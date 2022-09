Einzelkritik zur Bayern-Pleite in Augsburg: Nur zwei Dreien, Topstar Mané kriegt schlechteste Note

Von: Stefan Schmid

Wiesn-Start ordentlich vermasselt. Der FC Bayern blamiert sich beim FC Augsburg, verliert mit 0:1 und schlittert tiefer in die Krise. Die tz-Einzelkritik zum Spiel.

Augsburg – Der Negativ-Trend hält an: Auch zum Anstich-Tag der Wiesn gelingt dem FC Bayern nicht der erhoffte Befreiungssieg in der Bundesliga. Stattdessen setzt es beim FC Augsburg eine bittere aber verdiente 0:1-Niederlage für die Münchner. Nach den Remis in den letzten Spielen ist ein historisch schlechter Saisonstart perfekt.

Derart angemessen war auch die Stimmung der Bayern-Profis, nachdem den Augsburgern der Treffer von Berisha aus der 59. Minute zum Sieg gereicht hatte. Thomas Müller sprach im Interview nach dem Spiel sogar von einem „katastrophalen Trend“, der sich beim Team von Trainer Julian Nagelsmann abzeichne. Dementsprechend fallen auch die Noten der Bayern-Profis in der tz-Einzelkritik aus.

FC Bayern verliert in Augsburg: Bestnote 3 nur in der Defensive vergeben – die Münchner in der Einzelkritik

Manuel Neuer: Traf beim Gegentor keine Schuld, war bei Berishas Abschluss machtlos. Den Rest, der auf seinen Kasten kam, hielt er. Note: 3

Noussair Mazroui: Durfte nach seiner starken Vorstellung gegen Barcelona von Beginn an ran, konnte diesmal aber nur selten Impulse nach vorne geben. Hinten ordentlich. Note: 4 (62. Serge Gnabry: ohne Bewertung)

Dayot Upamecano: Konnte nicht an seine Glanzleistung von Barcelona anknüpfen, vermittelte jedoch zumindest etwas Ruhe und Sicherheit in seinen Aktionen. Note: 3

Matthijs de Ligt: Rückte für den verletzten Lucas Hernández in die Startelf, ließ aber die Klasse missen, die ihn sonst auszeichnet. Zu hektisch, zudem nur bedingt gut positioniert. Note: 4

Alphonso Davies: Wieder viel unterwegs über links, allerdings ohne die nötige Abgeklärtheit in seinen letzten Aktionen. Note: 4

Joshua Kimmich: War bemüht darum, das Münchner Spiel zu ordnen und in die Augsburger Hälfte zu verlagern, was ihm nur selten gelang. Zeigte zu wenig Präsenz im Zentrum. Note: 4

FC Bayern gegen FC Augsburg in der Einzelkritik: Superstar Mané kriegt die schlechteste Note

Leon Goretzka: Konnte die Impulse, die er gegen Barcelona nach seiner Einwechslung setzt, beim FCA nicht auf den Platz bringen. Agierte zu unauffällig. Note: 4

Leroy Sané: Auffälligster Akteur der Münchner in der Offensive, fand im bärenstarken Gikiewicz im Augsburger Tor jedoch seinen Meister. Beim Gegentor zu passiv im Duell mit Vorlagengeber Iago. Note: 4

Sadio Mané: Befindet sich weiterhin auf der Suche nach seiner Form aus Liverpooler Zeiten. Vermittelte Unsicherheit in seinen Aktionen, spielte zu viele Fehlpässe und lief sich meistens fest. Geht viel besser. Note: 5 (78. Eric Maxim Choupo-Moting: ohne Bewertung)

FC-Bayern-Topstar Sadio Mané erwischte auch in Augsburg einen gebrauchten Tag. © Tom Weller / dpa

Thomas Müller: Versuchte sich im Angriff zwischen den Räumen zu bewegen, konnte diese diesmal jedoch nicht in gewohnter Manier deuten. Note: 4

Jamal Musiala: Wirkte fast zerbrechlich im Duell mit den ruppigen Augsburgern. Setzte bisweilen gute Akzente im der gegnerischen Hälfte, blieb insgesamt aber ebenfalls unter seinen Möglichkeiten. Note: 4 (78. Josip Stanisic: ohne Bewertung)