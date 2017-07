Was Corentin Tolisso über sich verrät

Mittwoch-Vormittag, 11 Uhr, Bayern-Mannschaftshotel Marriott: 41,5-Millionen-Mann Corentin Tolisso betritt den Raum. Aufmerksam, höflich und ausführlich beantwortet er die Fragen im Rahmen einer Presserunde – und verrät einige Geheimnisse über seine Person.

Tattoos: Der linke Arm des Franzosen ist von unten bis oben tätowiert. Eine Löwen-Familie inklusive Krallen-Spuren und eine Uhr ziert die Haut des Mittelfeldspielers. „Die Löwen symbolisieren meine Familie. Sie sind enorm wichtig für mich und unterstützen mich. Am Oberarm habe ich ein Tattoo, da steht geschrieben: Du musst wissen, wo du herkommst“, erklärt Tolisso.

Torjubel: Wenn der Mittelfeld-Motor ein Tor schießt, spreizt er seine Finger in bester Mister-Spock-Manier. In Frankreich wurde darüber berichtet, dass Tolissos Gruß einem französischen Rapper gilt: „Das stimmt, ein Rapper in Frankreich macht den gleichen Gruß. Mit dem Jubel will ich meine Tore mit meinen Kumpel teilen, mit denen ich in Lyon aufgewachsen bin. Sie sind sehr wichtig für mich. Leider haben es drei von ihnen nicht geschafft, Profi zu werden. Einer spielt noch in der französischen 2. Liga.“

Neapel-Absage: Vor einem Jahr fragte der italienische Erstligist SSC Neapel bei Tolisso an. Angeblich soll er den Italienern abgesagt haben, weil er Angst vor der Mafia hatte. Gestern nannte der 22-Jährige den wahren Grund für die Neapel-Absage: „Ich habe mich noch nicht bereit gefühlt. Mit Lyon konnte ich vergangene Saison in der Champions League und im neuen Stadion spielen. Dieses Jahr war es eben anders. Ich habe mit Carlo Ancelotti und Willy Sagnol gesprochen. Da hatte ich das Gefühl: Der Moment ist gekommen, um den nächsten Schritt zu machen.“

Vater-Flachs: Tolissos Papa hat es selbst zwar nicht zum Fußball-Profi geschafft, in der ersten Runde des französischen Pokals stand er aber trotzdem – flog allerdings gleich aus dem Wettbewerb. Seinen Sohn ließ er die Profi-Schnupperei trotzdem spüren: „Früher hat er immer zu mir gesagt: Wenn du mal da spielst, kannst du mit mir über Fußball reden. Jetzt braucht mein Vater nicht mehr mit mir darüber reden (lacht).“ Nun sei es Tolisso nur noch wichtig, dass sein Papa zu vielen Spielen komme und ihn unterstütze.

bok