bayern brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Für uns wird es freilich in erster Linie darauf ankommen, die spielstarke Offensive der Bayern im Zaum zu halten.“

FC Bayern München II: Klarer Favorit laut Statistik

Bei einem Sieg zieht der Bayernliga-Aufsteiger in der Tabelle an Bayern II vorbei. Der SV steht mit vier Punkten aus fünf Spielen auf Platz 16 - Bayern II ist mit einem Punkt mehr auf dem Konto aktuell Dreizehnter.

Die Statistik spricht aber deutlich für die Hausherren. In bisher 14 Duellen ging die Bayern-Reserve elfmal als Sieger vom Platz. Schalding-Heining verbuchte dagegen nur zwei Siege, einmal wurden die Punkte geteilt.

Wer kann sein Defensiv-Problem besser lösen?

Beide Teams weisen in der Abwehrarbeit eine Schwachstelle vor. Mit jeweils zwölf Gegentoren duellieren sich die beiden defensiv schlechtesten Mannschaften der Regionalliga Bayern. Deshalb warnt Seitz seine Mannschaft: „Defensiv müssen wir wachsam sein, um potenzielle Konter zu verhindern.”

Wir berichten im Liveticker aus dem Grünwalder Stadion. (Selina Leitl)