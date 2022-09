Bayern-Frauen: Wiesn-Party im ausverkauften Wohnzimmer

Traf zum 2:0 – und hob dann ab: Bayerns Jovana Damnjanovic. Foto: imago © imago

Die vierte Offizielle Jana Oberländer hatte gerade eine Minute Nachspielzeit für die erste Halbzeit angezeigt, als Giulia Gwinn sich einen Eckball zurechtlegte.

München – Die Rechtsverteidigerin des FC Bayern brachte den Ball von links scharf auf den langen Pfosten, alle Spielerinnen inklusive Werder Bremens Torhüterin Anneke Borbe verpassten, die Ecke schlug direkt zur Führung ein.

Durch den Treffer veränderte sich die Partie komplett. Nachdem die Bayern-Frauen in der ersten Halbzeit Probleme hatten, Torgefahr heraufzubeschwören, musste Bremen in der zweiten Hälfte aufmachen, was zu zahlreichen Chancen führte. Es dauerte aber bis zur 85. Minute, ehe die eingewechselte Jovana Damnjanovic nach Vorlage der starken Linda Dallmann das zweite Tor erzielte

FC Bayern Frauen: Noch ohne Gegentor in der Saison

Zum 3:0-Endstand traf Dallmann dann mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze selbst. „Das Endergebnis entspricht dem Spielverlauf. Bremen hat gut verteidigt, vor allem in den 1:1-Situationen“, sagte Trainer Alexander Straus: „Wir haben heute etwas länger gebraucht, um sie zu knacken. Wir hätten uns in der ersten Halbzeit mehr Chancen rausspielen und das Führungstor früher machen müssen. Vor uns liegt noch viel Arbeit.“ Auch wenn in der Offensive noch nicht alles rund läuft, blieben die Bayern-Frauen auch im vierten Pflichtspiel der Saison ohne Gegentreffer. Werder kam über die komplette Spielzeit zu keiner einzigen echten Torchance.

Erfreulich aus Bayern-Sicht war auch, dass 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Mannschaft eine Wiesnparty im Campus-Stadion feierten. Nach dem Spiel schrieben die Spielerinnen noch lange Autogramme und machten Selfies mit Fans, der Hype um den Frauenfußball ist auch in München angekommen.

FC Bayern Frauen: Highlightspiele in der Allianz Arena?

Weshalb sich natürlich auch die Frage stellt, wann die Bayern-Frauen wieder ein Spiel in der Allianz Arena austragen. Bei der Premiere in der Fröttmaninger Arena im Frühjahr hatten knapp 13 000 Fans die Mannschaft im Hinspiel des Viertelfinales in der Champions League gegen Paris St. Germain unterstützt. Grundsätzlich sind auch weitere Partien in der Allianz Arena angedacht, das riesige Stadion mit seinen mehr als 75 000 Plätzen so zu füllen, dass es wirtschaftlich Sinn macht, ist aber trotz der aktuellen Begeisterung für den Frauenfußball eine Herausforderung. Das Stadion an der Grünwalder Straße mit seinen 15 000 Plätzen, wo die Bayern-Frauen bis vor einigen Jahren Heimspiele austrugen, steht bei der Mannschaft nicht sonderlich hoch im Kurs, weshalb diese Option wegfällt.

„Wir wollen, dass sich der Campus zu 100 Prozent wie unser Wohnzimmer anfühlt“, stellte Trainer Straus klar. Da die Heimspiele gegen die großen Bundesliga-Konkurrenten Wolfsburg, Eintracht Frankfurt und Hoffenheim und mögliche K.o.-Spiele in der Champions League erst in der Rückrunde anstehen, stellt sich die Frage nach einem Umzug in diesem Jahr ohnehin nicht mehr. Die volle Konzentration gilt zunächst dem wichtigen Heimspiel in der Champions-League-Qualifikation gegen Real Sociedad (19 Uhr) am Donnerstag im Campus. Die Bayern-Frauen haben das Hinspiel in San Sebastian mit 1:0 gewonnen. Hält die Abwehr also ein weiteres Mal die Null, stehen die Mannschaft sicher in der Gruppenphase der Champions League. (Christian Stüwe)