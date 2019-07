FC Bayern erfüllt Kovac-Wunsch: Er bekommt das, was Guardiola nie hatte

Pep Guardiola hatte diese Maßnahme immer gefordert. Niko Kovac bekommt sie jetzt und darf sich über eine Eröffnung beim FC Bayern freuen.

München - Nach dem Urlaub ist beim FC Bayern gleich in der ersten Woche wieder viel geboten. Klar, die erhoffte Verstärkung in der Offensive fehlt noch, aber in den Tagen nach dem Trainingsauftakt herrschte auch so viel Betrieb an der Säbener Straße.

So wurden die Neuzugänge Lucas Hernandez, Fiete Arp und Benjamin Pavard vorgestellt, außerdem verkündete der Rekordmeister eine Einigung mit einem neuen Sponsor. Und Thomas Müller hatte wie immer gute Laune.

FC Bayern München: Neue Arztpraxis am Trainingsgelände

Die dürfte nun auch Trainer Niko Kovac haben, denn: Ihm wurde ein Wunsch erfüllt, den einst schon Pep Guardiola hatte: Arzt-Legende Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wolfahrt hat im neuen Seitengebäude des Bayern-Komplexes an der Säbener Straße seine Praxis eröffnet. Das bedeutet: Entweder er selbst, Dr. Peter Ueblacker oder Dr. Jochen Hahne sind laut Bild schnell erreichbar, wenn es beim Training zu einer Verletzung kommen sollte.

Außerdem: Der FC Bayern hat nun eine Radiologie am Trainingsgelände. Wer schon einmal eine solche Untersuchung hatte, der weiß: Auf Termine wartet man ewig und muss dann vielleicht auch noch weite Wege auf sich nehmen. Beim FC Bayern sind MRT und CT jetzt jederzeit zugänglich. Nach Informationen der Bild sind zudem Fitness-Coach Simon Martinello (ebenfalls aus der Müller-Wolfahrt-Praxis), Leistungsanalyst Soner Mansuroglu und Physiotherapeut Florian Brandner nun Teil des medizinischen Stabs.

akl