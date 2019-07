Testspielkracher: Bayern Amateure testen gegen Türkgücü und Liefering

Die FC Bayern Amateure haben ein straffes Programm vor der Brust, Am Samstag testen sie gegen den FC Liefering, am Sonntag gegen Türkgücü München.

Bereits in zwei Wochen startet für die FC Bayern Amateure die 3. Liga. Zum Auftakt geht es zum „Derby“ gegen die Würzburger Kickers. Deshalb testet die zweite Mannschaft des Deutschen Rekordmeisters am Wochenende gleich gegen zwei hochkarätige Gegner. Zuletzt unterlag man dem österreichischen Bundesliga-Aufsteiger Wattens deutlich.

Am Samstag ist die Elf von Sebastian Hoeneß beim Ausbildungsteam des FC Red Bull Salzburg zu Gast. Der FC Liefering spielt seit der Saison 2013/14 in der österreichischen 2. Liga und war schon für einige Spieler der deutschen Bundesliga das Sprungbrett. Dazu gehören Dayot Upamecano und Konrad Laimer von RB Leipzig, Stefan Lainer von Borussia Mönchengladbach oder Xaver Schlager vom VfL Wolfsburg. Dominik Szoboszlai gehörte in der vergangenen Saison zu den besten Spielern beim FCL und entwickelte sich im Laufe der Rückrunde zum Stammspieler bei RB Salzburg. Derzeit buhlen vor allem Borussia Dortmund und der FC Arsenal um den 18-Jährigen. Anpfiff ist um 14.00 Uhr an der Red Bull Akademie in Salzburg.

Bereits weniger als einen Tag später steht das nächste Spiel gegen einen Topgegner für die FC Bayern Amateure an. Um 11.00 Uhr empfängt die Hoeneß-Elf am Campus Türkgücü München.

„Mit dem Farmteam von Red Bull Salzburg und dem ambitionierten Regionalligisten Türkgücü München erwarten uns zwei interessante und äußerst anspruchsvolle Gegner. Durch die beiden Spiele ist gewährleistet, dass alle verfügbaren Spieler zum Einsatz kommen“, so Amateure-Trainer Sebastian Hoeneß im Vorfeld der Begegnungen.

Türkgücü München spielt in der kommenden Saison in der Regionalliga Bayern. Der Bayernliga-Meister hat nach dem Aufstieg einen Mega-Umbruch vollzogen und ist deshalb Topfavorit auf den Durchmarsch in die 3. Liga. Trainiert wird der Aufsteiger von Reiner Maurer. Der 59-Jährige trainierte in der Vergangenheit bereits mehrmals den TSV 1860 München. Zu den Neuverpflichtungen gehört unter anderem auch Karl-Heinz Lappe. Der 31-Jährige spielte mehrere Jahre für die Amateure des FC Bayern. Für Türkgücü München ist es der letzte Test vor dem Ligastart in gut einer Woche. In der Vorbereitung ist das Maurer-Team noch ungeschlagen und unterstrich seine Ambition deutlich. Einem 12:0-Sieg gegen den letztjährigen Vizemeister der Bayernliga, SV Pullach ließ man einen 4:0-Sieg gegen den Europa-League-Qualifikanten Levski Sofia folgen.

Verzichten muss Sebastian Hoeneß am Wochenende neben Derrick Köhn und Taylor Booth auch auf Maxime Awoudja. Der 21-jährige Innenverteidiger wechselt zum Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart. Köhn hat sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen und fällt mehrere Wochen aus. Booth muss wegen Oberschenkelproblemen passen.