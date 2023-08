FC Bayern gegen Augsburg im Live-Ticker: Transfer-Wirbel kurz vor Anpfiff

Von: Christoph Klaucke

Die Zeichen bei Benjamin Pavard stehen auf Abschied. © Peter Kneffel/dpa

Der FC Bayern bekommt es in der Bundesliga mit dem FC Augsburg zu tun. Tuchel muss im Derby den verletzten Musiala ersetzen. Die Partie im Live-Ticker.

FC Bayern gegen FC Augsburg, Sonntag, 17.30 Uhr

Musiala fällt aus : Tuchel muss Aufstellungs-Rätsel lösen

: Tuchel muss Aufstellungs-Rätsel lösen Pavard vor Abschied : Transfer-Wirbel vor Augsburg-Derby

München – Die Bundesliga ist zurück in der Allianz Arena. Der FC Bayern empfängt am Sonntagnachmittag den FC Augsburg. Bayrisches Derby in München.

Musiala fällt aus: Tuchel muss Aufstellungs-Rätsel lösen

Die Bayern gehen mit dem Wissen in die Partie, dass im Sturmzentrum wieder eine Tormaschine auf Hochtouren läuft. Harry Kane hat vor einer Woche beim Auftaktsieg in Bremen direkt gezeigt, warum er für viel Geld verpflichtet wurde und einen Treffer beim Bundesliga-Debüt erzielt.

So darf und soll es aus Münchner Sicht gerne weitergehen. Allerdings fällt mit Jamal Musiala ein wichtiges Glied in der Lieferungskette für Kane aus. Der Ballvirtuose hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen und fehlt somit verletzt. Wie löst FCB-Coach Thomas Tuchel in seiner Aufstellung gegen Augsburg das Musiala-Rätsel? Eine Option wäre natürlich Thomas Müller, allerdings könnte auch Serge Gnabry durchstarten.

Pavard vor Abschied: Transfer-Wirbel vor Augsburg-Derby

Während also noch einige Fragezeichen herrschen, was das Personal auf dem Platz angeht, gibt es kurz vor Transferschluss einen großen Aufreger außerhalb des Rasens. Benjamin Pavard will die Bayern in den kommenden Tagen unbedingt verlassen. Ein Abschied rückt näher, Pavards Mailand-Aktion im April erscheint dementsprechend in neuem Licht.

Tuchel hat zwar angekündigt, dass er weiterhin auf den Franzosen setzen möchte, ein Einsatz dürfte angesichts des Transfer-Wirbels der letzten Tage aber überraschen. Bereits in Bremen saß der wechselwillige Verteidiger nur auf der Bank, Mitte der Woche meldete sich der Weltmeister für einen Tag krankheitsbedingt ab. Zudem hoffen die Bayern noch auf einen Sechser-Transfer.

Den Gegner aus Augsburg gilt es derweil aus Bayern-Sicht nicht zu unterschätzen. Vor knapp einem Jahr setzte es eine 0:1-Niederlage, allerdings in der Fuggerstadt. Der FCB feierte zu Hause gegen den FCA in zwölf Bundesliga-Heimspielen zehn Siege, bei einem Remis und einer Niederlage aus der Saison 2014/15.

Heute dürfen sich die Fans in der Allianz Arena auf eine Aufstellungs-Revolution freuen. Verfolgen Sie das Bundesliga-Duell zwischem dem FC Bayern und Augsburg am Sonntag, um 17.30 Uhr, hier im Live-Ticker. (ck)