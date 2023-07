Bayern-Geheimplan mit Liverpool-Star? Es gibt ein großes „Aber“

Von: Hannes Niemeyer

Teilen

Veränderung im Bayern-Mittelfeld? Die Münchner werfen offenbar einen Blick nach Liverpool – es gibt jedoch ein großes „Aber“.

München – Die Kader-Veränderung beim FC Bayern schreitet voran. Mit Min-jae Kim hat Trainer Thomas Tuchel seine absolute Wunschlösung in der Innenverteidigung bereits bekommen. Und auch vor der Abwehrkette, in den defensiven Mittelfeld-Reihen ist mit Konrad Laimer bereits Verstärkung an Bord. Dennoch könnte es zur großen Rotation im Münchner Mittelfeld kommen.

Fabinho Geboren am: 23. Oktober 1993 (Alter 29 Jahre), Campinas, Brasilien Bisherige Profi-Stationen: Fluminense, Rio Ave FC, Real Madrid, AS Monaco, FC Liverpool Aktueller Marktwert: 42 Millionen Euro (Quelle: transfermarkt.de)

Fabinho zum FC Bayern? Liverpool-Gerücht kocht auf – es gibt jedoch ein großes „Aber“

Denn zuletzt mehrten sich die Berichte, dass etwa auch ein in der vergangenen Saison unangefochtener Stammspieler wie Joshua Kimmich nicht mehr unantastbar ist – wenngleich für ihn wohl eine horrende Ablösesumme nötig wäre. Und auch Leon Goretzkas Zukunft ist offen, ein Millionen-Preisschild soll angeblich bereits festgelegt worden sein. Die Kader-Veränderungen beim FC Bayern sind also noch längst nicht abgeschlossen und auch im Mittelfeld könnte sich noch etwas tun. Der Blick der Bayern-Verantwortlichen soll dabei angeblich nun erneut nach England, genauer gesagt nach Liverpool gegangen sein.

Wie Sky nun berichtet, hat man in München ein Auge auf Fabinho geworfen. Der brasilianische Sechser soll den FC Liverpool nach fünf Jahren in diesem Sommer verlassen. Sky-Transferexperte Florian Plettenberg vermutet sogar bereits einen „Geheimplan“ hinter dem Interesse des FC Bayern. Allerdings gibt es ein großes „Aber“. Denn Fabinho soll laut übereinstimmenden Medienberichten – wie aktuell so viele Profis – dem Ruf der finanzstarken Liga in Saudi-Arabien folgen wollen. Ein Deal mit Al-Ittihad soll unmittelbar bevor stehen.

Hat Thomas Tuchel mit dem FC Bayern ein Auge auf Liverpool-Star Fabinho geworfen? © dpa/Sven Hoppe / IMAGO/PA Images

Final ist der Wechsel des 29-Jährigen in die Wüste allerdings noch nicht. Und solange noch nichts vollzogen ist, soll der FC Bayern wohl ganz genau beobachten, was Rund um den Spieler passiert – um eingreifen zu können, falls der Deal zwischen Fabinho und Al-Ittihad scheitert. „Dann würden die Bayern noch einmal versuchen, einzugreifen“, ist sich Sky-Experte Plettenberg sicher.

Fabinho wohl weg: Blickt Klopp bei Ersatz-Suche nun wieder nach München?

Aber egal ob FC Bayern oder Al-Ittihad: Für Reds-Trainer Jürgen Klopp bedeutet die Situation, dass er sich wohl auch im Mittelfeld um erneute Verstärkung bemühen müsste. Zwar ist mit Dominik Szoboszlai bereits ein neuer Mittelfeldstratege an Bord. Mit Jordan Henderson hat aber ein Profi den FC Liverpool bereits in Richtung Saudi-Arabien verlassen. Außerdem gab es auch immer wieder Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Thiago.

Von Benzema bis Kanté – diese Stars sind im Sommer nach Saudi-Arabien gewechselt Fotostrecke ansehen

Bei der Suche nach einer möglichen Verstärkung im Mittelfeld könnte Klopp dann auch wieder nach München schielen. Den Engländern wurde bereits früher großes Interesse an Bayern-Talent Ryan Gravenberch nachgesagt. Der Niederländer galt an der Säbener Straße zuletzt ob seiner Reservistenrolle als einer der eher unzufriedenen Profis im Kader. Gravenberch sagte zwar kürzlich, er gehe davon aus, dass er in München bleibe. Kurz zuvor sprach er aber davon, dass er zwar hoffe, dass mehr Spielzeit beim FC Bayern für ihn möglich sei, man sich aber „weiter umsehen“ müsse, wenn dem nicht so ist. Wie ein klares Bekenntnis zum deutschen Meister klingt das nicht.

Sollte der Holländer doch zu einem Wechsel tendieren, wäre der FC Liverpool allerdings nicht ganz konkurrenzlos. Auch ein weiterer Verein ging bei Gravenberch in die Offensive. (han)