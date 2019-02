„Sonst gibt es ein böses Erwachen“: FCB-Ikonen orakeln über Liverpool - Effe fordert bestimmten Spieler

Die Ex-Bayern-Profis Christian Ziege und Stefan Effenberg äußern sich in TV-Expertenrunden über den Kracher zwischen Liverpool und dem FCB. „Effe“ fordert den Einsatz eines bestimmten Profis.

München - Diese Einschätzung erfordert keine prophetische Begabung: Beim Champions-League-Schlager gegen den FC Liverpool wird besonders die Defensive des FC Bayern gefordert sein. Schließlich stehen mit Roberto Firmino, Sadio Mané und Mohamed Salah gleich drei Offensivstars von Weltformat in den Reihen der „Reds“. Bei „Wontorra - der Fußball-Talk“ auf Sky Sport News HD äußerte sich der ehemalige FCB-Profi Christian Ziege über die Gewitterfront, die auf die Münchner im Stadion an der Anfield Road am Dienstagabend (Anstoß: 21 Uhr) einprasseln dürfte. „Bayern München hat in der Defensivarbeit keine Konstanz, sie haben richtig Probleme. Gegentore fallen viel zu einfach“, bekundet der 47-Jährige.

Diese Schwäche des deutschen Rekordmeisters in der Saison 2018/2019 habe sich auch beim Spiel gegen den FC Augsburg wieder bemerkbar gemacht: „Nach zwölf Sekunden so ausgespielt zu werden, ist viel zu einfach. Wenn du das auf diesem Niveau mit Liverpool machst, mit den Spielern, die da kommen, hast du ein böses Erwachen am Dienstag. Denn eins ist klar, das wird ein Feuerwerk. Vor allem bei der Qualität der Spieler, die dort auf dem Platz stehen, darf so etwas nicht passieren“, der frühere Europameister von 1996.

FC Bayern in Liverpool: Effenberg fordert Einsatz von bestimmtem Profi

Sein früherer FC Bayern-Teamkollege Stefan Effenberg ist ähnlicher Meinung und fordert für die Partie gegen die Mannschaft von Jürgen Klopp insbesondere den Einsatz von Javi Martinez, im defensiven Mittelfeld: „Die Bayern haben auf der Sechser-Position nicht die Spieler, die für Kompaktheit sorgen. Gegen den FC Liverpool wünsche ich mir neben (Leon) Goretzka Martinez, das ist ein Balleroberer, der tut weh. Das sind Spielertypen, die du in so einem Spiel brauchst“, sagte „Effe“ im „Doppelpass“ von SPORT1.

+ In Liverpool dürfte den Münchner Defensiv-Verbund Süle und Hummels einiges an Arbeit erwarten. © MIS / Bernd Feil/M.i.S.

Dem Ex-Nationalspieler zufolge müsste der FC Bayern gegen den FC Liverpool vielleicht auf ein Stück Kreativität verzichten, zugunsten einer rustikaleren Gangart, „um die Kompaktheit und Stabilität reinzubekommen. Das wird entscheidend sein.“

PF