Bayern nach spätem Ausgleichstor gegen Augsburg: „Das wird nicht mehr passieren“ 

Nach dem enttäuschenden Remis gegen Augsburg haben die Bayern den Startrekord verpasst und müssen sich magelnde Chancenverwertung vorwerfen lassen. Das soll sich nicht mehr wiederholen, wenn es nach den Spielern geht.

München - Im bayerischen Derby zwischen dem FC Bayern und dem FC Augsburg hat sich mal wieder einer dieser berüchtigten Fußball-Floskeln bewahrheitet: Wenn du vorne deine Tore nicht machst, dann wird das irgendwann bestraft. So auch an diesem Dienstagabend, an dem der deutsche Rekordmeister über 90 Minuten alles unter Kontrolle zu haben schien. Arjen Robben hatte kurz nach der Pause in die Maschen getroffen, nach dem zuvor Serge Gnabry Übersicht bewies und glänzend quer legte (den Spielverlauf können Sie hier im Ticker nachlesen). Es sollte eigentlich der Dosenöffner sein, denn bereits im ersten Durchgang taten sich die Roten schwer, die Kugel im Gehäuse der Gäste unterzubringen. Doch auch in der zweiten Hälfte waren die Bayern in der Vorwärtsbewegung sichtlich bemüht, doch die Chancenverwertung gehörte irgendwann in die Kategorie ‚grob fahrlässig‘.

Die Bestrafung folgte dann kurz vor Schluss durch den ehemaligen Bayern-Spieler Felix Götze, der die Verwirrung im Strafraum der Hausherren ausnutzte und den Ball mit der Brust über die Linie beförderte.

- der Startrekord, den Niko Kovac mit einem Sieg über die Fuggerstädter (es wäre der achte Pflichtspielerfolg infolge gewesen) hätte aufstellen können, war passè. Und das Schlimmste: die Bayern waren selbst schuld. Dementsprechend kurz angebunden waren der Bayern-Trainer und seine Spieler nach dem Abpfiff.

Niko Kovac: (Trainer Bayern München): „Wir haben heute nicht das abgerufen, was wir uns vorgenommen haben. Wenn wir einige unserer Chancen nach dem 1:0 nutzen, sieht es anders aus.“

Arjen Robben (FC Bayern München): „Wenn du hier führst, dann musst du das Spiel gewinnen. Augsburg hat sich am Ende belohnt, das ist vielleicht auch verdient. Wir haben das heute einfach nicht gut ausgespielt, obwohl wir viele Torchancen hatten.“

Goretzka macht gegen Augsburg den Linksverteidiger: „Er hat das super gemacht“

Niklas Süle (FC Bayern München): „Das war sehr enttäuschend heute. Wir haben uns viele Chancen erspielen können, haben die aber nicht genutzt. Vor allem das Standardtor am Ende ist sehr ärgerlich, das wird nicht mehr passieren.“

... über Goretzka als Linksverteidiger: „Er hat das super gemacht, wir haben das in der ersten Halbzeit sehr gut gelöst.“

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): „Das ist ein Wahnsinn. Ich wusste erst gar nicht, wer unser Tor geschossen hat. Das sind halt die Geschichten im Fußball: Dass wir in München punkten und Felix bei seinen Bayern das Tor schießt. Unglaublich.“

Götze nach Remis gegen FC Bayern: „Das Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an“

Felix Götze (FC Augsburg):

„Wir wussten, dass hier heute was möglich ist. Wir wussten, dass wir hier alles geben müssen und wir haben das gut verteidigt. Das Tor zu machen ist ein tolles Gefühl, das wird auch noch ein bisschen anhalten. Das Unentschieden fühlt sich wie ein Sieg an.“

Andreas Luthe (FC Augsburg): „Wenn man was aus München mitnimmt, dann ist das was wert. Wir haben es ihnen schwer gemacht. Ich hab eigentlich einfach meinen Job gemacht. Ich hatte etwas schwere Wochen hinter mir und bin froh, dass ich heute einen kleinen Teil beitragen konnte. Ich hab mich heute gut gefühlt.“

