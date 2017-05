Ein Campus als Chefsache

Seit Jahren werden die Nachfolger von Lahm und Schweinsteiger im eigenen Nachwuchs vergeblich gesucht. Im FC Bayern Campus sollen die Talente noch besser gefördert werden. Ab der Eröffnung am 1. August werden die Forderungen laut Hoeneß „größer werden“.

München – Der gestrige Tag – herrlich. Und die hohen Herren des FC Bayern nutzten die wenigen Sonnenstrahlen, die das normale Arbeitsleben zulässt, auch gerne noch ein Minütchen länger aus. Auf dem Parkplatz vor dem „FC Bayern Campus“ standen Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß und Co. für einen kleinen Plausch, ehe sie sich auf ihre Autos verteilten und den Rückweg an die Säbener Straße antraten. Die Laune: Bestens. Aber das lag nicht nur am Wetter.

Es hätte sich kein Drehbuchautor besser ausdenken können – und natürlich nutzte auch der FC Bayern die Bilder aus Wattenscheid. Sie zeigten junge Burschen im roten Trikot in Ekstase. Jubelnd, feiernd, auf den Zaun steigend. Keine 24 Stunden war die Filmsequenz alt, aufgenommen beim 5:4 i.E., das die vereinseigene U 19 am Vorabend in einem dramatischen Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen Schalke 04 erkämpft hatte. Dass die A-Jugend nun gegen den BVB um den Titel spielt, beweist, sagte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge, „dass wir nicht bei null anfangen müssen. Wir sind auf einem guten Weg, der nun optimiert werden muss.“ Besser hätte man so einen Termin vor der Eröffnung des eigenen Nachwuchsleistungszentrums doch gar nicht starten können.

Das Podium in jenen Räumlichkeiten, in denen ab 1. August mehr als 100 Spieler und Spielerinnen ihre Mittagspause verbringen, war prominent besetzt. Rummenigge, Präsident Uli Hoeneß, Ex-Präsident Karl Hopfner, die beiden Vize-Präsidenten Walter Mennekes und Dieter Mayer sowie Jochen Sauer und Hermann Gerland, die den Campus führen werden, waren zum Stelldichein an die Ingolstädter Straße gekommen. Der Nachwuchs ist längst zur Chefsache geworden. „Was man heute hier sehen kann, kann uns nur mit Stolz erfüllen“, sagte Hoeneß. Hier und da werden noch Steine geklopft, auf manch einem der sieben Plätze fehlt noch Rasen, im Stadion wird gerade die Rasenheizung verlegt. Aber in zweieinhalb Monaten soll und wird alles fertig sein.

Von einer „imposanten Infrastruktur“ sprach Sauer, die nun „mit Leben gefüllt“ werden müsse. Auf dem Leiter der 70 Millionen Euro teuren Kaderschmiede, zuletzt bei RB Salzburg, ruhen große Hoffnungen. „Wir müssen zugeben, dass wir vom Ergebnis her nicht gut gearbeitet haben in den letzten Jahren“, sagte Hoeneß, der die Nachwuchsabteilungen aus Hoffenheim, Leipzig und Dortmund als besonders gut hervorhob. Weil sich aber in München „seit David Alaba kein Spieler mehr annähernd für die Profis empfohlen“ habe, seien „die Forderungen jetzt größer“. Rummenigge befahl, „Gas“ zu geben, und zwar „jedem, der hier dabei sein darf“.

Alle Mannschaften von der U 9 bis zur U 19 werden ab August umziehen, 35 Internatszimmer in der Jugendakademie bewohnt sein. Hoeneß betonte aber, dass „nicht die Masse, sondern die Klasse“ entscheidend sein werde. Ein Dreisäulenprinzip – Fußball, Schule, Persönlichkeit – verfolgen die Bayern in ihrem neuen Konzept. Gerland, der unter anderem Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger und Thomas Müller herausbracht hat, sprach davon, dass in der Jugend der Erfolg des Einzelnen über jenem des Teams stehe: „Ich werde gerne Zweiter, habe aber drei oder vier Spieler, die bei den Profis mitspielen können.“ Auch Hoeneß stellte klar: „Erfolg um jeden Preis kann hier nicht gelten.“

Laut Sauer ist „Bundesliga-Niveau“ das Ziel der Ausbildung. Hoeneß ist sich bewusst, dass „die Mehrzahl es nicht schaffen wird“, und sprach von einer „sozialen Verantwortung“. Die Trainerposten wurden neu besetzt, von großer Bedeutung wäre ein Aufstieg der Amateurmannschaft. „Wir brauchen die dritte Liga“, sagte Gerland, um die „Kluft“ zu den Profis nicht noch größer werden zu lassen.

„Die Maxime ist: Wir müssen besser sein als die anderen“, sagte Hoeneß. Das ist nur logisch beim FC Bayern. Wie es aber gelingen kann, wird noch der Inhalt von vielen kleinen und großen Pläuschen sein.

Zumindest die Steine liegen jetzt.