Ribéry isst vergoldetes Steak für 1200 Euro - Jetzt äußert sich seine Frau mit drastischen Worten

Franck Ribéry war zu Gast im Restaurant von „Salt Bae“ und gönnte sich ein vergoldetes Steak für einen unfassbaren Preis. Jetzt äußert sich seine Frau zu den negativen Kommentaren.

Update vom 5. Januar 2019: Zahlreiche Fans und auch die französischen Medien haben sich über das vergoldete Steak aufgeregt, das sich Franck Ribéry schmecken ließ.

Das veranlasste Ribérys Ehefrau Wahiba zu einem Statement auf Instagram. Sie postete einige der negativen Kommentare, die sie zugeschickt bekommen hatte, in einer Story. Dort schrieb sie dann auch, dass man sich keine Sorgen um sie machen solle und dass sie sich freuen, dass die Fans sie sogar beim Essen verfolgen würden. Zu den hasserfüllten Kommentaren schrieb sie, dass Frankreich ein armes Land sei, da es viele Arschlöcher und Idioten gebe.

Update vom 3. Januar 2019: Als Spitzen-Fußballer verdient man eine Menge Geld. Die Frage ist, was man damit anfangen soll. Franck Ribéry gibt sein Geld anscheinend gerne für Essen aus. Aber nicht für gewöhnliches Essen. Ein Video auf seinem Instagram-Profil zeigt ihn bei dem Besuch in dem Steak House von Nusret Gökçe. Gökçe, besser bekannt als „Salt Bae“, ist ein türkischer Koch und Besitzer einer Steak-House-Kette. Er wurde durch seine Social-Media-Videos, in denen er seine Steaks kunstvoll schneidet und mit Salz bestreut, weltweit bekannt. In Ribérys Video sieht man, wie ihm „Salt Bae“ ein vergoldetes Tomahawk Steak serviert. Der stolze Preis für das veredelte Stück Fleisch liegt bei sagenhaften 1.200 Euro.

München - Franck Ribéry ist ein Virtouse am Ball, ein Zauberer. Nun hat der Franzose sich auch Magier-ähnlich gekleidet auf Instagram ablichten lassen. Sein Gucci-Outfit lässt viel Raum für eine modische Bewertung. Mit auf dem Foto ist Rapper „Tekashi 6ix9in“. Der 22-jährige Skandal-Musiker hat ein sehr auffälliges Erscheinungsbild. Alleine sämtliche Tattoos auf der Stirn und im Gesicht machen den US-Amerikaner zu einem unübersehbaren Highlight auf jedem Foto.

Es muss jedoch erwähnt werden, dass Ribéry auf dem Bild eher wie ein Rapmusiker aussieht als 6ix9in selbst, der ein Bayern-Trikot trägt. In dem Post des Bayern-Stars neckt er auch noch seine 13-jährige Tochter Hiziya: „Wir haben endlich jemanden gefunden, der verrückter als du ist.“

Die Tochter des Linksaußens postete in ihrer Story einen Mitschnitt von einem gemeinsamem Abendessen mit 6ix9in. Auf dem Video sieht man, wie Ribéry neben dem Rapper an einem Tisch im Restaurant sitzt.

Falls sich jetzt ein FCB-Fan mit anderem Musikgeschmack fragt, wer dieser 6ix9in sei, dem ist hier eine kleine Kostprobe eingebaut. Der Amerikaner zeigt sich in seinen Musikvideos freizügig. Die Frauen, mit denen er in den Videos herumtanzt und schmust, versuchen auch jeden Zentimeter nackte Haut von sich zu präsentieren. Beim Song „BEBE“ hat der Rapper das Vergnügen, mit einer gut ausgestatteten Brünetten im Meer zu turteln. Aber sehen Sie selbst:

Falls sich jetzt jemand denkt: „Moment, den kenne ich doch?“. Ja, er hat auch schon mit dem Deutschen Farid Bang ein Song produziert. Das Video „International Gangstas“ erfüllt wohl so jedes Rap-Klischee.

6ix9ine hat ein einige Follwer mehr als Ribéry

Auf Instagram hat der 22-Jähriger über 13,5 Millionen Follower. Ribéry hat hingegen „nur“ 3,7 Millionen Abonnenten. 6ix9in, der eigentlich Daniel Hernandez heißt, hat eine mexikanische Mutter und einen puerto-ricanischen Vater. Deswegen ist auch nur natürlich, dass er häufig auf Spanisch rappt. Wie es sich für die feine Rapper-Stube gehört, hat Hernandez auch ein Verzeichnis bei der Polizei. Als Jugendlicher verkaufte er Drogen. Er bekannte sich außerdem auch zu einer Sexualstraftat. Auch ein paar Gewaltverbrechen hat er in seiner Akte stehen.

Die sehr eigenwillige Erscheinung mit kurioser Dread-Frisur scheut sich ebenfalls nicht davor, zu sagen, was sie denkt - und das auch noch zu posten. Der Rapper sagt von sich selbst, dass er so erfolgreich sei, weil er auf niemanden höre und sein Ding durchzieht. „Die Welt hasst es mein Gesicht gesehen. Ich erzähle jedem, dass er mein Sch*** lutschen soll.“