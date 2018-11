Bayern-Fans provozieren die Polizei in Dortmund - beide Kurven protestieren gegen Superliga

Nicht nur auf dem Rasen ging es rund, auch auf den Tribünen war bei Borussia Dortmund gegen FC Bayern einiges zu beobachten. Fans beider Lager protestierten gegen die geplante Superliga.

München - Während die Akteure von Borussia Dortmund und des FC Bayern auf dem Rasen ein wahres Feuerwerk abbrannten, war auch auf den Tribünen einiges geboten. Einerseits protestierten beide Fanlager gegen die Einführung einer Superliga, zum anderen provozierten die Gäste-Anhänger die Dortmunder Polizei. Wir werfen einen Blick auf die beiden Kurven beim 3:2-Erfolg des BVB über den FC Bayern, nachdem es in der Bayern-Kabine ordentlich geknallt haben soll.

Beide Fanlager können sich nicht so recht riechen, das ist bekannt. Beim Thema Superliga aber sind sie einer Meinung. Beide Fankurven positionierten sich klar gegen die Einführung einer geschlossenen Liga mit Europas Topvereinen. Auf der Südtribüne präsentierten die BVB-Anhänger ein Spruchband mit der Aufschrift: „Borussia Dortmund darf kein Teil einer geschlossenen Elite-Liga sein! Nein zur Super League!“ Die Ultra-Gruppierung The Unity wandte sich mit einem Banner an Vereinsboss Hans-Joachim Watzke: „Aki, bekenn dich zu den Werten von Borussia: Nein zur European Super League!“

Fans von Borussia Dortmund und FC Bayern geschlossen gegen Superliga

Bemerkenswert waren aber zwei Spruchbänder in beiden Kurven, deren Wortwahl genau übereinstimmten: „Der Fußball darf kein Spielball der Großen sein! Gegen Super League und korrupte Funktionäre!“ Ungewohnte Einigkeit bei Schwarz-Gelb und Rot-Weiß.

Hintergrund: Eine Beraterfirma soll Real Madrid im Oktober Pläne für die Einführung einer Superliga als Konkurrenz zur Champions League vorgelegt haben, wie „Der Spiegel“ am Freitag berichtet hatte. Demnach sei vorgesehen, dass 16 Topclubs, darunter der FC Bayern München und Borussia Dortmund, eine Absichtserklärung im Laufe dieses Monats unterzeichnen. Beide Vereine hatten einen Ausstieg aus der Bundesliga jedoch ausgeschlossen.

Erst die Ansage, jetzt Pyro. Mal sehen was die Polizei heute macht #BVBFCB pic.twitter.com/21MAd28Lm8 — Lukas Rott (@hotrott) 10. November 2018

Fans des FC Bayern mit Spruchband: „Na Bullen, jucken die Finger wieder?“

Für größeren Wirbel aber sorgte ein Teil der 8000 Münchner Anhänger im Gästeblock. Zu Beginn des zweiten Abschnitts entrollten sie ein Banner mit der Aufschrift: „Na Bullen, jucken die Finger wieder? Merkt euch eins - Die Kurve gehört den Fans!“ Anschließend brannten sie mehrere pyrotechnische Gegenstände ab. Die Polizei schritt jedoch nicht ein, es blieb ruhig im Block. Für den FC Bayern wird die Zündelei höchstwahrscheinlich eine Geldstrafe zufolge haben.

Die Provokation bezog sich auf einen Zwischenfall beim Bundesliga-Spiel des BVB gegen Hertha BSC vor zwei Wochen. Hertha-Ultras hatten dabei hinter einem Spruchband mit der Aufschrift „15 Jahre Hauptstadtmafia“ Pyrotechnik gezündet, daraufhin schritt die Polizei ein. Die Hertha-Anhänger lieferten sich dann eine wilde Prügelei mit den Polizisten.

Für Wirbel hatte auch eine Aktion von Dortmunder Fans auf der Tribüne gesorgt. Beim Jubel über das 3:2 für das Heimteam waren die Bosse des FC Bayern mit Bier beschüttet worden.

fw mit dpa