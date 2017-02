Lahm schmunzelt über Gelb: „Gibt schlechtere Zeitpunkte“

München - Der FC Bayern hat den FC Arsenal im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League vorgeführt. Hier gibt‘s die Stimmen zum Spiel.

Thiago Alcantara: „Natürlich bin ich glücklich. Die erste Halbzeit war tough. Wir mussten den zwischenzeitlichen Ausgleich hinnehmen. Dann kam die zweite Halbzeit und plötzlich das zweite, dritte, vierte und fünfte Tor.“

Carlo Ancelotti: „Das Wichtigste war, dass wir kompakt waren und Arsenal keine Möglichkeit zum Entfalten gegeben haben. Wir haben unsere Offensivqualität gezeigt und kaum Konter zugelassen. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Wir haben Arsenal vor allem über die Außenbahnen vor Probleme gestellt. Wir haben einen wirklich guten Job gemacht. Vor allem Thiago hat im Mittelfeld Gegenspieler gebunden und den Außenspielern Räume verschafft.“

Karl-Heinz Rummenigge: „Ich glaube dieser Satz ‚Elf Freunde müsst ihr sein‘ hat heute keine Bedeutung mehr. Du brauchst 18, 20 Topspieler und da ist Thomas Müller wichtig. Das fünfte Tor von ihm heute war heute ganz wichtig, weil es uns Sicherheit fürs Rückspiel bringt. Thomas Müller wird zurück kommen, da mache ich mir keine Sorgen.“

Philipp Lahm über ...

... die starke Leistung: „Noch ist es ein weiter Weg. Wir haben ein Spiel wieder so gespielt, wie wir uns das vorstellen. Aber es ist ja nicht zu Ende, es geht ja noch weiter. Erst mal spielt eine Rolle, wie der Gegner aufspielt. Wir haben zuletzt immer gegen Gegner mit Fünferkette gespielt. Da haben wir uns schwer getan. Heute haben wir gegen eine Viererkette gespielt. Und: Die Mannschaft weißt auch, wenn es drauf ankommt. Heute haben wir so agiert, wie wir uns das vorstellen.“

... das Gegentor: „Die letzten Minuten in der ersten Halbzeit haben wir es ein bisschen schleifen lassen.“

... seine gelbe Karte: „Die gelbe Karte ist zufällig passiert im Konter. Der Schiedsrichter hat heute die eine oder andere seltsame Entscheidung getroffen. Aber ich glaube, die Karte geht absolut in Ordnung. Es gibt schlechtere Zeitpunkte, als wenn man 5:1 gewinnt, eine gelbe Karte zu bekommen.“

... Thomas Müller: „Thomas Müller hat in jeder Mannschaft einen Platz. Wer mit Thomas täglich trainiert und sieht, wie er auf dem Platz ist. Er geht immer voran und pusht. Egal ob er von Anfang an spielt oder nicht. Es ist unglaublich, wie Thomas arbeitet. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er wieder zu seiner Form findet. Um den Thomas brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Ich arbeite tagtäglich mit ihm und weiß, was er der Mannschaft alles gibt.“

Arjen Robben über ...

... den hohen Sieg: „Natürlich haben wir viel Platz gehabt. Wir haben dadurch sehr gut angegriffen. Das hat funktioniert.“

... den Unterschied zwischen dem FC Bayern in der Bundesliga und der Champions League: „Anscheinend kann man den Hebel umlegen. Ich bin selbst ein bisschen überrascht, dass es so gut war. Aber auf der anderen Seite nicht - wenn es drauf ankommt, sind wir da.“

... sein Tor: „Das war nicht schlecht, oder?“

... den Elfmeter: „Das ist vielleicht die einzige Kritik an diesem Abend. Das darf natürlich nicht passieren, das darf Lewy nicht passieren. Aber ansonsten haben wir so viele Chancen rausgespielt und das waren schon sehr viele sehr, sehr schöne Tore.“

