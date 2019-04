Knackt Dortmund in dieser Saison noch den Bayern-Rekord? 

Aktuell steht der FC Bayern München noch einen Punkt vor Borussia Dortmund. Doch der BVB könnte in dieser Saison noch einen FCB-Rekord knacken.

Dortmund - Der SC Freiburg galt im Vorfeld als großer Stolperstein für Borussia Dortmund. Die Breisgauer gewannen schon daheim gegen Borussia Mönchengladbach und holten gegen den FC Bayern München einen Punkt. Auch RB Leipzig ging in Freiburg mit 0:3 unter. Doch Borussia Dortmund entging der Blamage und bleibt dem FC Bayern weiter auf den Fersen.

FC Bayern: Borussia Dortmund könnte FCB-Rekord knacken

Beim 4:0 am Sonntag egalisierten die Dortmunder noch einen alten Bayern-Rekord, den sie in der restlichen Saison noch knacken können. Denn das 4:0 erzielte Paco Alcacer als Einwechselspieler, als sogenannter Joker, per Elfmeter. Es war der 17 Treffer eines eingewechselten Akteurs in der Saison des BVB. Alleine Alcacer erzielte zwölf Tore als Joker selbst.

Der Spanier laborierte immer wieder an kleinen Verletzungen und war deswegen nur für Kurzeinsätze zur Verfügung gestanden. Den Elfmeter zum Endstand überließ ihn übrigens Marco Reus, der nach dem Spiel sagte: „Paco hatte eine schwierige Zeit und du musst als Mannschaft funktionieren - da ist es wichtig, alle Spieler auch in schwierigen Situationen zu belohnen. Für mich war es selbstverständlich, ihm den Elfmeter zu überlassen“.

FC Bayern München: Diese Spieler schossen 17 Jokertore für den FCB

Den aktuellen Rekord halten neben den Borussen auch Werder Bremen (2006/07) und der FC Bayern München (2013/14). Für die Münchner erzielten sieben Spieler die insgesamt 17 Tore:

Mario Mandzukic – 5

Claudio Pizarro – 4

Mario Götze – 3

Arjen Robben – 2

Thomas Müller – 1

Xherdan Shaqiri – 1

Franck Ribéry – 1

