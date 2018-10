Die wichtigsten Aussagen der Attacke-Pressekonferenz der Bayern-Bosse

Auf einer Pressekonferenz haben die Bosse des FC Bayern München massiv die Medien angegriffen. Das sind die wichtigsten Aussagen der Bayern-Pressekonferenz.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic haben sich gegen Teile der jüngsten Berichterstattung über die Spieler des FC Bayern geärgert.

“Die Würde des Menschen ist unantastbar“, betonte Rummenigge. Wenige Momente später schimpfte Hoeneß allerdings über den nach Paris verkauften Juan Bernat: „Was er für einen Scheißdreck gespielt hat.“

„Hämisch und polemisch“ sei laut Rummenigge zuletzt über den FC Bayern berichtet worden, der nach vier sieglosen Partien in einer Krise steckt. Er kündigte an: „Mit dem heutigen Tag werden wir unsere Spieler, Trainer und den Club schützen.“

FC Bayern: Rundumschlag von Hoeneß und Rummenigge gegen Medien und Experten

12.34 Uhr: Die Pressekonferenz wird beendet, bevor es in ein intensiveres Gespräch zwischen den FCB-Bossen und den Medienvertretern gehen konnte. Was für ein Rundumschlag der roten Chefetage ...

12.32 Uhr: Hoeneß: „Ist es okay, dass wenn ich mir in Ruhe ein Training ansehe, zu behaupten, dass ich ihn beobachte? Das ist ein Witz!“

12.30 Uhr: Rummenigge: „Es wird im Moment ein bisschen der Eindruck vermittelt, man wolle uns ein Stück weit herunterziehen. Was mich am Meisten aufregt: Es wird nur noch gedealt zwischen Verlagen und Beratern. Das ist das größte Problem in der Medienlandschaft, das ist eine Unart. Ich bin froh, dass ich in der Zeit noch nicht gelebt habe.“ Und weiter: „Es werden kontinuierlich falsche Fakten verkauft. Eben von gewissen Verlagen, ich will da nicht alle über einen Kamm scheren.“

12.29 Uhr: Hoeneß: „Unmittelbar nach dem Spiel ist man emotional aufgeregt.“ Es geht dabei um die wortgewaltigen Äußerungen, die der Präsident gerne mal macht. „Ich wollte bei Mesut Özil mit einer überspitzten Wortwahl das Thema auf den Sport reduzieren.“ Hoeneß hatte gesagt, dass der ehemalige Nationalspieler „seit Jahren einen Dreck gespielt“ habe.

12.27 Uhr: Rummenigge: „Es sieht so aus, dass wir, wenn despektierliche, respektlose Kritik an unseren Spielern und unserem Trainer geübt wird, uns das nicht mehr gefallen werden.“ Er wolle an die Öffentlichkeit gehen, „wenn ich es für notwendig halte.“

FC Bayern München: Video der Attacke-Pressekonferenz von Hoeneß und Rummenigge

12.24 Uhr: Rummenigge: „Manuel Neuer war ein Jahr verletzt. Natürlich hat er gegen Augsburg oder gegen Holland nicht glücklich ausgesehen. Aber ist das ein Grund, so einen Mann in Schutt und Asche zu legen? Das ist unverschämt!“ Und weiter: „Wir haben bei ihm keine Sorgen!“ Hoeneß ergänzt: „Wir agieren hier familiär. Das Wort Dankbarkeit spielt bei uns eine große Rolle.“ Und weiter: „Wir werden uns von unserer Politik nicht abwenden.“

Hoeneß attackiert Reporter Uli Köhler - dann kriegt es Juan Bernat so richtig ab

12.19 Uhr: „Ich sage Dir mal eins“, so Hoeneß Richtung Sky-Reporter Uli Köhler. „Als wir in Sevilla gespielt haben, war Juan Bernat fast alleine dafür verantwortlich, dass wir aus der Champions Leauge beinahe ausgeschieden sind. Da wurde entschieden, dass er verkauft wird.“ Köhler hatte des Öfteren den Bernat-Transfer in Frage gestellt.

12.18 Uhr: „Es kann doch nicht sein, dass nach dem 5. Spieltag die Bundesliga nach Meinung der Medien schon entschieden ist“, so Hoeneß. „14 Tage später soll alles, was bis dahin überragend war, falsch sein. Natürlich sind wir nicht zufrieden und haben schon intern diskutiert. Aber einen Verein führt man nicht, indem man alles infrage stellt.“

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge: Angriff auf n-tv-Reporter

12.16 Uhr: Salihamidzic: „Meine Arbeit wird nicht nach Schlagzeilen bezahlt. Ich muss hier was klar stellen. Mir wurde vorgeworfen, ich würde mich nicht vor Niko Kovac stehen. Warum? Niko ist nicht in Frage gestellt.“ Und weiter: „Die Berichterstattung ist respektlos, das hat unsere Mannschaft nicht verdient.“

12.14 Uhr: Hoeneß über die Berichterstattung über die angeblichen Pfiffe der FCB-Basketball-Fans gegne Kovac: „Das Herangehen der Presse ist eine Frechheit! Wir werden kritisch mit unseren Spielern umgehen, aber wir werden keine respektlose Berichterstattung akzeptieren.“ Angeblich sei versucht worden, Bewegtbilder als Beweis einzukaufen.

12.13 Uhr: Hoeneß: „Der wichtigste Klub in Deutschland muss sich positionieren.“ Wie n-tv und dessen Mitarbeiter versucht hätten, „Jogi Löw abzuschießen“, das stößt Hoeneß auf. „Diesem Mann wurden zehn Jahre lang die Füße geküsst.“

Attacken von Hoeneß und Rummenigge: Schuld für Pleiten beim FC Bayern selbst

12.12 Uhr: Rummenigge: „Wir suchen die Schuld für die Resultate nicht bei den Medien. Man kann nicht erwarten, dass man da gelobt wird, wenn man verliert. Aber es gibt einen Unterschied zwischen fairer und kritischer Berichterstattung. Aber wir wollen faktische Berichterstattung. Wir haben eigene Kanäle, wir werden Ross und Reiter auch in Zukunft nennen.“

12.10 Uhr: Rummenigge: „Es ist ein wichtiger Tag heute. Wir teilen Ihnen mit, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen. Sie mögen daran Spaß haben, aber wir werden uns diese herabwürdigende, hämische Berichterstattung nicht mehr bieten lassen.“ Rummenigge spricht von rechtlichen SChritten vor allem gegen den Springer-Konzern. „Der Höhepunkt ist die falsche Darstellung übe die Kreuzbandoperartion von Tolisso oder der Einschätzung des Spielers Sancho des BVB. Bei den Herren werden wir genauer hinschauen. Mit dem heutigen Tag werden wir unsere Spieler, unseren Trainer und den Klub schützen.“

12.08 Uhr: „Wir haben beim FC Bayern sechs Jahre eine Dauerparty feiern dürfen“, stellt Rummenigge klar. „Mehr kann man als Klub nicht gewinnen. Bitte nicht vergessen, Deutschland ist 2014 mit und Dank vieler Spieler des FC Bayern Weltmeister geworden. Vor drei Wochen war die Welt noch in Ordnung, jetzt haben wir vier Spiele erlebt, die uns nicht gefallen haben. Aber das ist kein Grund, einfach mit der Mannschaft in dieser Art und Weise umzugehen.

Hoeneß und Rummenigge attackieren Presse auch wegen Ribery und Robben

12.06 Uhr: Rummenigge: „Das trifft auch auf Franck Ribéry und Aren Robben zu. Sie haben ein Jahrzehnt dazu beigetragen, dass der FC Bayern in der Fußballwelt ein strahlender Stern ist. Da möchte ich daran erinnern, dass beide alles gewonnen haben. Die Altersgrenzen-Debatte ist respektlos und polemisch!“

12.04 Uhr: Rummenigge: „Was ich über Neuer lesen musste, da fehlen mir jegliche Worte. Manuel Neuer ist viermal Welttorhüter des Jahres geworden. Ohne jegliche Übertreibung darf es über das, was Manuel als Torhüter über die letzten Jahre und auch als Spiel kreiert hat, keine zwei Meinungen geben. Oder wenn ich Altherrenfußball lese bei Mats Hummels und Jerome Boateng. Es scheint so, dass man sich über Würde und Anstand nicht mehr im Klaren zu sein scheint. Es geht um Medien und Experten.“

Das war der Grund für die Attacken von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge

12.03 Uhr: Karl-Heinz Rummenigge beginnt: „Der Grund ist einfach erklärt. Wir haben uns am Montag nach dem Holland-Spiel zusammen gesetzt und wir werden es in diesem Stil nicht mehr akzeptieren. Das, was man da gelesen hat, war nur noch eine Abrechnung mit einzelnen Spielern. The Trend is your friend und vor allem mit Spielern des FC Bayern. Im Grundgesetz steht: Die Würde des Menschen ist unantastbar! Wir werden das bei Bayern München nicht mehr akzeptieren.“

12.02 Uhr: Es geht los!

12.00 Uhr: Noch fehlen die FCB-Bosse, wir sind gespannt ...

11.59 Uhr: Noch 60 Sekunden ...

11.53 Uhr: Wir sind dann mal bereit für den Auftritt der Chefetage des FC Bayern. Gibt es neben der erwarteten Rückenstärkung für Chefcoach Kovac von Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Hasan Salihamidzic noch weitere Neuigkeiten? Beispielsweise einen spektakulären Sponsoring-Deal? In wenigen Momenten werden wir es erfahren.

11.47 Uhr: Niko Kovac hat sich nicht beirren lassen und sachlich die Fragen der Pressevertreter beantwortet. Er strahlt Ruhe und Zuversicht aus für die kommenden Aufgaben.

Kovac über anstehende PK von Hoeneß, Rummenigge und Brazzo: „Wir lassen uns alle überraschen“

11.30 Uhr: 30 Minuten Kovac-PK sind rum, in weiteren 30 Minuten folgt dann die PK der FCB-Bosse.

11.28 Uhr: Kovac über die mögliche Aufstellung gegen Wolfsburg: „Alle, die hier im Kader sind, haben die Berechtigung zu spielen. Wir schauen uns das an, ob der ein oder andere zu müde ist, dann geben wir ihm eine Pause. Ich wünsche mir, dass wir für morgen den Schlüssel für die richtige Aufstellung finden.“

11.27 Uhr: Ist die Krise Kopfsache? „Wir reden wirklich sehr viel mit den Spielern, auch Brazzo oder mein Bruder. Wir horchen da rein, ob es Probleme gibt. Wir versuchen die Sachen aus dem Weg zu räumen und den Spielern positiv zuzureden.“

11.25 Uhr: Kovac über die vier sieglosen Spiele in Folge und wo man ansetzen kann: „Die Hoffnung generiert sich in der Arbeit. Wir arbeiten wirklich sehr fleißig und jeder einzelne ist mit Engagement dabei. Wenn der FC Bayern keinen Erfolg hat, ist das ein Weltwunder. Aber wir können jetzt nicht darüber nachdenken, was war. Das müssen wir ausblenden. Das Jetzt und Morgen können wir beeinflussen.“

11.23 Uhr: Kovac über den generellen Kader des FC Bayern: „Wir müssen darüber diskutieren, was und wen wir jetzt haben. Es kam einfach Pech hinzu. Wir versuchen das Beste daraus zu machen.“

11.22 Uhr: Kovac über den Kader für das Wolfsburg-Spiel: „Alle sind wohlauf, James ist aber sehr spät gekommen. Er ist noch etwas müde, aber ich denke, wir kriegen das hin.“

11.19 Uhr: Kovac betont: „Es bringt nichts, in der Kürze der Zeit etwas komplett Neues zu machen. Das wäre blinder Aktionismus und das werden Sie bei mir nicht finden.“ Und weiter: „Wir müssen versuchen, den Bock umzustoßen, man kann Fußball nicht so richtig erklären. Es gibt Phasen, da landet der ball nicht im Tor. Und dann landet er im Tor - und man weiß nicht, warum. Wir müssen unsere Fehler minimieren.“

11.17 Uhr: Kovac über die Leistungen seines Teams in den letzten Spielen: „Es gibt überall Statistiken, da werden Sie sehen, dass wir den Gegner immer überlegen waren. Es ist nicht alles so schwarz, wie es gemalt wird. Ich habe auch zu Beginn nicht alles so rosig gesehen. Es ist eben so: Zwischen Schwarz und Weiß gibt es nichts. Es wird immer gesagt, wir sind hier beim FC Bayern - aber auch hier gelten die Regeln das Fußballs.“

11.15 Uhr: Kovac über seine ausweichende Antwort nach dem Kader nach der FCB-Pleite gegen Gladbach: „Wir haben 19 gesunde Feldspieler gehabt nach der Vorbereitung. Man kann nicht davon ausgehen, dass man dann drei Spieler verletzungsbedingt verliert. Wir sind von dem Kader überzeugt.“

11.14 Uhr: Kovac stört sich nicht daran, dass einige Bayern-Spieler eigene Physiotherapeuten oder Betreuer haben, betont aber: „Wir haben Top-Leute hier.“

11.13 Uhr: „Wenn der Erfolg ausbleibt, versuche ich noch mehr zu arbeiten. Vielleicht habe ich deshalb keine Zeit gefunden, mich zu rasieren“, scherzt Kovac.

11.12 Uhr: Kovac über die Umsetzung seines Systems bei Bayern: „Die Kalibrierung ist da, aber es fehlt das letzte Quäntchen.“ Kovac erklärt, dass er die Berichterstattung über seine Position nicht verfolgt hat, er habe nichts gelesen.

11.09 Uhr: Kovac über die Rotation im Team: „Wir müssen mal hinter das Wort Rotation einen Punkt setzten. Schauen Sie sich mal die anderen Teams an, die international spielen - alle rotieren! Es geht nicht fünf, sechs Wochen lang hintereinander zu spielen. Das geht nicht!“ Wer das Gegenteil behauptet, habe laut Kovac keine Ahnung.

11.07 Uhr: Kovac: „Das Leben besteht aus Misserfolg und Erfolg. Ich kann versichern, dass wir richtig gut trainiert haben. Jeder möchte unbedingt spielen und gewinnen.“ Der Coach beteuert, dass „jeder Spieler wollte“, manchmal die Leistung nicht auf den Platz gebracht hat - vor allem gegen Ajax Amsterdam.

11.04 Uhr: Kovac über die anstehende Überraschungs-PK der Bayern-Bosse: „Ich schlage folgendes vor: Wir lassen uns alle überraschen! Mit der Interpretation, da gibt es verschiedene. Das ist wie in der Schule, wenn du eine Arbeit schreibst. Entweder triffst du das Thema oder nicht, mit Absicht oder nicht.“

11.03 Uhr: Wie ist die Stimmung im Team, auch nach der Länderspielpause? „Fakt ist, dass die Ergebnisse nicht stimmen“, so Kovac. „In den ersten Spielen war die Anzahl der Torchancen gleich hoch wie in den letzten vier.“ Das Problem: Sie werden nicht genutzt. „Die Stimmung ist positiv. Wir wollen und müssen auch positiv sein. Die Leidenschaft ist da.“ Er betont: „Es waren gute Ansätze, aber da Ball wollte nicht ins Tor. Wir weren nicht alles hinterfragen und alles auf links drehen. Wir brauchen das Quäntchen Glück.“

11.01 Uhr: Kovac erwartet ein „schwieriges und intensives Spiel“ gegen Wolfsburg.

11.00 Uhr: Wir sind bereit - und Niko Kovac ist pünktlich da! Legen wir los!

Video: Wenn der FC Bayern nicht die Kurve kriegt

Überraschende Pressekonferenz der Bayern-Bosse: Fans spekulieren über Anlass

10.52 Uhr: Bayern-PK, Teil 1 mit Niko Kovac - in wenigen Minuten geht es los!

10.29 Uhr: Unter den Fans auf unserer Facebook-Seite FC Bayern News wird bereits spekuliert, um was es heute gehen könnte - von einem spektakulären Sponsoren-Deal mit BMW (Gerüchte gab es bereits) über die Verpflichtung von Arsène Wenger bis zu einem Rücktritt einer der Bosse ist so ziemlich alles dabei.

10.15 Uhr: Was könnte das Thema des Pressetalks sein? Fakt ist: Dadurch, dass Kovac bereits um 11 Uhr selbst spricht, wird es keine negativen Entscheidungen gegen den Trainer geben. Viel wahrscheinlicher ist, dass sich die Bayern-Bosse demonstrativ vor ihn stellen und ihm den Rücken stärken. Allerdings wäre es auf jeden Fall bemerkenswert, dass dies dann in dieser Form geschieht.

9.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker von den beiden Pressekonferenzen des FC Bayern am Freitag! Zunächst erwarten wir um 11.00 Uhr Cheftrainer Niko Kovac auf dem Podium, der sich zum anstehenden Gastspiel der Roten beim VfL Wolfsburg (wir berichten am Samstag ebenfalls im Live-Ticker) äußern wird. Eine Stunde später werden die Vereinsbosse Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Hasan Salihamidzic geschlossen vor die Medienvertreter treten, der Grund hierfür ist allerdings noch unklar. Am wahrscheinlichst erscheint die gemeinsame und öffentliche Stärkung von Kovac, der zuletzt in Folge der Ergebniskrise des FC Bayern in die Kritik geraten war.

FC Bayern kündigt überraschende PK an: Was wollen uns die Bosse des FC Bayern sagen?

München - In dieser Konstellation hat die Bayern-Führung schon lange nicht mehr öffentlich Platz genommen! Am Freitag findet ab 12 Uhr an der Säbener Straße ein Pressetalk mit Präsident Uli Hoeneß, Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Sportdirektor Hasan Salihamidzic statt. Darüber informierte der FC Bayern Donnerstag Abend um 17.34 Uhr. Zur Erinnerung: Das letzte Mal, als das Trio in dieser Konstellation eine Pressekonferenz bestritt, wurde Jupp Heynckes als Nachfolger von Carlo Ancelotti vorgestellt. Das war im Oktober 2017.

Pressetalk am Freitag: Was wollen uns die Bosse damit sagen?

Man darf also gespannt sein. Die entscheidende Frage: Was wollen uns die Bosse damit sagen? Die tz erfuhr, dass sich Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic heute zu dritt geschlossen hinter Trainer Niko Kovac stellen wollen, um ihm so öffentlich den Rücken zu stärken. Triple-Schwur für Kovac! Nach vier sieglosen Spielen in Folge und Tabellenplatz sechs in der Liga steht herrscht innerhalb der Mannschaft Unzufriedenheit. Unter anderem wird aus Spielerkreisen die starke Rotation und das mangelnde Offensiv-Konzept kritisiert.

Vor allem nach der 0:3-Heimpleite gegen Borussia Mönchengladbach vor der Länderspielpause saß der Frust bei den Münchnern tief. „Das ist nicht Bayern, das ist zu wenig“, lautete die Knallhart-Kritik von Kapitän Manuel Neuer nach dem Gladbach-Spiel, während Kovac selbst erklärte: „Ich gehe davon aus, dass der Klub mir vertraut. Aber ich bin nicht derjenige, der letzten Endes diese Frage beantworten kann.“ Unmittelbar nach der Pleite stärkte keiner der Bosse Kovac den Rücken.

Lesen Sie auch: Friedhelm Funkel über FCB-Krise: „Das ist respektlos von den Spielern“

FC Bayern München: Stärken Rummenigge, Hoeneß und Salihamidzic Niko Kovac den Rücken?

Das tat kurze Zeit später dann aber Uli Hoeneß. Er ließ erst via SZ verkünden, er stehe „wie eine Eins“ hinter Kovac, „egal, was in den nächsten Wochen passiert“. Im Kicker legte er dann mit den Worten nach: „Ich werde Niko Kovac bis aufs Blut verteidigen.“ Rummenigge und Salihamidzic schwiegen bisher beharrlich. Vor allem Brazzo musste deswegen Kritik einstecken - unter anderem von Ex-Mitspieler Stefan Effenberg. „Von Brazzo kommt gar nichts. Er ist doch Sportdirektor“, kritisierte Effe. Er wolle „Salihamidzic nichts Böses“, verlange aber, dass er „seinen Mann steht. Ich hätte gesagt, ich muss hier meinen Trainer schützen“. Das wird Brazzo heute tun!

+ Am Freitag findet ab 11 Uhr und ab 12 Uhr zwei Pressekonferenzen statt. © dpa / Andreas Gebert

Auch interessant - Meldung auf tz.de*: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München live im TV und im Live-Stream

Fakt ist: Wenn sich Hoeneß, Rummenigge und Salihamidzic mit aller Deutlichkeit hinter Kovac stellen, macht das auch bei den Spielern Eindruck. Denn: Stars wie Franck Ribéry klagen den Bossen gerne ihr Leid, wenn sie beispielsweise mit Einsatzzeiten unzufrieden sind. Daran scheiterte bereits Ancelotti nach eigener Aussage: „Wenn man einen Spieler aussortiert, dieser zur Vereinsführung geht und von ihr gestärkt wird, dann verliert man sein Gesicht vor den anderen Spielern.“ Carlo weiter: „Welche Entscheidung man auch trifft: wenn der Verein dich nicht schützt, bist du tot.“ Am Freitag soll’s für Niko Kovac den Schutz der Bosse geben…

Lesen Sie auch: Wölfe-Coach Labbadia möchte „etwas reißen“ - „Fracksausen“ beim FC Bayern?

Manuel Bonke

*tz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks