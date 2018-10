FC Bayern bindet zwei Talente langfristig

Der FC Bayern hat erneut zwei hoffnungsvolle Leistungsträger aus der Jugend mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Dieses Mal handelt es sich dabei um U19-Talent Angelo Stiller und U17-Kapitän Malik Tillman.

Schon mehrmals hat der FC Bayern in der Vergangenheit betont, in der Zukunft verstärkt auf Talente aus der eigenen Jugend zu setzen. Deshalb erhielten mehrere hoffnungsvolle Talente, wie Maxime Awoudja, Adrian Fein, Lars Lukas Mai und Ron-Thorben Hoffmann, dieses Jahr einen Profivertrag. Nun hat der Deutsche Rekordmeister mit Angelo Stiller und Malik Tillman erneut zwei Nachwuchshoffnungen an sich gebunden. Beide Youngster unterschrieben einen bis zum 30. Juni 2021 datierten Vertrag. „Wir freuen uns, dass sich mit Angelo und Malik zwei Toptalente für einen gemeinsamen zukünftigen Weg mit uns entschieden haben“, kommentierte FC-Bayern-Campus-Leiter Jochen Sauer auf der FCB-Homepage die Vertragsunterzeichnungen der beiden Nachwuchstalente.

Angelo Stiller ist in der laufenden Saison unnumstrittener Stammspieler bei den A-Junioren und bestritt bisher alle 13 Pflichtspiele von Anfang an. Dabei konnte der 17-Jährige ein Tor und eine Vorlage erzielen. Bereits in der vergangenen Spielzeit war der Zentrale Mittelfeldspieler bei den B-Junioren als Kapitän eine feste Größe und deshalb auch entscheidend dafür verantwortlich, dass die Mannschaft das Endspiel der B-Junioren-Bundesliga erreichte. Der Linksfuß kam 2010 vom TSV Milbertshofen und durchlief seitdem alle Jugendmannschaften der Münchner. Zuletzt lief der gebürtige Münchner auch für die Deutsche U17-Nationalmannschaft auf und stand beim letzten Lehrgang der U18-Junioren Anfang Oktober auf Abruf im Kader.

Malik Tillman wechselte im Sommer 2015 zusammen mit seinem Bruder Timothy aus der Jugend der SpVgg Greuther Fürth zum FC Bayern. In der letzten Saison gehörte Tillman, wie Angelo Stiller, dem Kader der U17 an. Dort war der 16-Jährige, obwohl er zum jüngeren Jahrgang gehörte, schon Stammspieler und Leistungsträger. In der laufenden Spielzeit führt der Deutsch-Amerikaner die U17, unter der Leitung von Weltmeister Miroslav Klose, als Kapitän aufs Feld. In sechs Einsätzen steuert der Offensive Mittelfeldspieler bereits drei Tore und vier Assists bei. Wie auch Stiller ist Tillman Junioren-Nationalspieler Deutschlands. Derzeit für die U17-Nationalmannschaft.