VfL-Arnold: „Wäre für Deutschland besser, wenn der FC Bayern ...“

Am Samstag empfängt der FC Bayern den VfL Wolfsburg. Einer, der gute Erinnerungen an München hat, ist Maxi Arnold. Im Interview spricht er über den Rekordmeister - und kritisiert den deutschen Nachwuchs.

Herr Arnold, beim letzten Besuch in München haben Sie ein 0:2 aufgeholt und selbst per Freistoß aus 30 Metern getroffen. Sie haben also gute Erfahrungen an die Allianz Arena.

Maxi Arnold: Ja absolut. Wir wissen zumindest, dass wir dort schon mal einen Punkt geholt haben (lacht). Das würden wir am Samstag gerne wiederholen. Jede Mannschaft hat das Ziel, Bayern München (das Spiel gegen den VfL Wolfsburg im Live-Ticker) zu ärgern. Sie präsentieren sich mittlerweile aber in einer besseren Form als damals beim 2:2. Es wird sehr schwer, aber natürlich haben auch wir unsere Chance und wollen etwas mitnehmen. Ich weiß gar nicht, welcher Trainer das mit einem Zahnarzt-Termin verglichen hat. Aber so ist es immer noch: Man will zwar nicht nach München reisen, aber man muss es. Es gibt für uns einfachere Spiele als beim FC Bayern, aber es muss eben gemacht werden. Wir versuchen es für uns so erfolgreich zu gestalten wie möglich.

Nachdem Sie sich mit dem VfL in der letzten Saison erst in der Relegation gerettet haben, klopfen Sie jetzt an die Tür zu Europa. Wie kommt‘s zu dieser Entwicklung?

Arnold: Wir haben im Sommer sehr viel umgekrempelt und eine sportliche Führung dazu bekommen, die sehr viel Ruhe und Stabilität ausstrahlt. Mit Sportchef Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer hat der Verein zwei wichtige Personalentscheidungen getroffen. Die beiden geben dem Klub Halt. Jetzt haben wir in der Sommervorbereitung sehr intensiv mit dem Trainerteam gearbeitet und Transfers wie Wout Weghorst, Jerome Roussillon, Daniel Ginczek sind voll eingeschlagen. Wir sind gut in die Saison gekommen, hatte einige erfolgreiche Spiele und stehen verdient so weit oben.

Arnold vor Spiel gegen FC Bayern: „Wir können richtig Gas geben“

Welchen Anteil hat Trainer Bruno Labbadia daran?

Arnold: Wir haben im Sommer sehr gut und hart trainiert. Das sieht man auch an unseren Laufwerten, wir können richtig Gas geben und viele Kilometer abspulen. Für die Bundesliga muss man fit sein - und da hat Bruno Labbadia uns hingeführt. Außerdem spielen wir meistens dominant, sind aber auch flexibel.

Trotzdem ist Labbadia in der Klubführung nicht unumstritten. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation zwischen dem Trainer und Sportchef Jörg Schmadtke wahr?

Arnold: Die Sache ist die, dass ich hier in Wolfsburg die Nummer 27 bin. Wenn ich etwas zu dem Thema sagen würde, spielt das erstens keine Rolle und ist zweitens irrelevant. Die tägliche Arbeit muss ja trotzdem gemacht werden - egal, ob ein neuer Trainer kommt oder nicht. Unser Job ist es, uns auf die Arbeit auf dem Platz zu konzentrieren.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sagte jüngst, dass die Bundesligaklubs mit mehr Mut gegen die Bayern antreten. Sehen Sie das auch so?

Arnold: Der FC Bayern hatte nicht umsonst zwischenzeitlich neun Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund. Max Eberl hat schon Recht mit seiner Aussage, aber nichtsdestotrotz sieht man jetzt wieder die große Qualität des FC Bayern.

Arnold vor Spiel gegen FC Bayern: „Wäre besser für Fußball-Deutschland, wenn ...“

Nach der Winterpause startete der FC Bayern die Aufholjagd auf den BVB, mittlerweile sind die beiden Klubs punktgleich. Wer wird Meister?

Arnold: Wenn man die derzeitige Situation sieht, denke ich, dass der FC Bayern Meister wird. Ich glaube aber, dass es für die Bundesliga und Fußball-Deutschland besser wäre, wenn es nicht der FC Bayern werden würde. Sie haben sechs Mal in Folge den Titel geholt, für die Abwechslung wäre es gut, wenn es mal einen anderen Meister gibt. Für Mönchengladbach wird es schwer. Die einzige Mannschaft, die es packen kann, ist der BVB. Mit Marco Reus ist ein Schlüsselspieler zurück, mit ihm wird Dortmund wieder in die Spur kommen.

Die schnelle Aufholjagd der Bayern hat die Diskussion aufflammen lassen, ob die Bundesliga in der Spitze zu schwach ist. Wie sehen Sie die deutsche Liga?

Arnold: Ich würde nicht sagen, dass die Spitze in Deutschland zu schwach ist. Was ist dann mit Juventus Turin in Italien oder mit Manchester City in England? Es gibt viele Faktoren, die dafür sorgen, dass der FC Bayern da steht, wo er steht. Sie kaufen zum Beispiel sehr gut ein, und auch die wirtschaftlichen Verhältnisse spielen eine Rolle.

Sie haben zuletzt kritisiert, dass dem deutschen Nachwuchs die Typen ausgehen.

Arnold: Es geht darum, dass es fast nur noch eintönige, geradlinige Spielertypen in Deutschland gibt. Taktisch sind die alle auf dem allerhöchsten Niveau, aber in puncto Mentalität werden sie immer schwächer. Nehmen wir Stefan Effenberg als Beispiel: Vom fußballerischen Talent war er nicht so weit wie viele Spieler heute, aber in Sachen Mentalität war er ein absolutes Monster. Das geht immer mehr verloren. Als ich von den Jugendteams zu den Profis gekommen bin, habe ich einige solcher Mentalitätsspieler kennengelernt: Jan Polak, Josue, Marcel Schäfer und Diego Benaglio. Früher gab es in der Jugend noch Spieler, die einfach nicht verlieren konnten - auch das wird immer weniger.

Dienstag hat Jogi Löw den drei Bayern-Spielern Müller, Hummels und Boateng mitgeteilt, dass er nicht mehr mit ihnen plant. Wie haben Sie diese Entscheidung wahrgenommen?

Arnold: Für mich ist es schwer, mir darüber ein Urteil zu erlauben, weil ich sehr weit weg bin. Die drei haben alle zweifellos eine großartige Karriere in der Nationalmannschaft hingelegt.

Sie haben 2014 Ihr erstes und bislang einziges Länderspiel bestritten. Träumen Sie noch von einer Rückkehr ins DFB-Team?

Arnold: Nein, das ist kein großes Thema mehr für mich. Ich hoffe schon noch auf einen Anruf von Jogi Löw, dafür spiele ich ja Fußball. Aber man muss im Fußballgeschäft auch realistisch sein.