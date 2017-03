Edel-Reservist Müller: „Bin in der Lage, entscheidende Dinge zu machen“

London - Thomas Müller hat es nicht leicht. Der Gute-Laune-Bayer sitzt derzeit öfter auf der Bank als ihm lieb ist. Trotzdem ist er überzeugt, noch helfen zu können.

Trotz seiner zuletzt geringeren Einsatzzeiten sieht sich Weltmeister Thomas Müller weiter in einer wichtigen Rolle beim FC Bayern München. „Zu einer Fußballmannschaft gehören mehr als elf Spieler. Und ich sehe mich schon in der Lage und der Verfassung, für die Mannschaft und den Club noch in dieser Saison entscheidende Dinge zu machen“, sagte der 27-Jährige der „Bild“-Zeitung.

Er sei weiterhin von seinen Qualitäten als Spieler überzeugt, ergänzte Müller und betonte: „Es gab sicherlich sportlich schon erfolgreichere Zeiten, aber gewisse Dinge müssen einfach differenziert betrachtet werden. Ich kann nur sagen: Wenn es blöd läuft, dann werde ich am Ende noch bester Vorbereiter der Liga.“ Am Ende gehe es darum, „dass wir mit den Pokalen dastehen und dann fühlen wir uns alle gut“.

Schlitzohr Ribéry scherzt mit Kumpel Alaba: Bilder vom Abschlusstraining Zur Fotostrecke

Müller war im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Arsenal erst in der 86. Minute ins Spiel gekommen, hatte dann aber noch zum 5:1-Endstand getroffen. In der Bundesliga brachte es der Nationalspieler in 20 Spielen auf ein Tor und zehn Vorlagen.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

dpa