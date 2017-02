Hoeneß lässt Barca bei diesem Bayern-Talent abblitzen

München - Timothy Tillman vom FC Bayern München ist heiß begehrt. Das 18-jährige Talent stand schon auf den Listen von Real und Atlético, jetzt hat der FC Barcelona ein Angebot abgegeben.

Mit 16 Jahren und unter großem Tamtam wechselte im August 2015 Timothy Tillman von der Spielvereinigung Greuther Fürth in die Jugend des FC Bayern München. „Sein Weggang ist eine Katastrophe für den Verein“, sagte der Fürther Präsident Helmut Hack damals und bemängelte: „Wenn Bayern kommt, setzt bei vielen der Verstand aus.“ 500.000 Euro bezahlten die Bayern, eine große Summe für einen, der vom Profigeschäft noch einige Jahre entfernt war.

Mittlerweile ist Timothy Tillman 18 Jahre alt und noch immer ein Talent, wenn auch ein sehr großes. Der gebürtige Nürnberger ist aktuell U18-Juniorennationalspieler, spielt für die U19 der Bayern regelmäßig in der UEFA Youth League und der A-Jugend Bundesliga.

Barcelona gab Angebot ab

Dank überzeugender Auftritte ist der Youngster nun in den Fokus des FC Barcelona gerückt. Tillmans Berater Christian Rößner bestätigte gegenüber der Sport Bild sogar eine Offerte der Katalanen: „Es gab das konkrete Angebot des FC Barcelona an Timothy, sie haben ihn über Monate beobachtet und hätten ihn gerne zur neuen Saison geholt.“

Und es gab wohl auch schon konkrete Überlegungen für den Offensivspieler: „Barcelonas Plan wäre gewesen, ihn sofort bei der ersten Mannschaft mittrainieren zu lassen und ihm über die zweite Mannschaft Spielpraxis zu verschaffen. In zwei bis drei Jahren hätte er fester Bestandteil der Profis werden sollen.“

Veto von Hoeneß

Zu einem Transfer nach Spanien wird es aber vorerst nicht kommen: „Der FC Bayern in Person von Uli Hoeneß hat sein Veto eingelegt. Sie halten große Stücke auf Timothy und trauen ihm den Sprung in die erste Mannschaft zu“, so der Berater des 18-Jährigen.

Ambitioniert ist Tillman auf jeden Fall, das wird auch an seinen Zukunftsplänen deutlich. „Unser Ziel ist es natürlich, dass Timothy möglichst bald einen Profivertrag bekommt und regelmäßig bei der ersten Mannschaft trainiert“, so Rößner.

Tillman in Spanien begehrt

In der Vergangenheit gab es schon häufiger Gerüchte um mögliche Interessenten aus Spanien. Atlético und Real Madrid sollen ihre Fühler nach Tillman ausgestreckt haben.

In der aktuellen Saison der A-Jugend Bundesliga erzielte der Mittelfeld-Spieler in 14 Spielen drei Tore, legte zwei weitere Treffer auf. Im Sommer durfte das Talent mit den Profis zur Saisonvorbereitung in die USA. Zeitnah soll Tillman mit einem Lizenzspielervertrag ausgestattet werden.

fmü