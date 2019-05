FC Bayern feiert den DFB-Pokalsieg: Mit diesem Partygast hätte keiner gerechnet

Der FC Bayern München hat 2019 das Double geholt. Das musste natürlich gefeiert werden, allerdings war bei der Party auch ein ungewöhnlicher Gast.

Update vom 26. Mai, 10.45 Uhr: Der FC Bayern ist Pokalsieger! Manuel Neuer und seine Teamkollegen stemmten am Samstagabend den Pott in den Berliner Himmel. Zuvor hatte der Meister gegen RB Leipzig seine Kaltschnäuzigkeit bewiesen - in den wichtigen Momenten waren die Bayern einfach da. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive.

So konnte Trainer Niko Kovac trotz einer kleinen Panne einen 3:0-Sieg bejubeln, für ihn persönlich ist es nach dem Titel mit Eintracht Frankfurt im vergangenen Jahr der zweite Pokalsieg in Folge. Und den ließen sich die Bayern dann auch schmecken - wenn auch zunächst etwas ungewöhnlich. Thomas Müller postete auf Instagram ein Video, das ihn und David Alaba beim Verzehr einer Essiggurke zeigt. „So schmeckt der Pokalsieg“, jubelte der Nationalspieler.

FC Bayern feiert das Double: Ungewöhnlicher Gast bei der Party

Vom Olympiastadion ging es für die Bayern dann weiter zum offiziellen Termin bei Sponsor Telekom. Dabei konnte man prominente Gäste begrüßen - laut Bild waren Claudio Pizarro und Markus Babbel dabei, auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gab sich die Ehre. Und noch ein besonderer Mann war eingeladen: FIFA-Präsident Gianni Infantino.

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sagte dazu: „Ich finde es außergewöhnlich, dass er heute Abend da ist. Gianni, herzlich willkommen. Ich finde das toll, dass Du heute Abend mit uns feierst.“ Der Bayern-Boss würdigte bei seiner Rede außerdem die Leistung der Mannschaft und dankte den Altstars Arjen Robben, Rafinha und Franck Ribéry. Letzterer verpasste die Lobeshymnen tatsächlich, weil er noch nicht da war. Offenbar musste er seinen kleinen Sohn ins Bett bringen. Auch Co-Trainer Peter Hermann wurde verabschiedet, zuletzt war bereits ein bekannter Nachfolger im Gespräch. Abschied war dann auch das Stichwort für Rafinha, Javi Martinez und Renato Sanches: Sie zogen schon um kurz nach 1 Uhr weiter.

Double-Party beim Rekord-Champion: Der FC Bayern lässt es krachen

Neben Babbel und Pizarro feierten viele weitere Bayern-Legenden das Double: unter anderem Carsten Jancker, Roy Makaay, Daniel van Buyten und Klaus Augenthaler. Sie alle bedienten sich am reichhaltigen Buffet mit unter anderem Quinoa-Balsamico-Mint-Goat Cheeseburger Salad, Entrecôte vom Kalb oder klassischem Kaiserschmarrn.

Nach und nach verließen die Bayern-Helden dann die Fete, um sich noch im Berliner Nachtleben zu vergnügen. Oder vielleicht, um schon ins Hotel zu fahren? James und Model-Freundin Shannon de Lima gingen früh, Robert Lewandowski und Ehefrau Anna stiegen laut Bild nur wenig später - gegen 2 Uhr - mit polnischen Freunden in einen VIP-Shuttle.

Der FC Bayern feiert im „Crackers“

Thomas Müller verschwand um kurz vor 3 Uhr mit Gattin Lisa, Bruder Simon und Freunden in Richtung „Crackers“, Mats und Cathy Hummels, die über Instagram noch ein Bild mit Schauspieler Fahri Yardim posten sollte, brausten nur Minuten später ebenfalls ab - in einem roten E-Auto.

Im „Crackers“ wurde dann weiter gefeiert - für Thiago, Lewandowski und Ski-Legende Felix Neureuther war gegen 4.15 Uhr Schluss, auch Cathy Hummels kehrte ins Hotel zurück. Laut Bild sagte sie beim Verlassen der Party: „Krass, die Sonne geht schon auf!“ Endgültig Schluss war dann gegen halb 6, Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Manuel Neuer und Pizarro sperrten den Laden zu. Neuer hatte also nicht nur beim Feiern alles im Griff.

Stimmen zum Double-Gewinn: Das verriet Kovac den Bayern-Fans in der Kurve

Erstmeldung vom 25. Mai, 23.05 Uhr: Berlin - Es hallte unmittelbar nach Abpfiff durchs Stadion, ein lang gezogenes „Niiiiiiiko Kovac, Niiiiiiiiiiiko Kovac“ - die Fans feierten den Double-Trainer. Auch nach der Pokalübergabe war der Coach ein gefragter Mann in der Fankurve.

Anders als Jerome Boateng. Der sorgte nach seinen Schlagzeilen bei der Meisterfeier für die nächste Schmoll-Attacke.

Es war ein rasantes Match (im Ticker zum Nachlesen). Doch was haben die Verantwortlichen und Spieler zum Match zu sagen? Wir haben die Stimmen gesammelt.

Robert Lewandowski (FC Bayern) über ...

... das Double: „Immer wenn ich ein Tor schieße, denke ich zuerst an meine Tochter und meine Frau. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle. Wir haben noch zwei Tore gemacht. Und jetzt sind wir Pokalsieger.“

... seine Mitspieler Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha: „Wenn wir Pokalsieger werden, geht das auch an Franck und Arjen. Auch an Rafinha. Denen muss man auch danken.“

... die Bedeutung für Kovac: „Für uns war nur ein Ziel: Pokalsieger. Alles, was wir machen konnten, haben wir geschafft. Am Ende können wir sagen, dass diese Saison sehr gut war.“

Manuel Neuer (FC Bayern) über ...

... seine Paraden, für die er im Netz gefeiert wurde: „Ich war hochmotiviert. Im Training bin ich bereit gewesen. Ich hätte schon gerne auch schon vor dem Finale gespielt. Es war eine Punktlandung. Besser hätte man das Drehbuch nicht schreiben können.“

... seine Mitspieler Arjen Robben, Franck Ribéry und Rafinha: „Die drei Spieler sind ein großer Teil der Geschichte aus den letzten zwölf Jahren. Wir wollten das Double feiern.“

... über seine Leistung: „Niko hat mir das Vertrauen gegeben und an mich geglaubt.“

Niko Kovac (FC Bayern) ...

...zu den Fans mit dem Megafon in der Fankurve: „Ich kann mich nicht genug bedanken bei Euch! Die Unterstützung in den letzten Spielen, die ganze Saison über - vielen Dank!“

... über das Spiel: „Das haben wir erwartet. Das ist der schwerste Gegner, den wir hätten bekommen können. Nach 30 Minuten haben wir uns freigeschwommen. Manuel Neuer hat uns zweimal im Spiel gehalten.“

... über seinen Zustand: „Wir waren kleiner Favorit. Ich möchte Leipzig ein Lob aussprechen. Emotionen sind drin. Letztes Jahr habe ich den Verein verlassen, mit Tränen. Dieses Jahr ohne Tränen. Gratulation an die Mannschaft. Was letzte Woche passiert ist und heute, das macht mich froh.“

... über seine Zukunft: „Man muss die Ruhe bewahren. In unserem Job ist es nicht einfach. Solche Titel sind wichtig. Ich nehme mich außen vor. Ich möchte mich bei meinem Stuff bedanken.“

... über die Leistung Leipzig: „Mit dem BVB, Leipzig und uns werden künftig drei Teams um die Titel kämpfen.

... über das Feiern: „Da können sie sicher sein. Heute kommen Freunde und Bekannte. Und dann wird gefeiert!“

Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) über ...

... gute Saison: „Es war eine kuriose Saison. Es gab zwei Monate, die nicht so liefen. Am Ende haben wir die Meisterschaft und den Pokal gewonnen - dann war eine sehr gute Saison. Vom FC Bayern werden Titel erwartet.

... das Pokalfinale: „Wir haben Weltklasse-Tore erzielt. Wir hatten mit Neuer einen Giganten. Besser kann man nicht spielen. Es war wichtig, dass er spielen konnten. Er ist zu Recht die Nummer eins bei der Nationalmannschaft.“

... Kovacs Zukunft: „Wir haben nie gesagt, dass wir was infrage stellen. Natürlich spielt er eine zentrale Rolle. Es war für uns kein Thema. Wir haben nie gesagt, dass er bis zu seiner Laufzeit 2021 nicht mehr Trainer ist.“

Yussuf Poulsen (RB Leipzig) über ...

... das verlorene Finale: „Es war ein bitterer Tag. Phasenweise haben wir‘s richtig gut gemacht, aber am Ende hatten wir nicht das nötige Matchglück. Wir haben die wenigen Chancen nicht gemacht. Sie haben verdient gewonnen.“

... nach 0:1: „In der ersten halben Stunde müssen wir in Führung gehen. Auch die zweite Halbzeit fangen wir gut an, nutzen dann aber auch unsere Chancen nicht.“

Oliver Mintzlaff (RB Leizpig) über ...

... die Spielzeit: „Es war eine tolle Saison. Wir spielen kommenden Saison in der Champions League und standen im Pokalfinale. Jetzt überwiegt die Enttäuschung. Wenn wir zwei Nächte drüber schlafen, dann machen wir einen dicken Haken hinter die Saison.“

Arjen Robben (FC Bayern) über ...

... den Abschied mit Double: „Es war natürlich viel Wert. Ein Abschied mit zwei Titeln ist toll. Heute wollten wir einen draufsetzen.

... seine letzte Einwechslung: „Als ich an der Seitenlinie stand, war das Spiel noch nicht gelaufen. Du musst hochkonzentriert sein. Dann machen wir ziemlich schnell die Tore, dann kannst du das Spiel natürlich genießen. Heute Abend wollen wir einfach nur nochmal feiern. Wie es danach weitergeht? Das weiß ich noch immer nicht. Es ist jetzt beim FC Bayern zu Ende. Das braucht ein paar Tage.“

Kurz vor Spielbeginn haben sich die Fans im Internet über die Trikotwahl aufgeregt und die Entscheidung der Farben kritisiert.