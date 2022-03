FC-Bayern-Frauen: Aufgeben? Niemals! - „Was die Männer haben, haben auch wir implementiert“

Rest-Hoffnung besteht noch für das Viertelfinal-Rückspiel: Klara Bühl (r.) traf spät gegen Paris zum 1:2. © Kolbert

Knapp sechs Minuten waren am Dienstagabend noch zu spielen, als sich Klara Bühl den Ball an der Strafraumgrenze zurechtlegte.

München - Die Nationalspielerin nahm Maß und hämmerte den direkten Freistoß zum 1:2-Endstand gegen Paris Saint-Germain in die Maschen. Es war der erste Treffer einer Bayern-Spielerin überhaupt in der Allianz Arena und ein enorm wichtiger dazu.

Schließlich reicht nun am Mittwoch im Rückspiel in Paris ein Sieg mit einem Tor Unterschied, um zumindest in die Verlängerung zu kommen.

FC-Bayern-Frauen belohnen sich nicht für gute Leistung

„Aufgeben gibt’s nicht. Es geht darum, an sich zu glauben. Was die Männer haben, haben auch wir implementiert: das Gewinner-Gen“, sagte Trainer Jens Scheuer trotz des verpatzten Viertelfinal-Hinspiels in der Champions League gegen Paris St.-Germain mit viel Optimismus.

„Dank Klaras Treffer ist noch alles drin.“ Tatsächlich waren die Bayern-Frauen gegen den französischen Meister die bessere Mannschaft. Entsprechend begeistert waren die 13.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bei der Arena-Premiere. Auch Vorstandschef Oliver Kahn machte Mut für das Duell im Pariser Prinzenpark. „Ein großer Abend für die Bayern-Frauen. Leider konnte sich das Team nicht für die gute Leistung belohnen, im Rückspiel ist aber noch alles drin. Ihr packt das noch!“, schrieb Kahn in den sozialen Medien

Dass der Abend nicht mit einem Sieg gekrönt wurde, hatte sich die Mannschaft selbst zuzuschreiben. Die Bayern-Frauen nutzten ihre Chancen nicht effektiv genug, mehrfach fehlte die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. „Wir hatten so viele Chancen und in solchen Spielen müssen wir die einfach machen“, sagte Verteidigerin Hanna Glas. Angesichts der körperlich starken PSG-Spielerinnen hatte Trainer Scheuer die Hintermannschaft umgebaut und die kopfballstarke Carina Wenninger in der Innenverteidigung aufgeboten. Der Ärger darüber, dass trotzdem beide Gegentreffer durch Marie-Antoinette Katoto (19. und 71.) nach Eckbällen fielen undvermeidbar waren, war dem Trainer anzumerken.

FC-Bayern-Frauen: Erst Essen, dann Paris

In mehreren Situationen hatten die Bayern-Frauen aber auch einfach Pech. Die eingewechselte Sydney Lohmann traf gleich zweimal den Pfosten. Erst am Freitag hatte die Mittelfeldspielerin ihr Comeback nach sechs Monaten Pause wegen einer Hüftoperation gegeben. Mit ihrer Entschlossenheit und Präsenz hob die 21-Jährige in der letzten halben Stunde das Spiel der Bayern-Frauen auf ein höheres Level. Sollte sie in Paris eine Option für die Startelf sein, wäre dies definitiv ein Mutmacher.

Zunächst einmal gilt die volle Konzentration dem Liga-Heimspiel gegen Essen am Sonntag (16 Uhr). Im Meisterrennen mit Wolfsburg dürfen die Bayern-Frauen keine Punkte liegen lassen, auch wenn die Atmosphäre im Campus-Stadion weniger inspirierend sein wird. (Christian Stüwe)