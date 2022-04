FC Bayern: Davies steht vor möglichem Startelf-Comeback in Villareal

Alphonso Davies.jpg © Frank Hoermann/SVEN SIMON via IMAGO

Die lange Pause bedingt durch eine Herzmuskelentzündung könnte für Alphonso Davies im anstehenden Champions-League-Spiel des FC Bayern München gegen FC Villareal ein Ende finden.

München - Trainer Julian Nagelsmann kündigte am Dienstag an, dass er sogar überlege, den 21 Jahre alten Kanadier gleich wieder in der Münchner Startelf aufzubieten. «Phonzie wird dabei sein. Seine Untersuchung ist so positiv verlaufen, dass er auch von Beginn an spielen könnte», sagte der Münchner Nagelsmann vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr): «Grundsätzlich habe ich schon die Idee, ihn beginnen zu lassen.»

Davies musste wegen der Herzmuskelentzündung infolge einer Corona-Infektion seit Jahresbeginn pausieren. Fehlen werden in Spanien der erneut verletzte der französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso (Muskelfaserriss), der deutsch-kamerunische Angreifer Eric Maxim Choupo-Moting (Corona-Infektion) und der senegalesisch-französische Verteidiger Bouna Sarr (Knieprobleme).

Nagelsmann möchte möglichst schon in Spanien die Weichen für den Einzug ins Halbfinale gegen den FC Liverpool aus England oder Benfica Lissabon aus Portugal stellen. «Ich bin ganz guter Dinge, dass wir uns durchsetzen können», sagte der Coach zur Kraftprobe mit dem Europa-League-Sieger. Dieser könne allerdings «relativ befreit aufspielen», meinte Nagelsmann: «Sie haben nicht diesen extremen Ergebnisdruck, den wir haben.»

«Unglaubliches Team»: FC Bayern bekommt Lob von Villarreals Coach Emery

Villarreal - Der FC Villarreal will im Champions-League-Heimspiel am Mittwochabend gegen den FC Bayern München auch mit einer Portion Lockerheit antreten. «Es geht darum, auch die Chance zu genießen, die wir haben», sagte der spanische Trainer Unai Emery am Dienstag vor dem Viertelfinal-Hinspiel. Die Münchner seien «natürlich Favorit und ein unglaubliches Team. Wir müssen uns von unserer besten Seite zeigen.» Die Spanier konnten im Achtelfinale aber sogar Juventus Turin aus Italien ausschalten.

Der argentinische Torwart Geronimo Rulli gab sich selbstbewusst. «Wir arbeiten immer mit demselben Respekt gegen jeden Gegner», sagte der Argentinier. Klar seien die Münchner der Favorit. «Es ist mit Sicherheit eines der besten Teams der Welt», befand Rulli. «Wir möchten aber weiter Geschichte schreiben.» Münchens Weltfußballer Robert Lewandowski aus Polen könne man nur im Kollektiv stoppen. «Wir wollen an einem Strang ziehen», kündigte Schlussmann Rulli an. «Wir wollen als Einheit auftreten.» (dpa)