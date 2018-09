Niko Kovac nach Sieg nicht ganz zufrieden: „Wir haben tolle Chancen gehabt, aber ...“

Meister gegen Vizemeister: Obwohl die Mannschaft von Domenico Tedesco sichtlich kämpfte, konnten die Bayern ihren Vorsprung in der Bundesliga souverän ausbauen. Die Stimmen zum Spiel:

Gelsenkirchen - Meister Bayern München hat seine Siegesserie fortgesetzt und die Sorgen von Schalke 04 vergrößert. Der Tabellenführer siegte beim Vizemeister mit 2:0 (1:0) und feierte den siebten Erfolg im siebten Pflichtspiel der Saison. James (8.) und Robert Lewandowski (64., Foulelfmeter) erzielten die Treffer der Münchner.

FC Bayern München gegen Schalke 04: Niko Kovac hungrig trotz Sieg

Trotz zweier Tore zeigt sich Bayern-Trainer Niko Kovac hungrig nach mehr: „Wir haben heute ein echt gutes Spiel gesehen. Wir haben tolle Chancen gehabt, aber leider zu wenig Tore erzielt.“ Das Geheimnis der Mannschaft sieht er dabei vor allem im Zusammenhalt: „Ribéry war nach seiner Auswechslung überhaupt nicht sauer. Ich hab ihm gesagt, dass er ein gutes Spiel gemacht hat und andere auch noch ein tolles Spiel machen wollen. Das ist das Geheimnis unserer Mannschaft, der Zusammenhalt.“

Für Leon Goretzka war es der erste Auftritt auf gewohntem Rasen, der Münchner kickte zuvor rund vier Jahre auf Schalke. "Wir haben super angefangen. Wenn der letzte Pass kommt, können wir früher in Führung gehen. Im Endeffekt haben wir verdient gewonnen", sagte der Ex-Schalker bei Sky.

Über seine Rückkehr zum ehemaligen Verein Schalke 04 meint Goretzka: „Ich habe mich gefreut, wieder zurückzukommen und ich finde es schön, dass man mir trotzdem gute Stimmung entgegen gebracht hat.“ Und auch Trainer Kovac ist mit dem Einsatz von Goretzka äußert zufrieden: „Da hat man gesehen, warum wir ihn geholt haben.“

Oktoberfest 2018: Trainer Niko Kovac weiß sich nach Schalke-Spiel zu helfen

Genau auf der anderen Seite kickte der Ex-Bayern-Spieler Sebastian Rudy, der erst im Sommer zu Schalke 04 wechselte: „Wir haben uns mehr erhofft. In der ersten Halbzeit waren wir gut drin, da hätten wir mehr draus machen müssen. Es war kein schlechtes Spiel von uns. Ich schaue jetzt nicht die Tabelle an. Wir müssen uns steigern“, versucht Rudy an die Zukunft zu denken.

Eindeutiger Spieler der Partie war David Alaba, trotz ausbleibendem Tor. Besonders seine Freistöße hatten es in sich: „Die Freischüsse trainiere ich schon sehr lange und ich versuche sie immer weiter zu verfeinern. Heute waren die endgültigen Ergebnisse beim Schießen jedoch nicht so glücklich.“

Trotz bereits siebtem Sieg in Folge denkt Alaba jedoch nicht ans Feiern auf der Wiesn. Und auch Niko Kovac weiß sich beim Wiesn-Besuch zu helfen und vertraut ganz auf seine Schützlinge: „Die Spieler wissen ganz genau, was sie machen müssen und dass sie erkannt werden, wenn sie zum Feiern gehen“, sagt der Trainer grinsend.

Schalke 04 gegen FC Bayern München: Wackelt Domenico Tedesco?

Bereits die vierte Pleite in Folge, nun gerät der FC Schalke noch tiefer in die Krise und Trainer Domenico Tedesco immer mehr in die Kritik. Vom Spiel ist Tedesco selbstverständlich enttäuscht: "Di Santo war nicht einverstanden mit der Auswechslung, ich schon. Das ist natürlich enttäuschend. Es ist nicht schön, alles andere als schön. Trotzdem schauen wir weniger auf die Tabelle. Die Reaktion der Mannschaft war mehr als ordentlich. Der Weg ist der richtige, wir müssen Erfolgserlebnisse einsacken."

