Hat sich Bayern verspekuliert? FCB-Eigengewächs trifft schon wieder für den HSV - Arp auf der Tribüne 

Der FC Bayern München hat Jann-Fiete Arp verpflichtet. Beim HSV spielt der Youngster aktuell nicht, ein ausgebildetes Bayern-Talent schon.

Update vom 20. April 2019: Gegen Erzgebirge Aue stand Manuel Wintzheimer erstmals in der Startelf des HSV und hat gleich wieder getroffen. Wie im letzten Spiel gegen den 1. FC Köln gelang dem Ex-Bayern-Talent der Ausgleichstreffer zum 1:1. Jann-Fiete Arp der im Sommer zu den Bayern wechselt, war erneut nicht im Kader der Hamburger vertreten.

Hat sich Bayern verspekuliert? Arp sieht auf der Couch, wie FCB-Eigengewächs beim HSV glänzt

München - Der FC Bayern München befindet sich im Umbruch. Altgediente Spieler wie Arjen Robben oder Franck Ribéry sind auf die Zielgerade ihrer Bayern-Karriere eingebogen. Kingsley Coman und Serge Gnabry versuchen die großen Fußstapfen zu füllen und zaubern den Bayern-Fans schon ein Grinsen aufs Gesicht. Für die Offensive ist auch Jann-Fiete Arp eingeplant. Doch warum kaufen die Bayern einen HSV-Stürmer, wenn in Hamburg gerade ein ehemaliges FCB-Juwel* statt dem Talent stürmt. Hat der Rekordmeister da was falsch gemacht?

Beim Spiel zwischen dem Zweitliga-Tabellenführer 1. FC Köln und dem Zweitplatzierten Hamburger SV sorgte nämlich ein von Bayern ausgebildetes Talent für das glückliche Ende der Norddeutschen. Manuel Wintzheimer erzielte nämlich in der 85. Minute das 1:1 im absoluten Topspiel und konnte den Abstand auf Köln bei sieben Punkten halten. Und das vor den Augen vom künftigen Bayern-Stürmer Jann-Fiete Arp, der das Spiel vorm Fernseher verfolgen musste.

FC Bayern München: Manuel Wintzheimer, ein verlorener Spieler?

Hat der FC Bayern es verpasst, sich nicht auf Manuel Wintzheimer zu konzentrieren? Der 20-Jährige wählte nach der abgelaufenen Saison im Sommer 2018 den Weg in den Norden. In der A-Junioren Bundesliga erzielte er in 26 Spielen überragende 26 Tore. „Im Profibereich gibt es nicht viele Unterschiede. Klar, der FC Bayern ist einer der größten Vereine, doch für mich als junger Spieler ist der HSV der richtige Schritt“, sagte der Youngster kurz nach der Unterschrift.

Hätte der Rekordmeister seinen Goalgetter nicht lieber unter Vertrag nehmen sollen, statt jetzt Jann-Fiete Arp zu kaufen? Finanziell bricht der Transfer von Arp den Münchnern nicht das Genick. Jedoch wäre die Verlängerung Wintzheimers an der Säbener Straße ein Zeichen gewesen, dass man künftig auf das hochgelobte Nachwuchsleistungszentrum setzt. Auch wenn der FC Bayern München möglicherweise „nur“ fünf Millionen Euro für Arp fällig werden, wäre ein Profivertrag von Wintzheimer wesentlich billiger gewesen.

FC Bayern München: Wer ist der bessere Lewandowski-Ersatz?

Auch wenn der junge Arp gerade in einer Formkrise steckt und HSV-Trainer Hannes Wolf eher nicht auf ihn setzt, hat er schon in manchen Aktionen gezeigt, dass ein guter Fußballer in ihm steckt. Allerdings: Kann er auf lange Sicht Robert Lewandowski als Neuner ersetzen?

Wintzheimer misst 1,80 Meter, Arp vier Zentimeter mehr. Wintzheimer hat die Position als „echter Neuner“ verinnerlicht. Während Arp immer mal wieder auf die Außen ausweichen musste, ist der Ex-Bayer als beidfüßiger Strafraumstürmer bekannt. Allerdings sollte man auch im aktuellen Hype um Wintzheimer, den er gestern nach dem Ausgleichstreffer in Köln genießen darf, vorsichtig sein. Der 20-Jährige hat erst über 30 Zweitliga-Minuten auf der Uhr. Vielleicht kann der Joker im Laufe der restlichen Saison noch für Ausrufezeichen im Aufstiegskampf sorgen und noch das eine oder andere Tor für den Bundesliga-Aufstieg beisteuern. Die Wahrscheinlichkeit, dass Arp dieser Verantwortung nachgehen muss, ist unwahrscheinlicher.

ank

*Fussball-Vorort.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks