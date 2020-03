Duell gegen Augsburg: Peinliche Aufstellungs-Panne und Überraschung im Sturm

Der FC Bayern München erwartet den FC Augsburg zum Derby. Schon jetzt ist klar: Der FCB wird komplett verändert auflaufen. Wir sind im Live-Ticker dabei.

Der FC Bayern München * trifft am Sonntag auf den FC Augsburg .

* trifft am Sonntag auf den . Die Mannschaft von Hansi Flick eilt derzeit von Sieg zu Sieg.

eilt derzeit von Sieg zu Sieg. Hier gibt es den Live-Ticker vom bayerisch-schwäbischen Derby.

FC Bayern München - FC Augsburg -:- (-:-), Sonntag, 15.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Thiago, Kimmich - Müller, Coutinho, Gnabry - Zirkzee Bank: Ulreich - Odriozola, Martinez, Cuisance, Dajaku, Goretzka, Hernandez, Tolisso FC Augsburg: Bank: Tore: Schiedsrichter:

14.27 Uhr: Die Aufstellung ist da. Allerdings postete der FC Bayern nur ein Line-Up mit zehn statt elf Spielern - eine peinliche Panne. Kurz darauf veröffentlichte der FCB die korrigierte Version. Gefehlt hatte der oft kritisierte Philippe Coutinho.

14.15 Uhr: Heute fällt noch eine andere Entscheidung, was den FC Bayern angeht: Um 18 Uhr wird das DFB-Pokal-Halbfinale ausgelost. Wir berichten live im Ticker.

FC Bayern gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Leipzig-Trainer Nagelsmann schreibt Meisterschaft ab

14.00 Uhr: RB Leipzig ist extrem geknickt nach zwei Unentschieden in Folge. Trainer Julian Nagelsmann geht sogar so weit, dass er die Meisterschaft quasi abschreibt.

Nagelsmann: „Wir müssen unter die ersten Vier kommen, das ist unser Ziel. Da brauchen wir jetzt von Platz eins aktuell nach den zwei Unentschieden nicht sprechen. Wir gucken auf die ersten vier Plätze."

Der RB-Trainer weiter: "Wir müssen nicht von den Bayern reden. Ich gehe davon aus, dass sie gewinnen und dann haben sie fünf Punkte Vorsprung."

Nagelsmann ärgerte sich darüber, dass Leipzig gegen tief stehende Wolfsburger keine Mittel fanden. "Wir haben sehr wenige tiefe Laufwege aus der zweiten Ebene hinter die Kette, wenn der Gegner so tief steht", so Nagelsmann. "Das macht Bayern uns jede Woche vor, wie gut man das machen kann, mit tiefen Laufwegen hinter eine tiefe Kette."

13.34 Uhr: In Abwesenheit von Robert Lewandowski müssen beim FC Bayern andere Offensivstars glänzen. Einer, der so langsam in die Gänge kommt, ist NeuzugangFiete Arp. In der zweiten Mannschaft knipste der Ex-Hamburger erneut.Hier geht‘s zum Video.

FC Bayern gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Hummels spricht über die Bayern-Jagd

13.26 Uhr: Borussia Dortmund ist seit gestern Abend Bayern-Jäger Nummer eins. Durch den Sieg bei Borussia Mönchengladbach schob sich der BVB an RB Leipzig vorbei auf Rang 2. Ex-FCB-Profi Mats Hummels zollte den Münchnern nach dem Spiel Respekt und blickte schon auf den Showdown gegen die Flick-Elf voraus: "Man muss es nicht ganz oft sagen, aber Bayern spielt gerade einen sehr starken Fußball. Da müssen wir bis dahin alle Punkte holen und dann auf dem absoluten Maximum sein."

Spielerisch ist der BVB vor dem Achtelfinal-Rückspiel bei PSG am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky/Hinspiel: 2:1), dem Revierderby gegen Schalke 04 und der Partie beim VfL Wolfsburg noch nicht auf dem Maximum, doch dafür hat sich die Mannschaft dank der Winterzugänge Erling Haaland und Emre Can in einem anderen Bereich mächtig weiterentwickelt. "Es tut uns sehr gut, von dieser Sorte noch zwei bekommen zu haben. Jetzt haben wir die richtige Balance aus Künstlern und Arbeitern oder Leuten, die beides können", sagte Hummels bei Sky.

FC Bayern gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Erneut Banner gegen Hopp und Rummenigge in Dortmund

Update vom 8. März 2020, 10.30 Uhr: Im Bundesliga-Topspiel zwischen Mönchengladbach und Dortmund wurden erneut Banner gezeigt, bei denen prominente Gesichter des deutschen Fussballs nicht gut wegkommen. Mit der Aufschrift „Hässlichen Fratzen des Fussballs“ haben sich die Anhänger von Borussia Dortmund konkret gegen FC-Bayern-Boss Rummenigge, Fritz Keller, Rainer Koch und Dietmar Hopp gewandt*. Die Gesichter der Betroffenen sind oberhalb des Banners auf weiteren Bannern aufgezeigt.

Update vom 7. März 2020: Das Spiel am morgigen Sonntag gegen den FC Augsburg dürfte ein ganz besonderes Spiel werden und das gleich aus mehreren Gründen. Zum einen werden die Bayern-Stars anlässlich des 120. Geburtstags des Vereins mit speziellen Retro-Trikots auflaufen. Zum anderen nutzt der deutsche Rekordmeister diesen Anlass, um auf die Themen „Toleranz, Respekt, Vielfalt, Fairplay“ hinzuweisen - und zwar mit einer groß angelegten Initiative.

Am vergangenen Donnerstag startete der FC Bayern bekanntlich die Initiative „Rot gegen Rassismus“ - beim Heimspiel gegen den FCA wollen die Bayern laut Pressemitteilung nochmal ein Zeichen gegen „Rassismus, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie, Hass, Hetze, Beleidigungen und Gewalt in jeglicher Art“ setzen.

Mit dem Slogan „Wir lieben Fußball“ will der Verein oben genannten Werte hinweisen. Hierfür werden die Partner des FC Bayern während der Partie auf Werbeplatzierungen auf den LED-Banden verzichten und stattdessen für „Toleranz, Respekt, Vielfalt, Fairplay“ werben. Das kündigte der Verein ebenfalls in einer Pressemitteilung mit.

Auf rotierenden Banden wollen die Roten zusätzlich den Slogan „Wir lieben Fußball“ präsentieren und im Stadion „Rot gegen Rassismus“-Shirts verkaufen, deren Erlös an Initiativen weitergeleitet wird, die sich für Vielfalt und Toleranz einsetzen. Auch die Spieler selbst sollen in diesen „Aktionsspieltag“ eingebunden werden.

Update vom 6. März, 23.30 Uhr: Ein Thema in diesen Tagen ist freilich auch der Ultras-Protest deutschlandweit.

Jetzt haben organisierte Fans des 1. FC Nürnberg Karl-Heinz Rummenigge mittels Transparenten beleidigt. Mit Spannung darf erwartet werden, wie die Ultras des FC Bayern gegen den FCA in der Südkurve auf ihren Vorstandsboss reagieren werden.

Update vom 6. März, 18 Uhr: Joshua Zirkzee oder Thomas Müller? Hansi Flick pokert zur Aufstellung des FC Bayern *.

Der 55-jährige Badener wollte sich auf der Pressekonferenz zum Derby noch nicht festlegen.

FC Bayern gegen FC Augsburg im Live-Ticker: Schwaben wollen punkten

Update vom 6. März, 15.30 Uhr: Der FC Augsburg geht guten Mutes und forsch in das Bundesliga-Auswärtsspiel beim großen NachbarnFC Bayern München.

„Wenn man die letzten zehn Spiele sieht, hat Bayern bis auf eines gegen Leipzig alle gewonnen“, sagte Trainer Martin Schmidt: „Trotzdem gibt es immer Möglichkeiten, um zu überraschen.“

Der FCA würde jetzt in eine Phase kommen, „in der wir unbedingt punkten müssen“, erklärte der Schweizer, sonst sei nochmal "tiefster Abstiegskampf" angesagt.

Erstmeldung: Sportlich sieht es für den FC Bayern München* weiterhin überragend aus. Nach dem Sieg im DFB-Pokal über den FC Schalke 04 sieht weiterhin alle drei Titel* möglich. In der Bundesliga* hat man inzwischen wieder drei Punkte Vorsprung auf den ärgsten Verfolger aus Leipzig.

Jetzt ist wieder Liga-Alltag angesagt. Nach dem Hoffenheim-Eklat* wird sich der Blick mit Sicherheit auch wieder auf die Tribünen richten - gibt es erneute Schmähungen*? Auch im DFB-Pokalspiel zwischen Saarbrücken und Düsseldorf wurden zuletzt Banner ausgerollt.

FC Bayern München gegen den FC Augsburg im Live-Ticker: Derby in besonderem Look

Am Sonntag erwarten der FC Bayern, der offenbar Interesse an einem kanadischen Toptalent hat, nun den FC Augsburg zum Derby. Vorab ist schon klar: Die Münchner werden komplett verändert auflaufen - nämlich in den Retro-Trikots zum 120. Geburtstag.

Wem wird Hansi Flick* gegen die Schwaben das Vertrauen schenken? Zuletzt musste er auf einige Stammspieler verzichten, Joshua Kimmich wurde sogar wieder in die Viererkette beordert. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts!

