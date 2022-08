Bayern-Bankdrücker Sarr bleibt: Nagelsmann sieht ihn sogar auf einer neuen Position

Von: Hannes Niemeyer

Und er bleibt wieder: Bouna Sarr wird ein weiteres Jahr die Bank des FC Bayern drücken – oder besteht doch Hoffnung auf mehr Einsatzzeit? Julian Nagelsmann sieht ihn auf einer neuen Position.

München – Mané, de Ligt, Gravenberch, Mazraoui, Tel: Die Fußball-Welt staunt über die Landesgrenzen hinaus über den Transfersommer des FC Bayern. Und auch die gern mal kritischen Ex-Bosse scheinen zufrieden, lobte doch etwa Uli Hoeneß die Einkäufe von Hasan Salihamidzic kürzlich als „Meisterwerk“. Was dabei beinahe außer Acht gerät: Auch auf der Verkaufsseite überzeugte Brazzo auf voller Linie, wie tz.de berichtet.

Klar, auch wenn das Hickhack um Robert Lewandowski nervenaufreibend war, 45 Millionen Euro sind eine stolze Summe für den 33-jährigen Stürmer. Außerdem freut man sich nun auf ein Wiedersehen mit Lewandowski in der Champions League. Auch die Transfers von den eher als FCB-Flops gehandelten Tanguy Ninazou (für 16 Millionen zum FC Sevilla) und Marc Roca (für zwölf Millionen zu Leeds United) ließen die Kasse mächtig klingeln. Einen auch bei den Fans eher in Ungnade gefallenen Profi wird und wird und wird der FC Bayern aber einfach nicht los: Bouna Sarr.

Bouna Sarr (l.) auf seinem bisherigen Stammplatz beim FC Bayern: Der Auswechselbank. © IMAGO/Mladen Lackovic

Bouna Sarr wird wohl wieder die Bank des FC Bayern drücken: Nagelsmann geht davon aus, „dass er bleibt“

Der gebürtige Franzose, der für den Senegal im Nationaltrikot aufläuft, kam 2020 aus Marseille nach München. Schon damals warf der Transfer einige Fragezeichen bei den Münchner Anhängern auf. Und die haben sich noch immer nicht gelegt, kam Bouna Sarr doch seit seinem Wechsel bisher lediglich auf 13 Bundesliga-Spiele für den Rekordmeister. In so ziemlich jedem Transferfenster gab es mächtig Wechselgerüchte, doch Sarr verließ die Isar-Metropole bisher nicht. Und das, obwohl er wohl auch in dieser Saison kaum eine Perspektive auf reichlich Einsatzzeiten auf der rechten Abwehrposition hat. Und auch ein Last-Minute-Abgang in den letzten Tagen der Transferperiode scheint nicht mehr zustande zu kommen, glaubt man den Worten von Chefcoach Julian Nagelsmann.

„Stand jetzt gehe ich davon aus, dass er bleibt“, sagte Nagelsmann am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Bundesliga-Partie gegen Borussia Mönchengladbach. Also ein weiteres Jahr für Sarr als Bankdrücker oder gar Tribünengast in München? Im Kader wird der 30-Jährige am Samstag gegen Mönchengladbach in jedem Falle stehen, wie Nagelsmann bestätigte, wenn auch wohl kaum in der Startelf. Besondere Pläne hat der Trainer aber dennoch mit ihm – und damit einhergehend auch eine neue Position.

Nagelsmann überrascht: Coach sieht neue Position für Bouna Sarr beim FC Bayern

Sarrs eigentliche Stamm-Position auf der rechten Abwehrseite ist nämlich beim FC Bayern qualitativ bereits hochwertig besetzt. Nicht zuletzt durch den zu Saisonbeginn stark aufspielenden Benjamin Parvard, sondern auch durch den ablösefreien Ajax-Neuzugang Noussair Mazraoui. Kaum Platz also für Sarr. Nagelsmann hat da allerdings einen Plan. „Ich sehe ihn eher weniger als Rechtsverteidiger, sondern weiter vorne im Mittelfeld“, verriet der Coach auf der Pressekonferenz. Begründung: „Er hat ein sehr gutes Tempodribbling und nimmt sehr viel Risiko in den Aktionen.“

Neue Chance durch neue Position also für Sarr? Aber auch im offensiveren Teil des Spielfeldes könnte es mit der Einsatzzeit schwierig werden. Schließlich ist der FC Bayern dort mit Spielern wie Mané, Coman, Sané, Gnabry, Müller oder Musiala qualitativ mehr als nur gut besetzt. Und mit Choupo-Moting und Neuzugang Mathys Tel hat man auch zwei exzellente Backups. Fraglich, ob Sarr sich da wenigstens als weitere Alternative etablieren kann. Also egal, ob offensiv oder rechts hinten: Sarr wird wohl wieder die Bankdrücker-Rolle blühen.

Ebenfalls noch als Backup für die Offensivpositionen steht Joshua Zirkzee aktuell im Kader der Bayern – allerdings wohl nicht mehr lange. Zirkzee steht unmittelbar vor einem wechsel in die Serie A.