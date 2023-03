Bayern-Aufstellung gegen PSG: Nagelsmann lüftet Abwehr-Geheimnis – und spricht über Mané-Rolle

Rückspiel im Champions-League-Achtelfinale

Der FC Bayern will im Rückspiel gegen PSG das Ticket für das Viertelfinale der Champions League lösen. In Sachen Aufstellung legte sich Julian Nagelsmann fast schon fest.

München – Wie ein großer, dunkler Schatten schwirrt er seit Tagen über München. Wenn der FC Bayern am Mittwochabend im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League auf PSG trifft, steht vor allem ein Mann im Fokus: Kylian Mbappé.

Der französische Superstar zeigte nach seiner Einwechslung im Hinspiel, was die Münchner nun erwartet. Paris ist eine ganz andere Mannschaft, wenn Mbappé ein Teil davon ist. Da spielt ein Ausfall vom anderen Superstar Neymar keine große Rolle.

FC Bayern gegen PSG: Wer soll Mbappé stoppen?

Selbst Thomas Müller ist angetan vom 24-jährigen Über-Spieler aus Paris. „Ich glaube, die ganze Welt schaut ihm gerne zu“, sagte der 33-Jährige auf der Pressekonferenz am Dienstagmittag in der Allianz Arena.

An der Säbener Straße wird man sich nicht erst seit gestern die Frage stellen: Wie kann man diesen Mbappé stoppen? Für Müller ist dies nur im Team möglich. „Auch wenn Mbappé ein wichtiger Spieler ist, ist Fußball noch immer ein Mannschaftssport“, so der Bayern-Star: „Wir werden morgen sehr fleißig sein.“

Bayern-Aufstellung gegen PSG: Julian Nagelsmann lüftet Abwehr-Geheimnis

Da Benjamin Pavard aufgrund seiner Gelb-Roten Karte aus dem Hinspiel fehlen wird, muss Trainer Julian Nagelsmann seine Abwehr etwas umbauen. Dabei lüftete der Coach auf der Medienrunde bereits das Abwehr-Geheimnis. Josip Stanisic, der gegen Union und zuletzt auch in Stuttgart überzeugen konnte, wird gegen PSG beginnen.

„Stand jetzt, gehe ich davon aus, dass er spielt“, erklärte Nagelsmann: „Er hat leichte Probleme am Oberschenkel, aber ich gehe davon aus. Dadurch, dass wir auf Benji Pavard verzichten müssen, hat Stani die Nase vorn.“ Also kein Joao Cancelo und kein Daley Blind – die beide international deutlich erfahrener sind. Youngster Stanisic erhält den Vorzug und muss sich gegen keinen geringeren als Mbappé behaupten.

Aufstellung: Sommer im Tor, Dreierkette mit Stanisic, Upamecano und de Ligt

Ansonsten wird natürlich Yann Sommer im Kasten stehen. Neben Stanisic werden Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano die Dreierkette der Bayern komplettieren.

Im zentralen Mittelfeld gibt‘s aktuell am starken Leon Goretzka kein Vorbeikommen. An seiner Seite wird wie gewohnt Joshua Kimmich aus der defensiveren Position die Fäden ziehen. Auf den Flügeln kommen Alphonso Davies (links) und Kingsley Coman rechts das Vertrauen von Nagelsmann.

Bayern gegen PSG: Musiala beginnt auf der Zehn – Doppelspitze Müller/Choupo-Moting?

In der Offensive führt bereits seit Woche Jamal Musiala die Regie. Leroy Sané und Serge Gnabry bleibt damit wieder nur die Rolle des Jokers. Der inzwischen 20-jährige Musiala will gegen PSG seine große internationale Feuertaufe erleben und hofft auf einen Knotenlöser in Form eines Treffers. Hinter der Spitze, die Eric Maxim Choupo-Moting heißen wird, dürfte Thomas Müller als freier, hängender Angreifer starten.

Für den Deutsch-Kameruner ist das PSG-Spiel natürlich ein besonderes. Von 2018 bis 2020 lief er an der Seine auf. Allerdings soll Choupo im Team damals keinen einfachen Stand gehabt haben. „Wenn er veralbert wurde, dann haben die Leute keine Ahnung von Fußball“, sagte Müller am Dienstag auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Er ist bei uns aktuell ein ganz wichtiger Faktor, aber die Qualitäten wird er damals auch schon gehabt haben“

Bayern-Aufstellung gegen PSG: Nagelsmanns besonderer Plan mit Mané

In der aktuellen Saison hat der 33-Jährige in 25 Spielen bereits 16 Treffer erzielt. Daher erhält Choupo-Moting auch den Vorzug vor Sadio Mané, der nach seiner Verletzung wieder fit ist. „Er kriegt immer mehr Rhythmus, ich glaube nicht, dass er beginnen wird“, sagte Nagelsmann über den Senegalesen: „Es kommt aber auch auf die anderen Stürmer an, wie sich Choupo fühlt. Sadio kann, wenn er nicht beginnt, einer der Spieler sein, der von der Bank aus kommt und Entscheider sein kann und möchte. Je nachdem, was wir brauchen.“

Die Bayern dürften also mit der gleichen Startelf wie in Stuttgart auch gegen PSG beginnen. Beim VfB taten sich die Nagelsmänner hinten raus bekanntlich schwer. Insofern darf man gespannt sein, wie die Bayern-Stars in diesem so wichtigen Spiel auftreten werden.

Die vorraussichtliche Aufstellung des FC Bayern:

Sommer – Stanisic, Upamecano, de Ligt – Coman, Goretzka, Kimmich, Davies – Musiala – Müller, Choupo-Moting

