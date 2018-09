Schock-Diagnose bei Tolisso: FCB-Star fällt monatelang aus

Herber Schlag für den FC Bayern! Der Rekordmeister musste am Samstag schon nach 40 Minuten Corentin Tolisso verletzt auswechseln. Später traf es auch noch Rafinha. Mittlerweile steht die Diagnose bei beiden Spielern fest.

München - Der FC Bayern musste beim 3:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen in der heimischen Allianz Arena einen herben Verlust einstecken. Nach einem Zweikampf mit Kevin Volland in der 39. Minute blieb Corentin Tolisso (24) verletzt liegen, wurde zunächst kurz auf dem Platz untersucht und musste dann, von zwei Betreuern gestützt, ausgewechselt werden. Mittlerweile ist klar: Der Franzose hat einen Kreuzbandriss erlitten, fällt mehrere Monate aus. Das teilte der FC Bayern am Samstagabend mit.

Der Mittelfeldspieler war bei dem Zweikampf mit seinem rechten Knie weggeknickt, hatte sich das Knie anschließend sofort gehalten und war mit schmerzverzerrtem Gesicht zu Boden gegangen. Tolisso signalisierte direkt, dass er ausgewechselt werden muss. Leverkusens Volland hatte sich umgehend bei dem Weltmeister entschuldigt.

+ Der Moment, in dem sich Tolisso verletzte. © AFP / GUENTER SCHIFFMANN



FC Bayern: Kreuzbandverletzung bei Corentin Tolisso

Noch nach der Halbzeitpause hatte sich der 24-Jährige in der Bayern-Kabine befunden, wo er untersucht wurde. Eine genaue Diagnose stand zu diesem Zeitpunkt noch aus, doch Niko Kovac hatte nach Abpfiff schon folgende Vermutung: „Es könnte sein, dass bei Tolisso das Kreuzband betroffen ist“, sagte der Trainer nach dem Spiel. Am Abend fand noch eine Kernspin-Untersuchung statt, die die schlimmsten Befürchtungen bestätigte.

Es hat sich leider bestätigt. @CorentinTolisso erleidet einen Kreuzbandriss und fällt mehrere Monate aus.

Auch @R13_official wird dem #FCBayern fehlen, er hat sich am Innenband verletzt.

Gute Besserung, Jungs! Wir stehen zu euch! #MiaSanMia

➡ https://t.co/Denhsunmx4 pic.twitter.com/T9nSzLJoBV — FC Bayern München (@FCBayern) 15. September 2018

Corentin Tolisso war als letzter der Bayern-Spieler in das Mannschaftstraining eingestiegen. Er stand am Samstag erstmals in dieser Saison in der Startelf des FC Bayern.

FC Bayern: Rafinha von Bellarabi übel gefoult - Hoeneß stinksauer

Auch Rafinha musste ordentlich einstecken und wurde nach einem üblen Foul an ihm ebenfalls ausgewechselt. Der Leverkusener Karim Bellarabi war dem Brasilianer in der 81. Minute von hinten in die Gegend der Achillessehne getreten, woraufhin Rafinha umknickte und verletzt liegen blieb. Nicht nur für Rafinha war in diesem Moment die Partie zu Ende - auch Bellarabi musste raus. Schiri Tobias Welz hatte ihm nach dieser unsportlichen Aktion die Rote Karte gezeigt. Am Abend bestätigte sich: Rafinha hat eine Verletzung am Innenband erlitten, wird dem FC Bayern ebenfalls vorerst fehlen.

Uli Hoeneß war nach der Partie sichtlich sauer: "Das Foul von Bellarabi war geisteskrank. Er wollte ihn vorsätzlich verletzen. Der gehört drei Monaten gesperrt wegen Dummheit."

+ Bellarabi sieht Rot, während Rafinha verletzt am Boden liegt. © dpa / Tobias Hase



Auch Arjen Robben zeigte sich nach der Partie besorgt über die Ausfälle - besonders, da nun wichtige Spiele anstehen. „"Es ist ganz bitter, vor allem Corentin Tolisso sieht ganz schlimm aus“, sagte der Niederländer nach dem Spiel im Interview mit Sky. „Wir brauchen alle Spieler.“

Das Spiel des FC Bayern gegen Bayer Leverkusen können Sie hier im Ticker nachlesen. Noch während des Spiels war es außerdem zu einer anderen Aktion gekommen: Franck Ribéry war noch vor Abpfiff mit dem Taxi abgerauscht.

