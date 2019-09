Fiete einfach arpserviert: Warum kommt der FCB-Youngster unter Kovac nicht zum Zug? 

Nach einer ordentlichen Vorbereitung spielt Youngster Fiete Arp aktuell bei Niko Kovac keine große Rolle. Doch was sind die Gründe?

München - Noch muss sich Fiete Arp beim FC Bayern mit der Zuschauerrolle arrangieren. Am Wochenende fehlte er sowohl im Profikader für die Partie gegen den 1. FC Köln, als auch im Aufgebot der Amateure (2:1 gegen Ingolstadt). Aber keine Angst! Trainer Niko Kovac hat das 19-jährige Offensivtalent keinesfalls fies arpserviert. Wie der Klub gestern auf tz-Nachfrage mitteilte, hat Arp nach seinem Magen-Darm-Infekt schlicht noch ein bisschen Trainingsrückstand.

Bemerkenswert: Am vergangenen Wochenende saß der Ex-Hamburger beim 1:1 in Leipzig auf der Bank – der Trainingsrückstand war den Bayern-Verantwortlichen da offenbar noch nicht bekannt.

FC Bayern: Fiete Arp am Samstag mit Freundin in Allianz-Arena - in Zivil

An diesem Samstag besuchte Arp mit seiner Freundin Linda Wethmar (19) die Allianz Arena in Zivil. Statt Arp nahm Amateurkicker Joshua Zirkzee (18) auf der Münchner Bank Platz. Premiere für den Niederländer – und das erst zwei Tage nach seiner Vertragsverlängerung bis 2023. Im Zuge dessen hatte Zirkzee erklärt: „Mein großes Ziel ist es, irgendwann für die erste Mannschaft des FC Bayern zu spielen.“ Fast wäre es schon am Samstag so weit gewesen.

Zurück zu Arp: Der Sommer-Neuzugang absolvierte gestern eine individuelle Einheit an der Säbener Straße. Die übrigen Bayern-Profis haben bis Dienstag freibekommen. Arp aber schiebt Sonderschichten, um in der neuen Heimat Fuß zu fassen.

FC Bayern: Arp spielte eine gute Vorbereitung - selbst Real-Star Marcelo zeigte sich beeindruckt

Während der USA-Tour im Sommer hatte der 19-Jährige Pluspunkte gesammelt, u. a. weil er auf verschiedenen Positionen einen mutigen Eindruck gemacht hatte. Der Höhepunkt: Beim 3:1 gegen Real Madrid hatte Arp den brasilianischen Linksverteidiger Marcelo stehen lassen, der zeigte sich nach der Aktion beeindruckt und klatschte mit dem Nachwuchstalent ab. Schon damals gefiel Arp aber auch durch seine knallharte Selbstkritik. Er meinte nach der Partie gegen Real: „Ob mit Ball oder gegen den Ball: Für den Moment war es vom Tempo noch eine Nummer zu groß für mich.“

Auch deshalb sollte sich der Angreifer erst mal bei den FCB-Amateuren akklimatisieren, doch der Magen-Darm-Infekt machte einen Strich durch diese Rechnung. Bisher kam Arp für die Roten nur einmal in der Dritten Liga zum Einsatz. Gestern schoss Michael Cuisance die Amateure zum Sieg, auch Alphonso Davies war dabei.

