„Bankdrücker“ Müller: Kovac goss Öl ins Feuer - Ist ein Abgang vorstellbar?

Urgestein Thomas Müller kommt beim FC Bayern immer seltener zum Einsatz. Wie lange lässt sich das der 30-Jährige noch gefallen?

Update vom 7. Oktober, 15.59 Uhr: Die Bayern-Fans feierten im Sommer den Transfer von Philippe Coutinho. Doch für Thomas Müller wird der Brasilianer zunehmend zur übermächtigen Konkurrenz. Trainer Niko Kovac setzt zunehmend auf Coutinho in der offensiven Zentrale. Außen haben der derzeit überragende Serge Gnabry, Kingsley Coman und Ivan Perisic eine Nase Vorsprung vor Müller. Keine guten Aussichten also aktuell.

Hinzu kam am Samstag die Aussage von Kovac: „Wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen“. Das dürfte dem Ur-Bayern wenig Hoffnung auf Besserung machen. Doch bislang beschwert sich Müller nicht, zumindest nicht öffentlich. Er bleibt ganz Profi. Nach der Niederlage vom Samstag sagte er in der Mix-Zone: „Nothing to say, wie der Engländer sagt“.

Thomas Müller: Ist ein Abgang vom FC Bayern denkbar?

Doch man fragt sich schon, wie lange diese Situation gut gehen kann. Zumal Thomas Müller sicher keine schlechten Leistungen zeigte und auch in dieser Saison bei quasi jedem Einsatz durch seinen Fleiß auffiel. Andersherum gedacht: Ist ein Müller-Abgang vom FC Bayern überhaupt vorstellbar?

Die nackten Zahlen sehen wie folgt aus: Der Vertrag des 30-Jährigen endet am 30. Juni 2021. Ohne Verlängerung wäre der nächste Sommer die letzte Chance für die Bayern noch eine entsprechende Ablösesumme zu generieren. Allerdings wirkt es fast unvorstellbar, dass der Ur-Bayer Müller, der seit 2009 unter Vertrag ist, München den Rücken kehrt.

Doch, falls es ihm doch zu bunt werden sollte: An Interessenten dürfte es nicht mangeln. Schon im Sommer soll es laut Kicker Anfragen aus England und Italien gegeben haben.

Für Müller selbst ist die Situation unterdessen nicht neu. Vor knapp einem Jahr musste er sich hinter James Rodriguez anstellen. Seine Frau Lisa Müller platzte dann der Kragen und sie griff Kovac öffentlich an. Müller hingegen blieb damals Profi und kämpfte sich zurück in die Mannschaft. Business as every Year also, wie der Engländer sagt?

„Bankdrücker“ Müller: Kovac erklärt erneuten Bankplatz - Ur-Bayer zum fünften Mal nicht in Startelf

Update vom 6. Oktober, 11.08 Uhr:Müller saß nun fünfmal hintereinander auf der Bank. Das hat es zuletzt vor mehr als zehn Jahren gegeben. In der Saison 2008/09 war das laut einem Bericht von bild.de zuletzt der Fall. Damals bestritt Müller seine erste Saison.

Nachdem Kovac Müller gewissermaßen als Notnagel bezeichnet hatte (siehe unten), ist er in der Pressekonferenz nach dem zurückgerudert. „Für ihn gilt das gleiche wie für jeden anderen auch. Wenn einer nicht spielt und wir ihn brauchen, kommt er. Und der Thomas hat heute Schwung reingebracht.“

Auch Hasan Salihamidzic ist bemüht Müllers Bedeutung für das Team zu untermauern. „Alle Spieler haben den gleichen Status, der Trainer wählt aus, wer spielt und wer nicht. Aber wir kümmern uns um alle gleich und wir werden alle brauchen. Thomas macht es sehr gut, wenn er reinkommt, hat auch heute einen aufgelegt“, zitiert bild.de den Sportdirektor der Bayern. Immer akuter scheint die Frage, wie lange sich Müller diese Rolle noch gefallen lässt.

„Bankdrücker“ Müller: Kovac erklärt erneuten Bankplatz - Ur-Bayer motzt intern

Update vom 5. Oktober, 16:49 Uhr: Niko Kovac hat sich zu Thomas Müllers erneutem Bankplatz geäußert. Vor dem Hoffenheim-Spiel sagte der Bayern-Trainer: „Er ist nicht irgendjemand. Thomas ist sehr wichtig, aber die anderen Spieler auch. Und, wenn Not am Mann sein sollte, wird er mit Sicherheit auch seine Minuten bekommen.“

In der 60. Minute wurde Müller gegen Hoffenheim beim Stand von 0:1 eingewechselt. Er bereitete Robert Lewandowskis Ausgleichstreffer zum 1:1 mustergültig vor.

Für Kovac ist an dem Thema Müller-Eskalation nichts dran. „Sie müssen da nichts draus zaubern“, antwortete der Kovac am Samstag in der Pressekonferenz nach dem 1:2 des deutschen Meisters in der Fußball-Bundesliga einem Reporter.

Während er über Müller sprach, verlor Kovac über den offenbar emotional schwer angeschlagenen Javi Martinez kein Wort.

News vom 5. Oktober 11.17 Uhr: München - Ohne Einsatzminute beim historischen 7:2-Sieg in Tottenham, und auch in den drei vorherigen Partien kam Thomas Müller (30) auf gerade einmal 36 Spielminuten: Müller spielt nimmer! Selbst vor der Bundesligapartie am Samstag gegen die TSG Hoffenheim vermied es Bayern-Trainer Niko Kovac, dem Parade-Bayern zumindest für dieses Spiel eine Einsatzgarantie auszusprechen.

„Dazu kann ich nichts sagen. Es geht darum, dass wir gegen Hoffenheim gewinnen. Wir werden versuchen, wie an jedem Spieltag, für uns die beste Lösung zu finden. Darüber machen wir uns jeden Tag Gedanken“, antwortete Kovac auf die Frage, ob der Offensivspieler denn am Wochenende auch mal wieder spielen dürfe. Stellt sich die Frage: Wann platzt Müller der Kragen?

Viele Gedanken macht sich auch Karl-Heinz Rummenigge über die Zukunft des FC Bayern. Nun fordert er zwei Änderungen, damit der Fußball attraktiv bleibt.

FC Bayern: Müller äußert zumindest intern Kritik

Seitdem Barcelona-Leihgabe Philippe Coutinho (27) in München ist, musste der Raumdeuter seinen Platz hinter Stürmer Robert Lewandowski räumen. Obwohl es innerlich in ihm brodelt, gibt er sich nach wie vor als absoluter Teamplayer. Bestes Beispiel: Nach dem Tottenham-Spiel meldete er sich trotz Nicht-Einsatz in den sozialen Medien zu Wort. „Darum lieben wir Fußball. Was für ein Sieg und was für ein Auftritt von Serge Gnabry“ schrieb Müller unter ein Bild, das den jubelnden Kollegen zeigte.

Aber wie lange macht Müller noch gute Miene zum bösen Spiel? Denn: Die Macht des Fan-Lieblings im Verein und innerhalb der Mannschaft ist nicht zu unterschätzen – und das liegt nicht nur am Amt des Vize-Kapitäns. Die Tatsache, dass im Sommer kein Back-up für Goalgetter Lewandowski verpflichtet wurde – es gab unter anderem Gespräche mit den Beratern von Max Kruse und Sebastien Haller –, hatte nach tz-Informationen auch mit Müller und dessen Selbstverständnis zu tun. Intern tut der frühere Nationalspieler nämlich durchaus seinen Unmut kund, wenn ihm Spieler vor die Nase gesetzt werden. Und er sieht sich selbst als erste Wahl, wenn Lewy mal eine Verschnaufpause braucht.

FC Bayern: Müller hat einen enormen Marketingwert für den Verein

Müller weiß durchaus, welchen Stellenwert er für den FC Bayern hat – nicht nur aus sportlicher, sondern auch aus wirtschaftlicher Sicht. Gerade auf dem asiatischen Markt ist er aus vermarktunstechnischer Sicht nicht zu ersetzen.

Doch selbst wenn der Bayern-Kicker am Samstag gegen Hoffenheim in der Startelf stünde, wäre das nicht mehr als ein Zugeständnis von Kovac. Sein sportlicher Wert für die Mannschaft ist für den FCB-Trainer nach der Coutinho-Leihe gesunken.

Das Lachen fiel ihm auf dem Oktoberfest noch schwer. Am Sonntag fand der alljährliche Wiesn-Besuch des FCB statt, auch Thomas Müller war mit von der Partie.

