Hansi Flick macht Müncher Star vor Chelsea-Spiel klare Ansage: „Beim FC Bayern hat Leistung oberste Priorität“

FC Bayern gegen den FC Chelsea im Live-Ticker: Vor dem Champions-League-Spiel sorgt ein Zwischenfall für Wirbel, Hansi Flick nimmt einen Rekord-Transfer in die Pflicht. Verfolgen Sie das Achtelfinale hier im Live-Ticker.

Der FC Bayern gewann das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Chelsea mit 3:0.

gewann das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League beim mit 3:0. Mehr als fünf Monate nach dem eindrucksvollen Auswärtssieg der Bayern steht am Samstag das Rückspiel an.

an. Die Münchner müssen ihr Ergebnis nur verteidigen, die Londoner stehen mächtig unter Druck. Vor dem Duell gab es an der Säbener Straße einen Polizeieinsatz (siehe Update vom 7. August).

FC Bayern München - FC Chelsea -:- (-:-), Samstag, 21 Uhr

Aufstellung FC Bayern: Aufstellung FC Chelsea: Tore:

Update vom 7. August, 19 Uhr: Auf der Pressekonferenz zum Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea hat Bayern-Trainer Hansi Flick einen seiner Stars indirekt in die Pflicht genommen: Lucas Hernández.

„Beim FC Bayern hat die Leistung immer oberste Priorität“, meinte der 55-jährige Badener mit Blick auf den Weltmeister aus Frankreich. Der 80-Millionen-Rekordeinkauf konnte in München bislang noch nicht überzeugen.

Die hohe Ablösesumme bedeute für Hernández nicht, erklärte Flick überdeutlich weiter, dass er einen Stammplatz automatisch sicher habe. Klingt nicht danach, als stünde der Abwehrmann gegen die Londoner in der Startformation.

FC Bayern - FC Chelsea im Live-Ticker: Zwischenfall beim Abschlusstraining

Update vom 7. August 16.32 Uhr: Wirbel beim geheimen Abschlusstraining des FC Bayern: Ein Fan sorgte an der Säbener Straße für Aufregung und löste sogar einen Piolizeieinsatz* aus.

Dabei war Ruhe gewünscht: Vor dem Champions-League-Duell gegen Chelsea London schottete sich der Rekordmeister regelrecht ab. Die Zäune auf dem Trainingsplatz sind mit blickdichten Verkleidungen versehen, damit die Taktik der Roten bis zum Anstoß am Samstagabend geheim bleibt. Während des Mittagstrainings zog dann jedoch plötzlich eine Drohne über den Trainingsplatz und filmte die Spieler. Eine Spionageattacke? Die Polizei München rückte an.

Wie die Bild berichtet, war der Drohnenflug jedoch halb so wild. Ein Vater wollte seinem Kind nur das Gelände zeigen. Strafbar hat sich der Mann dadurch dennoch gemacht, denn das Fliegen über Privatbesitz ist verboten.

FC Bayern - Chelsea London: Hansi Flick bestätigt - Kingsley Coman fällt gegen aus

Update vom 7. August, 15.45 Uhr: Jetzt hat es Trainer Hansi Flick* bestätigt: Kingsley Coman fällt für das Spiel gegen Chelsea aus. ALs Ersatz kommen Ivan Perisic oder Philippe Coutinho in Frage - auf der Pressekonferenz am Freitag* wollte Flick aber noch nicht endgültig sagen, wer der beiden sein Vertrauen bekommt. Zwischen den Zeilen ließ sich aber vernehmen, dass Coutinho leicht favorisiert ist, Flick zeigte sich von der Form des 28-Jährigen angetan.

Update vom 6. August, 23.15 Uhr: Der FC Bayern muss nach dem 3:0 im Hinspiel also am Samstagabend in der Allianz Arena in München gegen den FC Chelsea zum Rückspiel im Achtelfinale ran.

Derweil ist das Viertelfinale, das zwischen dem 12. und 15. August in Lissabon steigt, bereits ausgelost. Auch zwei Paarungen stehen schon fest. Ein Überblick:

Viertelfinale der Champions League Begegnungen in Lissabon 12. August Atalanta Bergamo - Paris Saint-Germain 13. August RB Leipzig - Atlético Madrid 14. August SSC Neapel / FC Barcelona - FC Bayern / FC Chelsea 15. August Manchester City / Real Madrid - Juventus Turin / Lyon

Update vom 6. August, 18.10 Uhr: Toni Kroos verlässt den FC Bayern München einst nicht unbedingt im Guten. Jetzt erzählt der Nationalspieler freimütig, dass er gegenüber dem deutschen Rekordmeister nicht immer ehrlich war. Auch er ist mit Real Madrid noch in der Champions League dabei.

FC Bayern - FC Chelsea im Live-Ticker: Kingsley Coman fällt wohl aus

Update vom 6. Augsut, 16.20 Uhr: Bittere Nachrichten für den FC Bayern: Im Champions-League-Spiel gegen den FC Chelsea droht Kingsley Coman offenbar auszufallen. Wie die Bild berichtet, konnte der Franzose am Donnerstag nur 20 Minuten Lauftraining absolvieren, muskuläre Probleme verhinderten eine längere Einheit. Statt Übungen am Ball hieß es für den Flügelflitzer Joggen mit Reha-Coach Simon Martinello.

Ob es bei Coman für einen Einsatz als Einwechselspieler reichen könnte, solle kurzfristig entschieden werden. Als Ersatz stünde beispielsweise Ivan Perisic bereit. Der Leihspieler Inter Mailands startete bereits im Test gegen Marseille zusammen mit Serge Gnabry auf den Außenpositionen - diese Flügelzange könnte Trainer Hansi Flick nun auch gegen die Engländer ins Rennen schicken.

FC Bayern gegen Chelsea im Live-Ticker: Regeländerung vorteilhaft für FCB - Sorgen beim CFC

Erstmeldung vom 5. August: München - Am Samstagabend um 21 Uhr steigt das lang erwartete Achtelfinal-Rückspiel zwischen dem FC Bayern München und dem FC Chelsea. In der Allianz Arena muss das Team aus der Premier League* einen 0:3-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen. Dennoch müssen die Münchner vorsichtig sein, denn die Londoner wollen ihre minimale Chance auf das Erreichen des Champions-League-Finalturniers* in Lissabon nutzen.

FC Bayern gegen Chelsea im Live-Ticker: Mega-Verletzungspech für eingespielte Lampard-Elf im letzten Spiel

Während die Bayern seit dem Triumph im Endspiel des DFB-Pokals Anfang Juli mit dem 1:0-Sieg gegen Marseille lediglich ein Testspiel gegen einen hochkarätigen Gegner ansolvierten, bestritt der FC Chelsea zwei Pflichtspiele pro Woche. Die eingespielte Mannschaft von Vereinslegende und Trainer Frank Lampard ist beendete die Saison auf dem vierten Platz und qualifizierte sich erneut für die Champions League*.

We're off to Germany next. ⚽️ pic.twitter.com/DxnEKulWE0 — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 4, 2020

Angesichts des letzten Spiels der Blues könnte der ein oder andere Akteur frustriert nach München reisen, denn am vergangenen Samstag unterlag man im FA-Cup-Finale ausgerechnet gegen den Erzrivalen Arsenal im leeren Wembley-Stadion mit 1:2. Dabei verletzten sich zu allem Überfluss drei Chelsea-Stars.*

FC Bayern gegen den FC Chelsea im Live-Ticker: Regeländerung

Vor der Fortsetzung der Champions League gab es zudem eine neue Regelmodifizierung bezüglich der Gelb-Sperren im Pokalwettbewerb. Die Verwarnungen werden aufgrund der verkürzten Turnierform* bereits nach dem Achtelfinale gesperrt und nicht erst nach dem Viertelfinale, wie es ansonsten der Fall ist. Dadurch soll verhindert werden, dass ein Spieler das Endspiel aufgrund einer Gelbsperre verpasst.

UEFA streicht Gelbe Karten schon nach dem Achtelfinale - Sonderregelung für Champions und Europa League #BL https://t.co/m43e5jPYNn — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) August 4, 2020

Dem FC Bayern* kommt die Regeländerung entgegen, denn lediglich Joshua Kimmich und Thiago sind zweimal verwarnt worden und müssten keine Sperre in der Königsklasse mehr fürchten, sofern keine weitere Gelbe Karte hinzukommt. Eine Sperre für Kimmich wäre in Anbetracht der Verletuzung von Benjamin Pavard fatal. Der Spanier Thiago wird den Nationalspieler am Samstag wohl im zentralen Mittelfeld ersetzen. (ajr) *tz.de ist Teil des Ippen-Redaktionsnetzwerks.

