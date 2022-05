FC Bayern steht nach Scheuer-Aus vor dem Umbruch - Inka Grings als Nachfolgerin gehandelt

Folgt sie auf Jens Scheuer? Inka Grings. © imago

Nach der Trennung von Jens Scheuer muss der FC Bayern den Trainerstuhl. Inka Grings wird als neue Übungsleiterin für die Fußballerinnen gehandelt.

München – Im Fußball sind es oft Kleinigkeiten, die über eine ganze Saison entscheiden. Beim Spiel bei Paris Saint-Germain Ende März flog ein Schuss von Klara Bühl kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit haarscharf am Torwinkel vorbei. Hätte die Nationalspielerin nur ein paar Zentimeter tiefer gezielt, wären die Frauen des FC Bayern ins Halbfinale der Champions League eingezogen. Stattdessen mussten sie in die Verlängerung, in der sie dramatisch ausschieden.

Wenige Tage später ging die kraftlose und durch einen massiven Corona-Ausbruch geschwächte Mannschaft mit 0:6 in Wolfsburg unter und verspielte auch ihre Chancen auf die Meisterschaft. Letztlich ist es müßig, darüber nachzudenken, ob alles auch ganz anders hätte kommen können. Beim FC Bayern zählen nur Titel, da unterscheiden sich die Frauen nicht von den Männern. Was Jens Scheuer nun zum Verhängnis wurde. Am Donnerstag teilte der FC Bayern mit, dass er die Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr trainieren wird. Scheuer hatte im Sommer 2019 Thomas Wörle abgelöst, der Auftrag war klar.

Ein auf mehrere Jahre angelegter Plan sah vor, den VfL Wolfsburg als Nummer eins im deutschen Frauenfußball abzulösen und in der Champions League zum Anwärter auf den Titel zu werden. Die Mannschaft machte unter Scheuer Fortschritte, sie spielte attraktiven Offensivfußball und gewann in der vergangenen Saison die Meisterschaft. Ein Problem, das schon Wörle beschäftigte, bekam aber auch Scheuer nicht in den Griff. In den wirklich großen Spielen waren die Bayern-Frauen oft auf Augenhöhe, am Ende reichte es aber nicht für den Sieg. Die Trennung von Scheuer mag überraschend sein, da die Rückrunde von großem Verletzungspech und Corona-Ausfällen geprägt war. Aber schon im Herbst verloren die Bayern-Frauen trotz überlegener Spielweise in Frankfurt und gegen den VfL Wolfsburg, was letztlich für die Meisterschaft mitentscheidend war.

Die Verantwortlichen kamen offensichtlich zu dem Schluss, dass erneut ein größerer Umbruch nötig ist. Wer auf Scheuer folgt, ist noch unklar. Die Ex-Nationalspielerin Inka Grings wird gehandelt, sie gewann gerade mit den Frauen des FC Zürich den Schweizer Pokal. Auch der frühere Wolfsburger Trainer Stephan Lerch, derzeit Nachwuchs-Coach in Hoffenheim, soll ein Kandidat sein. Schon bald nach dem abschließenden Saisonspiel gegen Turbine Potsdam am Sonntag dürften die Bayern verkünden, mit welcher Trainerin oder welchem Trainer sie versuchen werden, dem VfL Wolfsburg die Vormachtstellung im deutschen Frauen-Fußball streitig zu machen. (C. Stüwe)