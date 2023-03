Fan-Wahnsinn mitten in München: Paris-Anhänger zünden Pyro in der U-Bahn

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

PSG-Fans sorgten am Münchner Marienplatz in der U-Bahn für schelchte Sicht. © Screenshots/Instagram/@munchner.gesindel

Unschöne Szenen in München: Vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen PSG haben französische Fans in einer Münchner U-Bahn Pyrotechnik gezündet.

München – Es geht um alles für beide Teams: Am Mittwochabend stehen sich der FC Bayern und Paris Saint-Germain im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegenüber (FC Bayern gegen PSG hier im Live-Ticker). Für den Sieger nimmt die Saison den weiterhin geplanten Verlauf. Beim ausscheidenden Team hingegen darf die Spielzeit schon beinahe als Enttäuschung gewertet werden. Ein Aus im CL-Achtelfinale? Für beide Mannschaften eigentlich nicht den Ansprüchen genügend.

Vor CL-Kracher gegen FC Bayern: PSG-Fans zünden Pyrotechnik in Münchner U-Bahn

Aber nicht nur die Spieler, auch die Fans wissen über die Bedeutung dieses Spiels. Wohl auch deshalb sind einige PSG-Anhänger mit in die bayerische Landeshauptstadt gereist. Und die machten sich schon vor der Partie mehr als nur bemerkbar. Allerdings auch auf eher unschöne Weise, wie Videomaterial nun beweist.

Auf Instagram kursieren bereits Videos der Paris-Fans, offenbar aufgenommen in der U-Bahn-Station am Marienplatz. Also mitten in der Innenstadt. Zu sehen sind Menschen, die mit brennender Pyrotechnik durch die U-Bahn-Station laufen. Ordner versuchen noch, das Chaos in geregelten Bahnen zu halten. Rauch hängt in der Station direkt an den Gleisen.

Pyro-Szenen in U-Bahn-Station Marienplatz – Polizei hatte Situation offenbar schnell unter Kontrolle

Auch wenn die Bilder erschreckend aussehen, extrem bedrohlich war die Lage offenbar nicht. Die Polizei war jedenfalls schnell vor Ort und sorgte für Ordnung. Abgesehen von ein wenig nicht unbedingt kritischer Sichtbeeinträchtigung durch Rauch schien auch alles weithin friedlich abzulaufen – wobei die Gefahr von offenem Feuer gerade in geschlossenen unterirdischen Räumen wie einer U-Bahn-Station natürlich nicht zu verkennen ist. Der Stimmung der PSG-Fans tat dies allerdings keinen Abbruch, sie sangen ausgelassen weiter auf dem Weg zum Stadion.

Auf dem Rasen sind der FC Bayern und PSG am Abend erbitterte Feinde. Abseits des Stadions machen die Vereine nun aber gemeinsame Sache. Die Bayern-Bosse um Kahn wurden am Mittwoch bei einem Geheimtreffen mit einer PSG-Delegation beobachtet. (han)