FC Bayern gegen FC Augsburg: Hier sehen Sie die Bundesliga-Partie im TV und Live-Stream

Von: Korbinian Kothny

Teilen

Harry Kane und der FC Bayern treffen am 2. Bundesliga-Spieltag auf den FC Augsburg. © IMAGO/CB

Der FC Bayern empfängt am 2. Bundesliga-Spieltag den FC Augsburg. Hier sehen Sie die Partie im TV und Live-Stream.

München – Bereits am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es zum bayerischen Derby. Am Sonntag, um 17.30 Uhr, empfängt der FC Bayern München den FC Augsburg. Während die Münchner mit einem überzeugenden 4:0-Sieg bei Werder Bremen gestartet sind, hat der FCA am ersten Spieltag ein wahres Torspektakel hingelegt. Die Fuggerstädter trennten sich daheim gegen Borussia Mönchengladbach 4:4.

Werder Bremen gegen FC Bayern München: Bundesliga im Free-TV?

Nachdem der Bundesliga-Auftakt des FC Bayern gegen Werder Bremen noch im Free-TV zu sehen war, ist der 2. Spieltag nicht mehr Teil des Rechtepaktes von Sat.1.

Teil des Rechtepaktes von Sat.1. Die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und FC Augsburg ist lediglich mit einem kostenpflichtigen Abonnement zu sehen.

FC Bayern muss gegen Augsburg auf Musiala verzichten

Natürlich ist die Mannschaft von FCB-Coach Thomas Tuchel auch dieses Mal der eindeutige Favorit im bayerischen Derby. Daran ändert auch die Verletzung von Kreativspieler Jamal Musiala nichts.

Trotz der aufkommenden Schwierigkeiten, ermahnte Tuchel seine prominenten Spieler, darunter auch der 100-Millionen-Mann Harry Kane, der seit Mittwoch nach der Geburt seines vierten Kindes wieder zum Team gehört, zu mehr Beständigkeit.

FC Bayern München gegen FC Augsburg im Live-Stream bei DAZN

Die Rechte der Bundesliga-Partie zwischen dem FC Bayern und FC Augsburg liegen exklusiv beim Streaming-Anbieter DAZN .

. Für DAZN benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr. Anpfiff ist um 17.30 Uhr.

benötigen Nutzer ein kostenpflichtiges Abonnement. Die Vorberichte starten um 16.45 Uhr. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Die Partie wird im TV auf dem Sender DAZN 1 übertragen.

übertragen. Der DAZN-Live-Stream ist über die Website oder App des Streaming-Anbieters mit entsprechendem Login abrufbar.

Kimmich fordert Mannschaft auf, gegen Augsburg nachzulegen

„Es ist unser Ziel, die Höhen und Tiefen zu minimieren, sowohl während der Spiele als auch dazwischen. Wir müssen in positiver Hinsicht eine Stabilität erzeugen, die die Schwankungen deutlich reduziert“, äußerte er.

Nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage im Supercup gegen den Pokalsieger RB Leipzig, konnten die Münchner den Bundesliga-Start in Bremen mit einem souveränen 4:0-Sieg für sich entscheiden. Dies war laut Kapitän Joshua Kimmich „ein wichtiger Schritt“. Doch vor dem Spiel gegen den FCA betonte er: „Jetzt müssen wir nachlegen“. (dpa/kk)