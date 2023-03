Nur Bayern hat Biss: FCB als einziges deutsches CL-Team für Rummenigge „keine Überraschung“

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Der FC Bayern steht als einziges deutsches Team im Viertelfinale der Champions League. Diese Tatsache kommt für Karl-Heinz Rummenigge wenig überraschend.

München – Thomas Müller kündigte Anfang der Woche an, dass er die Länderspielpause nutzen möchte, um sich optimal auf die anstehenden Aufgaben mit dem FC Bayern vorzubereiten.

„Es steht die entscheidende Saisonphase im Vereinsfußball vor der Türe. Wir haben in allen drei Wettbewerben eine super Ausgangslage und in dieser Saison noch viel vor! Mein Hunger nach Trophäen ist ungebrochen“, teilte der 33-Jährige in den sozialen Medien mit.

Name: FC Bayern München e.V. Gründung: 27. Februar 1900 Mitglieder: 300.000 (Stand: Februar 2023) Trainer: Julian Nagelsmann Team-Marktwert: 995,70 Mio (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern einziger deutscher Viertelfinale-Teilnehmer in der Champions League

Von diesem Titelhunger hätten sich die übrigen Bundesliga-Vertreter in der Champions League mal eine Scheibe abschneiden sollen: Für Borussia Dortmund, RB Leipzig und Eintracht Frankfurt ist die Königsklassen-Saison nach dem Achtelfinale beendet. Zum zweiten Mal in Folge steht lediglich der bayerische Serienmeister im Viertelfinale.

Es liegt mal wieder am deutschen Rekordmeister, die Bundesliga-Fahne auf dem internationalen Parkett hochzuhalten. Oder anders formuliert: Nur Bayern hat den nötigen Biss.

Champions League: Sammer spricht deutschen Teams Siegermentalität ab

Dieser Umstand brachte am Dienstag bereits Matthias Sammer auf die Palme. Alle Mannschaften außer dem FC Bayern müssen sich „Grundsatzfragen stellen“, polterte der BVB-Berater bei Amazon Prime Video. Bayern sei zwar eine Weltklasse-Mannschaft, aber „dahinter waren wir erstmal froh, dass drei andere noch weitergekommen sind, die Vorrunde überstanden haben. Das war okay. Aber danach wurde die Luft dünner. Das muss man in aller Sachlichkeit, aber auch in aller Klarheit in den Mittelpunkt stellen.“

Die Tugenden, die deutsche Teams einst erfolgreich gemacht hätten, seien zunehmend in Vergessenheit geraten: „Athletik, Physis und ich sage auch Siegermentalität.“ Sammer wählt diese alarmierenden Töne freilich auch in seiner Funktion als Mitglied der sogenannten DFB-Taskforce an, die den deutschen Fußball wieder auf Vordermann bringen soll.

FC Bayern als einziges deutsches CL-Team für Rummenigge „keine Überraschung“

In diesem Gremium ist auch Karl-Heinz Rummenigge vertreten – und der ehemalige Vorstandsvorsitzende des FC Bayern sieht die Thematik nicht ganz so schwarz. „Erst mal waren vier Mannschaften im Achtelfinale vertreten, was ja prinzipiell gut war. Das gab es in den vergangenen Jahren nicht. Trotzdem ist es für mich keine große Überraschung, dass jetzt nur Bayern München im Viertelfinale steht“, erklärt Rummenigge gegenüber der tz am Rande des Women’s Sport Summit von DAZN und verrät: „Ich hatte gedacht, dass es Dortmund vielleicht noch ins Viertelfinale schafft. Der BVB ist etwas unglücklich ausgeschieden, aber die anderen beiden waren chancenlos.“ Die Bayern hingegen hätten überzeugend gespielt.

Auf den Viertelfinal-Gegner angesprochen, schlägt Rummenigge dann doch mahnende Töne an: „Ich hoffe, egal welcher Gegner kommt, dass man ihm mit Respekt und Konzentration gegenübertritt. Und nicht glaubt, wie im letzten Jahr, dass es vermeintlich leichte Gegner im Viertelfinale der Champions League gibt. Die gibt es nämlich nicht!“

