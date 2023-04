FC Bayern nach Pokal-Drama in der Einzelkritik: Fünfer für die Offensive gegen Freiburg

Von: Hanna Raif, Florian Schimak, Manuel Bonke

Teilen

Thomas Müller und der FC Bayern sind aus dem Pokal ausgeschieden. © IMAGO/Ulrich Wagner

Im zweiten Spiel unter Thomas Tuchel traf der FC Bayern im Viertelfinale des DFB-Pokals auf den SC Freiburg. Dieses Mal war es deutlich enger. Die tz-Einzelkritik.

München – Im Viertelfinale des DFB-Pokals war der SC Freiburg in der Allianz Arena zu Gast. Gleichzeitig war es auch der zweite Auftritt von Thomas Tuchel als Trainer des FC Bayern.

Anders als bei der Premiere gegen den BVB am Samstag, durfte dieses Mal Joao Cancelo von Beginn an ran. Für ihn musste Alphonso Davies auf die Bank.

In einer zähen Anfangsphase war es wieder Dayot Upamecano, der die Bayern in Führung brachte. Auch dieses Mal hatte der Abwehr-Star Glück. Doch sein Zweikampf vor dem Kopfball wurde nicht als Foul geahndet (20.).

Kurz darauf gelang den Gästen aus dem Breisgau aber auf sehenswerte Art der Ausgleich: Nikolas Höfler jagte die Kugel aus 22 Metern mit links in den Winkel – ohne Chancen für Yann Sommer. Kurz vor der Pause hatten dann noch Eric Maxim Choupo-Moting und Thomas Müller die Führung auf dem Fuß, doch am Ende ging‘s mit 1:1 in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang waren die Gastgeber aus München zwar drückender, der Sport-Club aber verteidigte konsequent und ließ wenige bis gar keine Torchancen zu.

Dramatisch wurde es dann in der letzten Minute, als der eingewechselte Jamal Musiala im Strafraum den Ball mit der Hand spielte und Harm Osmers auf den Punkt zeigte. Lukas Höhler blieb cool und verwandelte zum 2:1 und schoss den SC Freiburg ins Pokal-Halbfinale.

Yann Sommer

Neuerdings läuft der Schweizer Schlussmann mit weißen Fußballschuhen auf - eine ungewöhnliche Farbwahl für einen Torhüter. Die extravaganten Treter halfen ihm allerdings auch nicht dabei, den unhaltbaren Schuss zum 1:1-Ausgleich von Höfler zu erreichen. Beim Strafstoß blieb er ebenfalls ohne Chance. Ein ganz bitterer Abend für Yann Sommer. Note 4

Benjamin Pavard

Zweites Spiel unter Neu-Trainer Tuchel, zweiter Einsatz als klassischer Rechtsverteidiger. Es scheint, als müsse sich Pavard an seine neue alte Rolle gewöhnen, die er gegen Freiburg solide ausführte. Note: 3

Dayot Upamecano

Nicht nur wegen seines Kopfballtreffers zur 1:0-Führung knüpfte der Franzose an seine starke Leistung aus dem Dortmund-Spiel an. Upamecano spielte viele kluge Pässe von hinten und brachte auch die langen Diagonalbälle bei den Mitspielern an. Defensiv enorm stabil. Note: 3

Dayot Upamecano erzielte für den FC Bayern die Führung gegen den SC Freiburg. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Matthijs de Ligt

Der Niederländer hatte am Pokalabend mal wieder richtig Lust zu verteidigen: de Ligt grätschte, ließ die Gegenspieler an seinem Körper abprallen und schraubte sich bei jedem Kopfballduell schier unüberwindbar in die Luft. Er war für seine Gegenspieler kaum zu überwinden. Note: 3

Joao Cancelo

„Ich liebe Joao“, sagte Tuchel vor dem Pokalspiel - und ließ seinen Worten Taten folgen. Cancelo stand für Alphonso Davies in der Startelf und versuchte seine Offensivstärke ins Münchner Spiel einzubringen, inklusive Kunststückchen. Deshalb war auf der linken Außenbahn häufig viel Platz für die Freiburger. Note: 3

Joshua Kimmich

Zum zweiten Mal in Folge führte eine Ecke von Kimmich zum Torerfolg. Der Mittelfeldchef war bemüht, die Lücken in der Freiburger Kette zu finden, wenn sich der Sportclub mit neun Mann am eigenen Strafraum positionierte. Das gelang nicht immer. Note: 3

Leon Goretzka

Unauffälliger Auftritt des Mittelfeldspielers, der seine Wucht kaum ins Spiel der Bayern einbringen konnte. Steigerte sich nach der Halbzeit. Note: 4 (ab 79. Mané)

Wer bleibt wie lang? Die Vertragslaufzeiten der FC-Bayern-Stars Fotostrecke ansehen

Leroy Sané

Aktivposten im Bayern-Spiel, in manchen Aktionen jedoch zu verspielt oder zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Note: 3

Thomas Müller

Der Ball war nicht wirklich sein Freund, sowohl beim Passspiel als auch beim Torabschluss. Daher versuchte es Müller über den Kampf. Note: 4

Kingsley Coman

Mit einem zu kurz geratenen Befreiungsschlag legte er Höfler den Ball zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich auf. Seine Flanken waren jedoch häufig zu ungenau. Note: 5 (ab 64. Serge Gnabry: o.B.)

Eric Maxim Choupo-Moting

Schweres Spiel für Choupo, der zu häufig ins Dribbling ging und sich deshalb schwer tat, die Bälle vorne festzumachen. Note: 5

(ab 64. Jamal Musiala: o.B.)

Aus der Allianz Arena berichten Manuel Bonke, Hanna Raif und Florian Schimak