Design aufgetaucht: Sieht so das neue Bayern-Auswärtstrikot aus?

München - Bis zur nächsten Spielzeit ist noch viel Zeit. Erst am 18. August ist der Auftakt zur Saison 2017/18. Doch bereits jetzt ist ein mögliches Design des neuen Auswärtstrikots aufgetaucht.

Der FC Bayern flog am Dienstag-Vormittag ins Trainingslager nach Doha, um sich auf die Rückrunde vorzubereiten. Bis die neue Saison 2017/18 beginnt, fließt noch eine Menge Wasser die Isar hinunter. Und doch ist schon ein mögliches Design für das neue Auswärtstrikot des FC Bayern aufgetaucht.

+ Das mögliche Design des neuen Bayern-Auswärtstrikots. © footyheadlines.com

Wie die Seitefootyheadlines.com berichtet, wird das neue Jersey eine Neuauflage eines Modells aus früheren Zeiten. Bereits in der Saison 1998/99 trugen die Bayern ein Trikot dieser Farbkombination - damals allerdings für die Heimspiele. „Collegiate Navy“ heißt die Hauptfarbe des Designs, ein tiefdunkles Blau, in der auch viele andere Produkte des Bayern-Ausrüsters Adidas zu erwerben sind. In der Mitte soll es wohl eine roten Brustring geben, genau wie vor 19 Jahren auch.