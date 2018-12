Ancelotti betrat Götzes Wohnung in München - und war sprachlos

Während seiner Zeit beim FC Bayern München besichtigte Ex-Trainer Carlo Ancelotti die Wohnung von Mario Götze. Es verschlug dem Italiener die Sprache.

München - Als Carlo Ancelotti seine Zeit beim FC Bayern begann, wurde ihm ein verlockendes Angebot gemacht: Ihm wurde die Wohnung angeboten, in der zuvor Mario Götze gelebt hatte, als der noch für den Rekordmeister spielte. Eine schmucke Penthouse-Bude im Herzen Münchens, deren Miete laut Sport Bild 20.000 Euro betragen haben soll. Und als Ancelotti diese Wohnung besichtigte, war er laut Angaben des Sportmagazins sprachlos. Sprachlos deshalb, weil in der Wohnung unzählige Fitness-Geräte aufgebaut gewesen sein sollen.

Schon beim FC Bayern hatte Götze Probleme - aber er trainierte hart

Mario Götze hatte schon während seiner Zeit in München zu kämpfen. Der WM-Held von 2014 hatte nach seinem wohl wichtigsten Tor seiner Karriere an Form verloren, die Fitnessgeräte seien laut Sport Bild ein weiteres Indiz „für die Fehlentwicklung, die Götze in München eingeschlagen hatte“. Götze trainierte hart, um sich Pep Guardiola zu beweisen. Er legte an Muskelmasse zu - und verlor dafür an Schnelligkeit. Der einstige Wunder-Kicker Götze war nur noch ein Schatten seiner selbst. Was in den Monaten darauf folgte, waren der Abgang aus München, die Rückkehr nach Dortmund und die Auszeit während seiner Stoffwechselerkrankung (Myopathie).

Götze: „Normalität kannte ich das letzte Mal, als ich 16 Jahre alt war“

Mittlerweile ist Mario Götze aber wieder zurück in der richtigen Spur. Unter Lucien Favre hat Götze seine Rolle als Zermürber der gegnerischen Abwehr gefunden. Und die scheint dem 26-Jährigen zu liegen. „Ich fühle mich gerade sehr wohl“, zitiert das Sportmagazin Götze. „Wir sind als Mannschaft erfolgreich, jetzt spiele ich wieder regelmäßig und kann meinen Teil dazu beisteuern. Das ist wichtig für mich.“ Klingt beinahe so, als sei bei Mario Götze wieder ein wenig Alltag eingekehrt. Klingt. Denn der offensive Mittelfeldstürmer stellt klar „Normalität kannte ich das letzte Mal, als ich 16 Jahre alt war.“

