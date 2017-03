London - Der FC Bayern ist in der Champions League ins Viertelfinale eingezogen. Der Rekordmeister gab sich auch beim Achtelfinal-Rückspiel in London keine Blöße - und vermöbelte die Gunners ordentlich.

Es war schon wchwierig nach dem 52 die richtige einstellung zu finden. es war schwer. arsnelan hat gedrücht, und es gab zu viele räume die wir arsneal gelassen haben. gerade nach dem elfer hatten wir es dann doch im griff. wir sind auf jeden fall ein kandidat für den champions league titel. es ist schwer zu wissen was in der zukunft passiert, aber wir sind wettbewerbsfähig. müller hat nicht gespielt weil ich nur elf spieler spielen lassen kanne. er ist wichtig für uns und natürlich nicht irgendwjemand aber es gibt viele gute spieler bei uns

Fußballersprache ist schon etwas Schönes. Auf die Partie gestern traf vor allem die folgende feine Floskel zu: Mit angezogener Handbremse. In Halbzeit eins war für die Münchner Schongang angesagt, in Hälfte zwei legten die Roten Arsenal aber eben noch fünf Eier ins Nest. 5:1 (0:1) stand es nach 90 Minuten aus Sicht der Roten, nach 180 10:2. Zehn Hütten. In zwei Spielen. Der FCB steht nicht nur im CL-Viertelfinale, sondern (Achtung, Fußballersprache) hat ein Ausrufezeichen gesetzt.

Klopapier zur Begrüßung

Als ob die Bayernfans es geahnt hätten. Los ging’s mit Zeit schinden. Kommt normalerweise immer zum Schluss einer Partie vor, aber wir sind ja offen für Neues. Die Anhänger der Roten waren noch im Supermarkt und hatten Klopapier mitgebracht, das in schönem Bogen in Neuers Strafraum flog. Spielunterbrechung. Ordner und Feuerwehr räumten auf und dann konnte die Kugel wieder rollen. Und sie rollte. Von Bayer zu Bayer. Von links nach rechts. Vor und zurück. Gute zehn Minuten lang. Und Arsenal? Lief. Meistens hinterher. Dann überlegten es sich die Gunners anders. Beim Stand von 1:5 gar keine so schlechte Idee. Sie liefen, diesmal mit Ball am Fuß, und das ziemlich schnell. So schnell, dass Theo Walcott mir nichts dir nichts allein vor Neuer auftauchte und den Welttorhüter zu einem Ausflug aus dem Sechzehner zwang. Es war Warnung Nummer eins. Das zweite Ding flog Neuer mit Mach3 um die Ohren. Der Engländer hatte sich in die Box getankt und zündete ein Ding, das man sonst nur aus japanischen Mangaserien gewohnt ist. Der Ball war erst in der Zeitlupe wieder zu sehen. 1:0 (20.) Hoppla.

Guter Start der Gunners

Die Bayern? Traumatisiert! Und die Gunners rollten weiter. Giroud setzte einen Kopfball hauchzart neben den Pfosten und Walcott zündete die zweite Silvesterrakete, die sich diesmal aber im Oberrang des Emirates verirrte. Neuer hatte bereits vor dem Abzug die Hände hochgerissen. Nur so vorsichtshalber. Und die Roten (in diesem Fall Schwarzen)? Waren wieder im Energiesparmodus unterwegs und hatten nur eine dicke Gelegenheit, bei der Lewy einen volley knapp neben Ospinas Kasten setzte (38.). Halbzeit. Das einzig Positive aus FCB-Sicht: Das Hinspiel.

Ancelotti hatte – war nicht anders zu erwarten gewesen – die Option ohne Müller gewählt. Im Zentrum lenkten (oder versuchten es) Vidal, Alonso und Thiago das FCB-Spiel, hinten rechts verteidigte Rafinha für den gesperrten Lahm. Wollte aber auch in Hälfte zwei nicht so recht funktionieren. Die Gunners hatten bereits im Spielertunnel Gang sechs eingelegt und drückten die Münchner mangels Klopapier im Bayern-Block ohne Unterbrechung in die eigene Hälfte. Giroud kam im Sechzehner mutterseelenallein zum Kopfball (48.), zielte diesmal aber drüber. Arsenal lebte. Das Emirates auch. Keine Spur mehr von der Mannschaft, die sich drei Wochen zuvor aus Fröttmaning hatte schießen lassen. Aber was zeichnet eine Mannschaft „mit calitá“ aus, wie Signore Ancelotti sagen würde? Richtig: Effektivität. Eine Szene. Nur eine – und im Londoner Stadtteil Holloway war es wieder still. Arsenal war aufgerückt. Lewy bekam das Leder im Sechzehner, ließ sich von Koscielny notbremsen und der Sack war zu. Mit Doppelknoten. Elfer, Rot für Koscielny und Lewy schob zum 1:1 (55.) ein. Danke, servus!

Bayern jetzt obenauf

Spätestens ab diesem Moment hörte man nur noch die Roten. Und wo sie schon mal in London waren (Wembley, Sie wissen schon), stimmten sie natürlich auch den Robben-Song an. „Der Arjen hat’s gemacht“, hallte es durch das Emirates. Fand auch der Arjen schön. Und machte es gleich nochmal. Alexis springt die Kugel vom Fuß, Robben kriegt sie vor Ospina zu fassen und schiebt sie tiefenentspannt ins linke Eck (68.). Zehn Minuten später jagte der eingewechselte Costa Ospina noch das Dritte um die Ohren. Und wieder zwei Minuten später lupfte Vidal zum 4:1 ein. Und wieder fünf Minuten später schob der Chilene zum 5:1 ein. Bitter für Arsenal. Schlimm für Wenger. Zum Weinen für die Gunner-Gemeinde. Das Klopapier hatten die Bayernfans aber zu diesem Zeitpunkt der Partie schon verbraucht.

Bayern demontiert Arsenal: Drei 2er, aber auch drei Mal die 4 Zur Fotostrecke

So lief die Partie im Emirates Stadion: Unser Live-Ticker zum Nachlesen.

José Carlos Menzel López