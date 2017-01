Bayern bestätigt: Ribéry verletzt sich erneut

von Denis Huber schließen

München - Ganz schlechte Nachrichten für den FC Bayern und seine Fans: Franck Ribéry hat sich im Training erneut verletzt und wird mehrere Wochen ausfallen.

Das Training des FC Bayern am Dienstagvormittag war zwar nicht öffentlich, verborgen blieb die Verletzung von Franck Ribéry trotzdem nicht. Wie Eurosport zunächst berichtete und der Verein am Dienstagnachmittag offiziell bestätigte, hat sich der Franzose erneut am Oberschenkel verletzt. Angeblich ist Ribéry bei der Einheit unglücklich mit Innenverteidiger Mats Hummels zusammen geprallt und musste vorzeitig in die Kabine.

Muskelfaserriss im Oberschenkel - mehrere Wochen Pause

Erste Untersuchungen ergaben, dass sich der 33-Jährige eine Zerrung im rechten, hinteren Oberschenkel zugezogen hat. Das bedeutet, dass der Mittelfeldzauberer dem Rekordmeister „voraussichtlich zwei Wochen nciht zur Verfügung stehen wird“, wie es auf der Klub-Webseite heißt. Ein Einsatz des Flügelstürmers am 15. Februar im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinales gegen den FC Arsenal ist damit fraglich.

Verletzungen am Oberschenkel sind nichts Neues für Ribéry: Bereits im Oktober des vergangenen Jahres fiel er mit einer Blessur am Oberschenkel aus.

Der Rekordmeister startet am Samstag mit dem Spiel gegen Schalke 04 in zwei englische Wochen. Derzeit müssen die Bayern neben Ribéry nur auf Abwehrchef Jerome Boateng verzichten. Die Mittelfeldakteure Thiago und Arturo Vidal haben nach Verletzungen am Montag wieder mit dem Training begonnen.

