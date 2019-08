Ticker: Trotz Lewandowski-Doppelpack - Bayern verzweifelt an der Hertha

Der FC Bayern verpatzt den Saisonstart gegen Hertha BSC - am Ende können die Roten dennoch gute Nachrichten vermelden - der Live-Ticker.

FC Bayern München - Hertha BSC 2:2 (2:1), Anstoß 20.30 Uhr

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba – Thiago, Tolisso, Müller - Gnabry, Lewandowski, Coman Hertha BSC: Jarstein – Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt – Grujic, Darida – Leckie, Duda, Lukebakio – Ibisevic Tore: 1:0 Lewandowski (23.) 1:1 Lukebakio (35.) 1:2 Grujic (39.) 2:2 Lewandowski (60.) Schiedsrichter: Harm Osmers (Hannover)

+++ Das wird wohl noch ein Nachspiel haben - Renato Sanches war beim Auftakt gegen die Hertha nicht einverstanden mit seiner Einsatzzeit und ließ seinem Ärger nach dem Spiel freien Lauf.

+++ Nach dem verpatzten Saisonstart gegen Hertha BSC dreht sich bei FC Bayern alles um die spektakulären Transfermeldungen - die Stimmen zum Spiel.

+++ Die Bayern holen nur ein Remis, können aber im Anschluss dennoch gute Nachrichten vermelden. Der Transfer von Philippe Coutinho ist fix und auch beim Wechsel von Mönchengladbachs Top-Talent Mickael Cuisance konnte der Sportdirektor Hasan Salihamidzic Vollzug vermelden.

Ende: Schlusspfiff in der Allianz Arena! Am Ende müssen sich die Bayern mit dem Remis zufrieden geben.

90+3. Minute: Kimmich spielt die Ecke auf den kurzen Pfosten auf den heranstürmenden Lewandowski, doch er kommt nicht an den Ball - es bleibt beim 2:2.

90+3. Minute: Nochmal Ecke für Bayern von der rechten Seite. Ist das die letzte Aktion im Spiel?

90+1. Minute: Mittelstädt sieht die Gelbe Karte nach einem harten Foul an Tolisso.

90. Minute: Drei Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Die Bayern jetzt nochmal mit einer Ecke von der linken Seite. Kimmichs Hereingabe bringt aber keine Gefahr.

87. Minute: Und nun kommt auch Davies ins Spiel - er ersetzt Gnabry.

86. Minute: Spät im Spiel reagiert Kovac und bringt Sanches für Müller.

85. Minute: Gnabry nochmal mit einer dicken Chance! Im Strafraum zieht er aus kurzer Distanz ab, doch sein wuchtiger Schuss fliegt knapp über den Kasten der Berliner.

84. Minute: Den Bayern rennt jetzt hier die Zeit davon - nur noch wenige Minuten bis zum Abpfiff. Klappt es noch mit dem Führungstreffer?

82. Minute: Und nun die Gastgeber mit einer richtig guten Freistoßsituation auf der anderen Seite. Alaba schießt, doch sein Versuch landet in der Mauer.

77. Minute: Duda legt sich den Ball zurecht und führt den Freistoß aus, doch sein Versuch bleibt in der Mauer hängen. Und auch sein Nachschuss landet neben dem Tor. Weiterhin 2:2.

76. Minute: Lewandowski wird von Osmers wegen Meckerns auch noch verwarnt.

75. Minute: Pavard geht da ungeschickt in den Zweikampf und verursacht eine gefährliche Standardsituation für die Gäste kurz vor dem Strafraum. Oben drauf gibt es noch die Gelbe Karte.

72. Minute: Riesenchance für Tolisso! Kimmich verlagert auf die rechte Seite zu Gnabry, der in den Rückraum auf Tolisso legt, doch der trifft das Leder nicht richtig und vergibt aus aussichtsreicher Position.

71. Minute: Taktisches Foul von Müller an Esswein, das mit der Gelben Karte geahndet wird.

71. Minute: Die Hertha verteidigt jetzt mit Katz und Maus um den eigenen Strafraum herum und lässt sich mehr und mehr von dem Spiel der Bayern einschnüren. Kaum noch Entlastung für die Gäste in diesem Spielabschnitt.

68. Minute: Für Lukebakio ist Feierabend - für ihn kommt Selke ins Spiel.

66. Minute: Die Bayern haben die Partie jetzt wieder im Griff und der Treffer zum Ausgleich hat natürlich Auftrieb gegeben. Noch ist genug Zeit, um hier am Ende noch als Sieger vom Platz zu gehen.

63. Minute: Erster Wechsel bei den Berlinern - Esswein kommt für Ibisevic.

60. Minute: Toooooooooooooooor für die Bayern! Lewandowski trifft vom Punkt! 2:2!!

58. Minute: Osmers signalisiert plötzlich, dass er sich eine Szene im Elfer der Beliner nochmal ansehen will, als Lewandowski von Grujic runtergerissen wird. Nach der Prüfung zeigt er Elfmeter für den FC Bayern an! Grujic sieht für sein Foul an Müller die Gelbe Karte.

56. Minute: Klasse Schuss von Gnabry aus rund 30 Meter - doch Jarstein wittert die Gefahr und kann zur Ecke klären. Die bringt jedoch nichts ein. Bayern allgemein noch recht ungefährlich durch Standards in diesem Spiel.

52. Minute: Was für eine Chance für Coman! Der Franzose tankt sich auf der linken Seite durch, lässt Gegenspieler Klünter hinter sich und muss nur noch Jarstein überwinden, doch der Schlussmann der Hertha bekommt irgendwie noch sein Bein dazwischen und kann parieren. Das war richtig knapp!

48. Minute: Mittelstädt weiß sich gegen Gnabry nur mit einem Foul zu behelfen - somit gibt es Freistoß für die Bayern. Kimmich tritt den Standard und findet Müller, der mit dem Kopf an den Ball kommt, jedoch knapp verzieht. Der Treffer hätte aber wegen Abseits ohnehin nicht gezählt.

46. Minute: Keine Veränderungen auf beiden Seiten. Auch Pavard kann nach seinem schmerzhaften Zusammenstoß mit Grujic weitermachen.

46. Minute: Weiter geht es mit der zweiten Halbzeit!

Halbzeit: Das war es mit dem ersten Durchgang! Berlin führt 2:1.

45+3. Minute: Jetzt wird es nochmals hitzig! Coman dribbelt in den Strafraum und fällt nach einem Zweikampf mit Stark. Die Bayern-Spieler fordern Elfmeter, doch Osmers lässt weiterspielen. Es gab wohl Kontakt, aber das war zu wenig für einen Strafstoß. Abschlag Berlin.

45. Minute: Es werden drei Minuten nachgespielt.

41. Minute: Für Grujic kann es weitergehen! Die Bayern müssen diesen Doppel-Schock so kurz vor der Pause jetzt erstmal verdauen.

39. Minute: Tor für Berlin! Grujic schockt die Bayern und besorgt die Führung! 2:1 für die Hertha. Nach seinem Treffer muss der Torschütze zunächst behandelt werden, da er bei der Torentstehung kräftig mit Pavard zusammengestoßen war. Ibisevic leitete den Treffer mit einem Steilpass auf Grujic ein, der plötzlich alleine auf Neuer zuläuft, einen kleinen Schlenker macht und zur Führung einschiebt.

35. Minute: Tor für Berlin! Lukebakio macht das 1:1. Klünter erobert den Ball im Mittelfeld und spielt zu Lukebakio, der auf den Elfer der Münchner zudribbelt und nur halbherzig angegriffen wird. Sein Schuss wird unhaltbar abgefälscht und es steht plötzlich 1:1.

32. Minute: Freistoß für die Bayern auf der halbrechten Seite. Kimmich schlägt die Kugel in den Elfer der Berliner und Rekik kann gerade noch vor Lewandowski klären.

27. Minute: Berlin schwimmt zurzeit und ist ob des hohen Drucks der Bayern komplett überfordert. Gnabry prüft Jarstein aus spitzem Winkel und der Schlussmann kann nur mit Mühe halten.

24. Minute: Tooooooooooooooooor für Bayern! Lewandowski mit dem 1:0!!! Das war wunderbar herausgespielt - Kimmich setzt Gnabry auf der rechten Seite in Szene, der macht einen Haken und schickt einen scharfen Ball in die Mitte. Lewandowski kommt angerauscht und knipst zur Führung.

20. Minute: Ecke für die Bayern! Thiago schlägt den Standard rein und Tolisso kommt frei zum Kopfball. Doch Osmers pfeift die Aktion wegen eines Offensivfouls ab.

17. Minute: Osmers zückt zum ersten Mal die Gelbe Karte! Darida wird nach einem Foul an Coman verwarnt - es gibt Freistoß für die Bayern.

13. Minute: Auf der anderen seite reklamiert nun auch Ibisevic und fordert einen Elfmeter, nachdem es Kontakt zwischen ihm und Pavard gab - aber auch hier richtige Entscheidung, weiterspielen zu lassen.

11. Minute: Muss hier der VAR einschreiten? Die Roten gewinnen den Ball im Mittelfeld und fahren über Gnabry einen schnellen Konter. Gnabry legt auf Lewandowski in die Mitte ab, wo der Pole von Klünter abgeräumt wird. Schiri Osmers zeigt sofort an: weiterspielen! Die Szene war wohl auch kurz vor der Strafraumgrenze.

8. Minute: Das war knapp! Müller wird von Gnabry bedient und befindet sich kurz vor dem Elfer der Gäste in guter Schussposition! Sein Versuch geht denkbar knapp am linken Pfosten vorbei.

4. Minute: Erster gefährlicher Torschuss der Bayern durch Thiago, der kurz vor dem Strafraum abzieht. Zuvor war Gnabry auf der rechten Seite durchgebrochen und hatte die Berliner Abwehr unter Druck gesetzt.

1. Minute: Die Offensive der Bayern gleich in Schwung! Über die rechte Seite kombinieren Kimmich und Gnabry - am Ende schickt Gnabry eine halbhohe Flanke in den Elfer der Gäste, doch Jarstein kann abfangen.

1. Minute: Mit etwas Verspätung ist die 57. Bundesligasaison eröffnet - der Ball in der Allianz Arena rollt!

+++ Noch ein paar Fakten vor dem Anpfiff: Im direkten Vergleich hat der FC Bayern deutlich die Nase vorne und steht bei 39 Siegen, 19 Remis und zehn Niederlagen gegen die Hertha. Heute soll natürlich der 40. Sieg dazukommen. Gleich geht‘s los!

+++ In 15 Minuten ist Anpfiff in der Allianz Arena!

+++ Die Nachrichtenlage bei den Roten wird nicht ruhiger! Mehreren Medienberichten zufolge gab es im Transferpoker um Philippe Coutinho einen Durchbruch und der Brasilianer soll einem Wechsel an die Isar zugestimmt haben. Das wäre natürlich ein echter Transfer-Kracher!

+++ Die Bayern-Bank sieht folgendermaßen aus: Ulreich, Boateng, Davies, Hernandez, Singh, Mai, Sanches, Will, Wriedt.

+++ Pavard schafft also zum Bundesliga-Auftakt den Sprung in die Startformation - Boateng nimmt auf der Bank Platz. Ansonsten sind keine großen Überraschungen zu erkennen. Kovac lässt wohl im 4-3-3-System spielen. Das Mittelfeld bilden Tolisso, Thiago und Müller, vorne wirbeln Gnabry, Coman und Lewandowski.

+++ Gut eine Stunde vor Anpfiff hier also die offizielle Aufstellung der Bayern:

+++ Die Bilanz der Bayern in Eröffnungsspielen kann sich sehen lassen: Von bisher elf offiziellen Bundesliga-Eröffnungsspielen am Freitagabend gewann der FCB elf Partien und musste nur einmal - 2008 gegen den Hamburger SV - die Punkte teilen (2:2).

+++ Die Bild spekuliert, dass Kovac heute gegen Hertha auf sein mittlerweile bevorzugtes 4-3-3-System mit Benjamin Pavard in der Abwehr und Renato Sanches im Mittelfeld setzt. Damit würde wohl Müller auf der rechten Außenbahn Serge Gnabry ersetzen. So sähe dann die Aufstellung aus:

Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba – Thiago, Sanches, Tolisso - Müller, Lewandowski, Coman.

+++ Noch wird es wohl ein bisschen zu früh sein für einen Startelfeinsatz des 80-Millionen-Mann Lucas Hernandez, aber die Vorfreude auf den Ligastart ist auch bei ihm groß. Und vielleicht sorgt Niko Kovac heute Abend ja auch für eine Überraschung und befördert den Franzosen in die Startformation. Noch müssen wir uns ein wenig gedulden, bis das Geheimnis um die heutige Aufstellung gelüftet wird.

+++ Auch in der Causa Leroy Sané gibt es Neuigkeiten! Der Nationalspieler flog vergangenen Dienstag mit einem Privatjet nach Innsbruck, um sich dort einer OP an seinem verletzten Kreuzband zu unterziehen. Ist dieser Österreich-Trip etwa ein weiteres Indiz dafür, dass ein Sané-Transfer zu den Bayern weiterhin noch nicht vom Tisch ist?

+++ Und Sky haut gleich die nächste Kracher-Meldung raus und berichtet, dass der deutsche Rekordmeister kurz vor der Verpflichtung von Gladbach-Talent Mickael Cuisance steht. Weitere Infos gibt es hier.

+++ Beginnen wir mit einer schlechten Nachricht für die Roten. Laut Sky-Informationen muss Niko Kovac heute auf Leon Goretzka verzichten - der Mittelfeldstar fällt vorerst verletzt aus. Sky zufolge ist noch nicht bekannt, wie schwer die Verletzung ist.

+++ Hallo und herzlich willkommen in unserem Live-Ticker zum Bundesliga-Start zwischen dem FC Bayern und Hertha BSC! Heute Abend um 20.30 Uhr rollt endlich wieder der Ball in der Bundesliga.

München - Endlich hat das Wochenende wieder einen Sinn. König Fußball kehrt auch in Deutschland zurück auf die Tagesordnung - und wie es in der Bundesliga üblich ist, eröffnet der Meister der vergangenen Saison am Freitagabend die neue. Seit nunmehr sieben Jahren kommt der Deutsche Fußballmeister durchgehend aus München und deshalb gibt der FC Bayern auch zum siebten Mal in Folge den Startschuss für die Bundesliga-Saison.

Zu Gast in der heimischen Allianz Arena ist am Freitagabend die „Alte Dame“ aus der Hauptstadt. Hertha BSC, der Elfte der Spielzeit 2018/19, ist die erste Hürde in der neuen Saison für die Münchner und Trainer Niko Kovač. Eine Hürde, die der Titelverteidiger nicht unterschätzen sollte. Denn in der vergangenen Saison taten die Münchner sich schwer gegen den Hauptstadtklub. 0:2 verloren der FCB in der Hinrunde im Berliner Olympiastadion. Eine Niederlage, die eine Krise einleitete, an deren Ende Niko Kovač fasst seinen Job verloren hätte.

FC Bayern startet in die neue Saison: Kovač muss auf zwei Spieler verzichten

Der Kroate durfte jedoch weiter machen und konnte am Ende auch das Double mit den Bayern einfahren, aber sein Team tat sich auch bei den zwei weiteren Aufeinandertreffen mit der Hertha schwer. Im Achtelfinale des DFB-Pokals konnte man die Berliner erst in der Verlängerung mit 3:2 niederringen und auch das Spiel in der Rückrunde entschied der FC Bayern nur denkbar knapp mit 1:0 für sich.

Die Bayern sind also gewarnt und werden nach einer durchwachsenen Transferphase alles dafür tun, am Freitagabend wieder sportliche Schlagzeilen zu schreiben. Für das Auftaktspiel der neuen Saison kann Trainer Kovač fast aus dem Vollen schöpfen. Javi Martinez fällt angeschlagen aus und Neuzugang Ivan Perisic muss eine aus der Serie A mitgebrachte Gelbsperre aussitzen. Ansonsten kann der Bayern-Coach auf alle Spieler zurückgreifen. Einem tollen Fußballabend in München steht also nichts im Wege.

