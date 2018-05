Im Champions League-Rahmen

Das Frauen-Team des FC Bayern hat sein Saisonziel erreicht: Qualifikation für die Champions League - viel Lob für den FC Bayern Campus

München – Der Anlass war eigentlich ein trauriger, aber das Frauen-Team des FC Bayern hatte am Sonntagabend auch Grund zum Feiern. Viktoria Schnaderbeck und Lena Lotzen luden zum Abschied ein, und Servus zu sagen, fiel nicht leicht bei zwei so langjährigen Kolleginnen. Das 2:1 über den VfL Wolfsburg am Nachmittag half, dass keine allzu große Tristesse aufkam. Mit dem Sieg ist das Saisonziel, die erneute Qualifikation für die Champions League, kaum mehr zu verfehlen. Vor dem letzten Spieltag hat man beruhigenden Vorsprung.

Am Sonntag beim 1. FFC Frankfurt würde ein Remis reichen, um alle Zweifel zu beseitigen, doch auch so muss sich bei drei Zählern Abstand und dem wesentlich besseren Torverhältnis gegenüber dem SC Freiburg ein beispielloses Fußball-Wunder ereignen, um die Breisgauerinnen noch vorbeiziehen zu lassen. „Wir haben die Qualifikation komplett selbst in der Hand“, formulierte es Dominika Skorvankova, Torschützin neben Fridolina Rolfö, noch defensiv. „Gewinnen wir, müssen wir gar nicht auf Freiburg blicken.“ Auch so nicht.

Gegen den Double-Sieger spielten die Münchnerinnen bereits in Champions League-Form – und auch der Rahmen war angemessen. Weil sie für den TSV 1860 und seine Relegation das Grünwalder Stadion freiwillig geräumt hatten, richteten sie erstmals eine Bundesligapartie auf dem Campus aus. 2130 Zuschauer sorgten für eine gute Kulisse, und Trainer Thomas Wörle wandte sich mit einem leisen Appell an die Verantwortlichen: „Das hier passt perfekt zum Frauenfußball. Wir würden uns freuen, wenn wir hier öfter spielen würden.“

Auch Gästetrainer Stephan Lerch, der mit seinem Team erst am Donnerstag in Kiew das Finale in der Champions League verloren hatte, zeigte sich vom Bayern Campus beeindruckt: „Es ist bemerkenswert, was hier aufgebaut wurde. Hier herrscht eine tolle Atmosphäre in einem schönen Stadion. Für Frauenfußball ein sehr guter Spielort.“

„Es hat wirklich alles gepasst – der Rahmen und das Spiel“, sagte Wörle. Und sogar das Mannschaftstreffen am Abend wurde eine stimmige Sache – obwohl der Anlass ja ein trauriger war.