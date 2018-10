„Krasse Probleme, unter aller Sau“: Fans schimpfen während Bayern gegen Ajax über DAZN-Stream

Der FC Bayern München musste in der Champions League gegen Ajax Amsterdam. Das Match kam als Einzelspiel nur bei Anbieter DAZN. Mit dem Stream waren nicht alle zufrieden.

München - Für viele Fans ist diese Saison ein Mysterium: Wo kann ich welches Spiel in der Champions League schauen? Am Dienstagabend stellten viele Bayern-Fans fest, dass die Partie zwischen dem FC Bayern München und Ajax Amsterdam nur beim Anbieter DAZN als Einzelspiel lief. Und bei vielen Anhänger hakte der Stream.

Während es bei DAZN noch 0:0 stand, jubelte Mats Hummels nämlich schon auf Sky. Bei manchen Fans hing der Stream dauernd und sorgte für enorme Probleme.

Falls auch Sie von Einschränkungen betroffen sind, können Sie das Spiel in unserem Live-Ticker verfolgen.

So reagieren die Bayern-Fans im Netz

„DAZN mit krassen Problemen bei mir? Bei euch auch?“

#dazn mit krassen Problem bei mir? Bei euch auch? — Julian ️ (@AltosCanyamel) 2. Oktober 2018

Der nächste User beschwert sich über das angeblich schlechte Bild. „Läuft auf #dazn in einer bescheidenen Qualität“

Läuft auf #dazn in einer bescheidenen Qualität — winkide (@winkide) 2. Oktober 2018

Manche bleiben noch geduldig und drücken sich gepflegt aus. „#DAZN-Stream muss sich irgendwie noch einpendeln“

„1. richtiges Spiel in der CL und schon geht‘s nicht“

1. Richtiges Spiel in der CL , und schon geht's nicht #DAZN — Andrė Manuguerra (@BrasidiCorleone) 2. Oktober 2018

Aus Wut über die Qualität oder das ständig ruckelnde Bild, wurde manch einer ausfallend. „#DAZN für was zahl ich den mist, wenn ich nur Standbild bekomm #verärgert“ oder „#fcbaja #dazn Freunde, die Qualität des @daznglobal streams ist unter aller Sau. Frechheit, für so was Geld zu verlangen!“ hieß es.

#DAZN für was zahl ich den mist, wenn ich nur Standbild bekomm #verärgert — Gerald (@KillerH2O) 2. Oktober 2018

#fcbaja #dazn Freunde, die Qualität des @daznglobal streams ist unter aller Sau. Frechheit, für so was Geld zu verlangen! — Kai D (@knaid3) 2. Oktober 2018

Auch Vergleiche zum Anbieter Sky kamen in Twitter auf.

Soviel zu #dazn und der größeren Zuverlässigkeit und Qualität gegenüber Sky Go. #FCBAJA — Philipp G. (@grassi2000) 2. Oktober 2018

Es kamen auch Stimmen auf, den Probemonat bei DAZN nicht zu verlängern, wenn das so weiter geht.

Kein HD, läd nach max. 30 Sekunden wieder ewig...und das bei einer 50mbit Leitung. Beim Gratismonat wird's wohl bleiben #DAZN #fcbaja — Sonicphil (@sonicphil01) 2. Oktober 2018

Die Beschwerden gingen das Spiel über weiter. Manche konnten sich nicht einmal einloggen, geschweige denn ein Bild sehen.

Bevor ihr auf eure Hilfeseite hinweist. Hat wohl keinen Sinn mehr für heute. @DAZN_DE #dazn pic.twitter.com/5EFmsri1bh — Chris (@MitteCrewFanBoy) 2. Oktober 2018

Einige Fans hatten aber auch gar keine Probleme, wie sie beschreiben.

Ich schaue jetzt seit einer Stunde das Bayern-Spiel (goodness knows why). Top-Übertragung von #DAZN. Keine Aussetzer, gute Analysen und dann noch Merte als Co-Kommentator. Zufrieden. — Felix Flemming (@medispolis) 2. Oktober 2018

Seit heute bei #DAZN dabei und schon begeistert. Top Berichterstattung ohne irgendwelche Programmhinweise und sonstigen Mist bei #SkyUCL. Weiter so! #FCBAJA — Patrick Karth (@PatrickKarth) 2. Oktober 2018

