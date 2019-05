Geheimer Kabinen-Pakt: Bayern-Stars schwören Mannschaft ein - ohne Kovac

Kurz vor den entscheidenden Titelspielen gegen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben sich die Bayern-Spieler zur einer geheimen Kabinen-Sitzung eingefunden. Ohne Trainer Niko Kovac.

München - Der erste große Titel der Saison 2018/2019 steht im bayrischen Trophäenschrank, der Zweite soll am kommenden Samstag im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig folgen. Dafür haben sich die Spieler des FC Bayern unlängst in einer Spielersitzung eingeschworen.

Wie die SportBild berichtet, haben die Führungsspieler des Rekordmeisters am Mittwoch vor dem Frankfurt-Spiel ein internes Meeting in der Kabine einberufen. Das Trainer-Team, damit auch Chefcoach Niko Kovac, musste draußen bleiben. Über die Zukunft des Kroaten wird weiterhin wild diskutiert. Zwei Klub-Ikonen haben sich nun hinter den Meistertrainer gestellt. Bei den Bossen soll aber noch Uneinigkeit über dessen Zukunft herrschen.

Geheimer Kabinen-Pakt beim FC Bayern: Diese Spieler sollen gesprochen haben

Dem Bericht zufolge waren es Franck Ribéry, Robert Lewandowski, Rafinha und Thiago, die vor der Mannschaft gesprochen und appelliert haben. Sämtliche Diskussionen um den Trainer oder taktische Einstellungen sollten in Vergessenheit geraten, in der entscheidenden Phase gelte es darum, sich nicht verrückt machen zu lassen. Alles was zählt, seien der Bundesliga- und der DFB-Pokal-Titel. Das Double sei eine Möglichkeit für die Spieler, sich für eine Saison zu belohnen, die sich für alle als schwierig herausgestellt hat.

Der erste Teil des Kabinen-Pakts konnte nun abgehakt werden. Die Bayern haben die siebte Meisterschaft in Folge am Samstag eingetütet und die Pflichtaufgabe gegen Eintracht Frankfurt erfüllt. Dafür belohnten sich die Stars mit einer ordentlichen Party am Nockherberg. Die zweite große Aufgabe wartet am Samstag im Berliner Olympiastadion mit Rasenballsport Leipzig. Das Team von RB wird diesmal ohne die Unterstützung von RB-Boss Dietrich Mateschitz auskommen müssen. Der Milliardär gab bekannt, sich das Spiel nicht live im Stadion angucken zu können. In Sachen Transfers wird ein Wechsel von Leroy Sané zum FC Bayern wieder zum Thema. Julian Brandt hat sich dagegen für Borussia Dortmund entschieden.

ta